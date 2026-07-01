Англия одержала волевую победу над ДР Конго – 2:1. Чипенга забил на 7-й, Кейн сделал дубль во 2-м тайме

Англия обыграла ДР Конго в матче плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 2:1.

Игра проходила на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Брайан Чипенга открыл счет на 7-й минуте. Харри Кейн сравнял на 75-й и вывел свою команду вперед на 86-й.

Прямой эфир «Матч ТВ» можно было посмотреть на ВидеоСпортсе’ ’.

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