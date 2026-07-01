Матч окончен
Англия одержала волевую победу над ДР Конго – 2:1. Чипенга забил на 7-й, Кейн сделал дубль во 2-м тайме
Англия обыграла ДР Конго в матче плей-офф ЧМ-2026.
Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 2:1.
Игра проходила на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Брайан Чипенга открыл счет на 7-й минуте. Харри Кейн сравнял на 75-й и вывел свою команду вперед на 86-й.
Прямой эфир «Матч ТВ» можно было посмотреть на ВидеоСпортсе’’.
Чемпионат мира. 1/16 финала
1 июля 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Какое же чудесное судейство на этом ЧМ
Только непонятно, где жёлтая Харри. Ну явно же нырял.
Англия, входили в четвёрку претендентов и фаворитов чм перед турниром. Смешно будет если вылетят. Тогда правда Аргентина снова виновата окажется, сетка упростится.