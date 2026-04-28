У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш приблизился к достижению Робина ван Перси в Премьер-лиге.
Португалец отдал ассист на гол Беньямина Шешко «Бренфторду» (2:1) в 34-м туре АПЛ.
31-летний хавбек стал первым игроком «МЮ», забившим гол или отдавшим результативную передачу в 7 матчах лиги подряд после ван Перси.
Нидерландец набирал очки в 10 подряд играх за «Юнайтед» в период с ноября 2012 года по январь 2013 года.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вытащил мёртвую команду на 3е место
Ну да,Шешко он такой,могёт когда хочет
Да с чего вдруг мертвая ? Юнайтед провел отличный ТО летом. Все 4 покупки оказались качественными игроками. Все три игрока атаки по сути сделали около 30 голов , не считая передач. Ламменс надежен на воротах. У него просто нет ошибок которые приводят к голам.
Судьба должна ему должок вернуть за то, что лучшие годы потратил на то, чтобы на своём горбу тащить МЮ в кризисный период.
Не знаю, какие планы у судьбы на счет Бруну, но уйдет из МЮ он легендой - это факт. Вполне неплохая альтернатива, если с титулами не выгорит.
Стремится к статусу живой легенды Ман Юнайтед
я думаю его уже можно относить к легендам МЮ.. он не виноват, что 10 других игроков на поле уровнем ниже чем нужно
9. Каземиро уж точно не ниже уровнем. Если в свое время через них строить команду, с нормальным тренером и трансферами, то можно было делать большие дела, но уже слишком поздно
Идет к MVP сезона АПЛ
Бруну роскошный игрок, который со временем становится только лучше, как хороший коньяк!
Какой там рекорд по ассистам в АПЛ?
20. Бруну для рекорда 2 ассиста надо
Напьюсь.
Обязан получить всевозможные индивидуальные награды по итогам сезона. Ну заслужил, причем, уже давно.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем