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  4. Англия одержала волевую победу над ДР Конго – 2:1. Чипенга забил на 7-й, Кейн сделал дубль во 2-м тайме

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Англия одержала волевую победу над ДР Конго – 2:1. Чипенга забил на 7-й, Кейн сделал дубль во 2-м тайме
Англия обыграла ДР Конго в матче плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 2:1.

Игра проходила на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. 

Брайан Чипенга открыл счет на 7-й минуте. Харри Кейн сравнял на 75-й и вывел свою команду вперед на 86-й.

Прямой эфир «Матч ТВ» можно было посмотреть на ВидеоСпортсе’’. 

Чемпионат мира. 1/16 финала
1 июля 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Англия
Второй тайм
2 - 1
2.03xG0.75
0′
Логотип гостевой команды
ДР Конго
Матч окончен
Райс   Стоунз
90’
+1’
89’
Мутуссами   Майеле
89’
Масуаку   Кайембе
  Кейн
86’
76’
Мукау   Кайембе
76’
Чипенга   Бонгонда
  Кейн
75’
Спенс   Эзе
70’
64’
Мбуку   Элиа
Рэшфорд   Гордон
61’
Мадуэке   Сака
61’
2тайм
Перерыв
28’
Садики
Беллингем
19’
7’
  Чипенга
Англия
Пикфорд, О`Райли, Гехи, Конса, Спенс, Райс, Андерсон, Рэшфорд, Беллингем, Мадуэке, Кейн
Запасные: Мадуэке, Хендерсон, Роджерс, Уоткинс, Спенс, Хендерсон, Траффорд, Чалоба, Берн, Куанса, Майну, Тоуни, Райс, Рэшфорд, Джеймс
1тайм
ДР Конго:
Мпаси, Масуаку, Туанзебе, Мбемба, Уан-Биссака, Садики, Мутуссами, Мукау, Чипенга, Висса, Мбуку
Запасные: Эполо, Тшибола, Мутуссами, Батубинсика, Пикель, Чипенга, Фаюлу, Капуади, Бакамбу, Мукау, Калулу, Какута, Банза, Масуаку, Мбуку
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Господи! Наконец-то это дерьмо = не пенальти!

Какое же чудесное судейство на этом ЧМ
ОтветIvan Markov
Господи! Наконец-то это дерьмо = не пенальти! Какое же чудесное судейство на этом ЧМ
Такие ставят регулярно, да, тем ценнее решение. Кейн, учись нырять правильно.
Ничоси арбитр зверь. Из довольно неудобной позиции сзади увидеть нырок, чётко и сразу - это сильно.
Только непонятно, где жёлтая Харри. Ну явно же нырял.
ОтветxDe xDe
Ничоси арбитр зверь. Из довольно неудобной позиции сзади увидеть нырок, чётко и сразу - это сильно. Только непонятно, где жёлтая Харри. Ну явно же нырял.
А сзади как раз и видно было, что Кейн на носках подпрыгивает в нырок. Спереди как-будто касание рукой выглядело.
ОтветxDe xDe
Ничоси арбитр зверь. Из довольно неудобной позиции сзади увидеть нырок, чётко и сразу - это сильно. Только непонятно, где жёлтая Харри. Ну явно же нырял.
вспомни как Стерлинг в 1/2 Евро-2021 нырнул и европейские ручные судейки дали пеналь - тут уже спасибо за то что судит по правилам
Генич достал, англичане симулянты. Судья прав
ОтветT-72
Генич достал, англичане симулянты. Судья прав
Опять ставочку похоже Костя сделал, пока не заходит 😂
ОтветT-72
Генич достал, англичане симулянты. Судья прав
Блин, а мне сегодня он нравится впервые за весь турнир. Круто попадает в эмоцию игры по ощущениям
Пользователь Спортса с ником "Сальто Чипенги" завершает процедуру регистрации.
Какой же идиот комент на Матч ТВ! Судейство в РПЛ не есть эталон. Как раз на ЧМ судят отлично и не дают левых пенальти и красных. Вот и "нырок" увидел. Молодец судья!
ОтветPamir88
Какой же идиот комент на Матч ТВ! Судейство в РПЛ не есть эталон. Как раз на ЧМ судят отлично и не дают левых пенальти и красных. Вот и "нырок" увидел. Молодец судья!
за такую "игру рукой", как была у игрока Конго, нигде пенальти не ставят, кроме РПЛ - защитник не видел мяч, находясь к нему спиной, рука была в естественном положении. 100% не пенальти.
Какой же вратарский гол...
Англия, входили в четвёрку претендентов и фаворитов чм перед турниром. Смешно будет если вылетят. Тогда правда Аргентина снова виновата окажется, сетка упростится.
ОтветРотор-Волгоград
Какой же вратарский гол... Англия, входили в четвёрку претендентов и фаворитов чм перед турниром. Смешно будет если вылетят. Тогда правда Аргентина снова виновата окажется, сетка упростится.
Да они каждый ЧМ в топ-4 претендентов. Уже 60 лет как
ОтветРотор-Волгоград
Какой же вратарский гол... Англия, входили в четвёрку претендентов и фаворитов чм перед турниром. Смешно будет если вылетят. Тогда правда Аргентина снова виновата окажется, сетка упростится.
А защита вообще не должна напрягаться? Как двое игроков остались на свободном пространстве после обычного заброса?
Мне смешно от аргументов и тезисов Генича: «В России это пенальти, тогда почему на ЧМ не так?»
ОтветЭдуардо Силва
Мне смешно от аргументов и тезисов Генича: «В России это пенальти, тогда почему на ЧМ не так?»
Я в голос заорал от этого))
ОтветЭдуардо Силва
Мне смешно от аргументов и тезисов Генича: «В России это пенальти, тогда почему на ЧМ не так?»
У нас судьи 123ты
Пока что лучший тайм в плей-офф этого ЧМ.
Если так будут судить футбол и дальше, это пойдёт на пользу игре. Надоели симулянты. А свисток - красавец!
Ответграф Володье
Если так будут судить футбол и дальше, это пойдёт на пользу игре. Надоели симулянты. А свисток - красавец!
Карточки нужно давать, или даже жестче : рассматривать такие случаи после матчей и дисквы раздавать
Ответobidnyi
Карточки нужно давать, или даже жестче : рассматривать такие случаи после матчей и дисквы раздавать
Тут да согласен, Кейна надо было ожелтить
Генич опять чушь порет, судьи на этом чм судят как раз таки хорошо, болельщики примерно это и хотят видеть.
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