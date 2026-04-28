  У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го

Бруну набрал очки в 7 матчах АПЛ подряд.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш приблизился к достижению Робина ван Перси в Премьер-лиге.

Португалец отдал ассист на гол Беньямина Шешко «Бренфторду» (2:1) в 34-м туре АПЛ.

31-летний хавбек стал первым игроком «МЮ», забившим гол или отдавшим результативную передачу в 7 матчах лиги подряд после ван Перси.

Нидерландец набирал очки в 10 подряд играх за «Юнайтед» в период с ноября 2012 года по январь 2013 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
Вытащил мёртвую команду на 3е место
Ответ Mark Anisimov
Ну да,Шешко он такой,могёт когда хочет
Ответ Mark Anisimov
Да с чего вдруг мертвая ? Юнайтед провел отличный ТО летом. Все 4 покупки оказались качественными игроками. Все три игрока атаки по сути сделали около 30 голов , не считая передач. Ламменс надежен на воротах. У него просто нет ошибок которые приводят к голам.
Судьба должна ему должок вернуть за то, что лучшие годы потратил на то, чтобы на своём горбу тащить МЮ в кризисный период.
Ответ Рашпель793
Не знаю, какие планы у судьбы на счет Бруну, но уйдет из МЮ он легендой - это факт. Вполне неплохая альтернатива, если с титулами не выгорит.
Стремится к статусу живой легенды Ман Юнайтед
Ответ NIRVANA
я думаю его уже можно относить к легендам МЮ.. он не виноват, что 10 других игроков на поле уровнем ниже чем нужно
Ответ ispomca
9. Каземиро уж точно не ниже уровнем. Если в свое время через них строить команду, с нормальным тренером и трансферами, то можно было делать большие дела, но уже слишком поздно
Идет к MVP сезона АПЛ
Бруну роскошный игрок, который со временем становится только лучше, как хороший коньяк!
Какой там рекорд по ассистам в АПЛ?
Ответ Йохан Чпохан
20. Бруну для рекорда 2 ассиста надо
Ответ Portatore di luce
Напьюсь.
Обязан получить всевозможные индивидуальные награды по итогам сезона. Ну заслужил, причем, уже давно.
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
9 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
