«МЮ» покупает Тен Хагу Антони из «Аякса» за €100 млн. Сто миллионов!

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«Манчестер Юнайтед» анонсировал подписание 22-летнего вингера «Аякса» Антони.

Авторитетные медиа и источники (The Guardian, The Athletic, инсайдер Фабрицио Романо) сообщают о космической сумме трансфера – 100 миллионов евро (95+5). Это рекордная продажа в истории чемпионата Нидерландов.

«МЮ» же побил клубный рекорд по трансферам за одно окно – 225 млн фунтов. Прежде клуб не тратил больше 150.

Эрик Тен Хаг с июня просил руководство привезти знакомого ему вингера. «Аякс» очень сильно не хотел отпускать еще одного лидера. По информации De Telegraaf, амстердамцы отклонили как минимум три серьезных предложения из Манчестера. Последнее – на целых 90 млн евро.

«Я исхожу из того, что клуб не продаст Антони. Сейчас разбрасываются баснословными деньгами, но я не обрадуюсь, если мы продадим еще одного игрока. С точки зрения финансов все хорошо и у меня хорошее предчувствие. Я понимаю Антони. Но ты играешь за «Аякс», и мы выступаем в ЛЧ. Не думаю, что «МЮ» может этим похвастаться», – комментировал слухи тренер Алфред Схройдер.

«Аякс» не смог удержать бразильца. И дело тут не только в деньгах.

Антони публично попросил отпустить его

Может, «Аякс» и был готов отклонять каждое новое предложение, но тут уже включился сам игрок. Он дал интервью Фабрицио Романо и попросил наконец-то его отпустить.

«На встрече с клубом я снова попросил отпустить меня, но на этот раз с солидным предложением на столе. «Аякс» отказал, аргументировав это тем, что у них есть только 5 дней, чтобы найти мне замену и они не успеют подобрать варианты. Не прошу «Аякс» просто отпустить меня. Я прошу продать меня по рекордной цене за игрока Эредивизи. Я настаивал на этом с февраля, – признался игрок.

В течение окна встречи продолжались. Я получил предложение от «Аякса» о продлении контракта. Но я еще раз ясно дал понять, что хочу уйти. Люди должны слушать меня и понимать, что моя мотивация ведет меня к счастью. Мне нужно выступать на самом высоком уровне».

Загвоздка в том, что «Аякс» и правда пока не нашел Антони сменщика. De Telegraaf писал, что голландцы пытались как можно дешевле вернуть из «Челси» Хакима Зиеша. Лондонцы хотят за игрока 37 млн евро – и изначально такая сумма отпугивала амстердамцев. После продажи деньги есть, вероятность возвращения Зиеша вырастает.

Антони сыграл в «Аяксе» всего полтора сезона

Зимой 2020-го «Аякс» купил 19-летнего Антони из «Сан-Паулу» за рекордные 20 миллионов евро плюс пять млн бонусами. Иронично, что голландцы подписывали парня в качестве замены Хакима Зиеша – и всего через полтора сезона круг может сомкнуться.

Не все были рады такой дорогой покупке из Бразилии. Марко Ван Бастен открыто критиковал руководство клуба за решение вложиться в загадочного парня, а не проверенного лидера для помощи другой молодежи:

«В «Аяксе» у людей большой рот: они говорят, что у них замечательная юношеская академия, а потом собираются купить молодого игрока за огромные деньги. Что-то пошло не так. Если ты бьешь себя по груди и говоришь, что у тебя такая крутая академия, то покупка молодого бразильца за 25 миллионов выглядит абсурдно. Академия «Аякса» – его главная ценность, а деньги надо тратить на тех, кто будет наставлять молодых. Нужен баланс между молодежью и прочими игроками».

Но Антони не обращал внимание на негатив. Уже через год игроком интересовались многие гранды – настойчивее всех поджимал «ПСЖ» и Леонардо, который восхищался игроком. Тен Хаг отказывался отпускать бразильца и просил руководство «Аякса» не продавать Антони даже за самые космические деньги.

«Невероятный игрок, – восхищался Эрик в ноябре. – Антони пока есть куда расти в игровом плане. Мы разговаривали с ним насчет того, что он должен больше выкладываться в матчах попроще. Он всегда заряжен на топового соперника, но не каждую неделю играет в ЛЧ или против ПСВ. Если так продолжится, то придется платить ему половину зарплаты. Антони должен так выкладываться в каждом матче».

Пока Антони остался без ЛЧ. Но в АПЛ его тоже ждут большие соперники и испытания.

Фото: East News/Pro Shots/Sipa USA, ANP ED VAN DE POL