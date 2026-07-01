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  4. Дембеле назвал Мбаппе «Мобуту». Капитан сборной Франции получил прозвище в честь диктатора Заира

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Дембеле назвал Мбаппе «Мобуту». Капитан сборной Франции получил прозвище в честь диктатора Заира
Дембеле назвал Мбаппе «Мобуту».

В сборной Франции появилось новое прозвище для капитана команды Килиана Мбаппе.

После победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026 в соцсетях французской команды опубликовали видео из самолета, в котором футболисты готовились сделать совместную фотографию.

В этот момент один из игроков, предположительно Усман Дембеле, крикнул: «Позовите мне Мобута! Мобут! Эй, Килиан, иди сюда!»

«Мобут» – сокращение от имени Мобуту, диктатора Заира, который правил страной с 1965 по 1997 год.

Прозвище Килиана отсылает к интернет-мему, в котором его в шутку сравнивают с диктатором. В соцсетях форварда и капитана сборной Франции иронично изображают авторитарным лидером, приписывая ему чрезмерное влияние на решения в клубах и национальной команде.

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Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
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Ребята огненно разгоняют тему, даже Дешама подключили с поклонами!
Смешно) Мощно рофлит. С атмосферой в команде все супер
Как дети малые настанет час и мой месси обыграет этот детский сад во второй раз.
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