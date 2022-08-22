Мбаппе забил на 8-й секунде – рекорд Лиги 1 поставили умным розыгрышем с центра. Смотрите, как элегантно

Методом уже пользовались «Динамо» и «Реал», в Северной Ирландии так очень красиво забили.

Килиан Мбаппе забил «Лиллю» уже на 8-й секунде! «ПСЖ» разыграл с центра, и Лео Месси забросом из центрального круга вывел партнера один на один – француз перебросил вратаря первым касанием.

Этот гол стал самым быстрым в Лиге 1 как минимум с сезона-2006/07 (тогда Opta стала вести статистику).

Посмотрите, как это было.

«ПСЖ» в итоге легко выиграл – 7:1. Мбаппе сделал хет-трик (еще два гола с пасов Неймара), сам Неймар – дубль, у Месси гол+пас.

Гораздо интереснее, что вообще розыгрыши, когда игрока выводят на удар с помощью заброса – незаметнный тренд последнего времени.

Такие розыгрыши – тренд. Вот примеры от «Динамо», «Реала» и из Северной Ирландии (с голом через себя!)

Хитрый ход недавно использовали в РПЛ: «Динамо» пробовало наказать так «Краснодар» в начале второго тайма – не забили, но попытка любопытная.

Оценить можно в обзоре на 3:08.

Александр Дорский объяснил логику:

«С «Краснодаром» «Динамо» не получало двух соперников, летящих на мяч, на Моро пошел только Кордоба. Сперцян чуть не успел на Фомина, Ионов проспал движение Захаряна.

Дальше – закидушка Захаряна на Смолова за спину Рамиреса. От неприятностей «Краснодар» спас выход Сафонова, Рамирес эпизод проиграл.

Под такой розыгрыш можно увязать четырех игроков «Динамо» на левой стороне поля при первом пасе. Да, справа было свободнее, но в целом это типичная история «Динамо» при Йокановиче. Четырех игроков слева не было только в матче с «Торпедо», – написал Дорский в своем телеграм-канале.

«Реал» дважды пробовал этот трюк в победной ЛЧ-2021/22, в ответках против «Парижа» (1/8 финала) и «Сити» (полуфинал). С французами розыгрыш не прошел, а мяч прикатился к Доннарумме, а вот с командой Пепа Гвардиолы все получилось куда ярче.

На старте второго тайма Карвахаль откликнулся на заброс к правому краю штрафной, откуда прострелил вдоль ворот: Бензема не добрался до мяча, а неприкрытый Винисиус не попал в ближний угол (3:50 в обзоре).

Как момент объяснил бывший аналитик «Зенита» и «Рубина» Никита Васюхин:

«Топовый наигранный розыгрыш с центра поля от «Реала», с которого начался второй тайм и был создан их самый опасный момент в матче – любая команда может взять для себя элементы отсюда (в отличие от других моментов, которые практически невозможно скопировать).

Продуманный розыгрыш с двумя передачами назад именно под «Сити», который агрессивно жмет линию на закрытом мяче – именно на этом встречном движении «Реал» их и поймал в этом моменте. Интересно, сколько минут в перерыве было посвящено повторению этого розыгрыша».

Еще раньше похожим приемом пользовался «Борнмут» Скотта Паркера – в декабре 2021-го забили так «Фулхэму» в Чемпионшипе. С начала второго тайма прошло всего 7 секунд: заброс на Соланке и мощнейший удар в правую девять.

Изящнее остальных свежая комбинация из Северной Ирландии. «Клифтонвилл» забил в ворота «Каррик Рейнджерс» через 10 секунд после стартового свистка, а полузащитник Рори Хейл исполнил бисиклету – вау!

Похоже на новый тренд?

Фото: East News/Denis CHARLET / AFP