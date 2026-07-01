«Бавария» купила Сайбари у ПСВ за 55 млн евро с учетом бонусов. Хавбек присоединится к команде после ЧМ
«Бавария» объявила о трансфере Исмаэля Сайбари из ПСВ.
Полузащитник сборной Марокко подписал контракт с немецким клубом сроком до июня 2031 года. Сайбари присоединится к команде после чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что трансфер Сайбари обойдется «Баварии» в 55 млн евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Сайбари отметился 15 голами и 8 передачами в 27 играх чемпионата Нидерландов. На ЧМ-2026 на счету хавбека 3 гола в 4 матчах за сборную Марокко.
Фото: fcbayern.com
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
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