У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го

Бруну набрал очки в 7 матчах АПЛ подряд.

Капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш приблизился к достижению Робина ван Перси в Премьер-лиге.

Португалец отдал ассист на гол Беньямина Шешко «Бренфторду» (2:1) в 34-м туре АПЛ .

31-летний хавбек стал первым игроком «МЮ», забившим гол или отдавшим результативную передачу в 7 матчах лиги подряд после ван Перси.

Нидерландец набирал очки в 10 подряд играх за «Юнайтед» в период с ноября 2012 года по январь 2013 года.