  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Пикфорд пропустил в ближний угол после первого же удара в матче с ДК Конго – Чипенга забил Англии на 7-й минуте

0
Пикфорд пропустил в ближний угол после первого же удара в матче с ДР Конго – Чипенга забил Англии на 7-й минуте
Пикфорд пропустил в ближний угол после первого удара в матче с ДР Конго.

Сборная Англии встречается с ДР Конго (0:1, первый тайм) в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Брайан Чипенга открыл счет на 7-й минуте. 28-летний форвард «Альмерии» получил мяч в левой части штрафной и нанес удар в ближний угол – Джордан Пикфорд не смог выручить команду.

Удар Чипенги стал первым в этом матче для обеих команд.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. 

Верите в честность Алжира против Австрии?36067 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoДжордан Пикфорд
logoСборная ДР Конго по футболу
logoБрайан Чипенга
logoпремьер-лига Англия
logoАльмерия
logoЭвертон
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ПикМи хорош:)))
Не выручил конечно) Кинг Конго лучше)
Чипер Пикфорду получается
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Бавария» купила Сайбари у ПСВ за 55 млн евро с учетом бонусов. Хавбек присоединится к команде после ЧМ
6 минут назад
Англия – ДР Конго. 0:1 – Чипенга забил на 7-й минуте! Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Англия пропустила от ДР Конго на 7-й минуте! Смотрите игру плей-офф ЧМ в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
13 минут назадВидеоСпортс"
ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия играет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной
19 минут назадLive
Геннадий Орлов: «Смеюсь над рассуждениями о том, что Россия вышла бы из группы на ЧМ. Играем 30–40 матчей за сезон и еще устаем. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле»
31 минуту назад
Вендел забил за «Зенит» первым касанием после возвращения – «Махачкале» в товарищеском матче
59 минут назад
Лапорта о желании Альвареса уйти из «Атлетико»: «Барса» ни на кого не давила, Хулиан сам сказал, что хочет играть в большом клубе. У них есть наше предложение»
сегодня, 18:11
Тот самый матч ЧМ, от которого до сих пор мурашки? Пишите о нем на Трибуне и ловите шанс на Кубок мира
сегодня, 18:00Конкурс
Беллингем, Гехи, Уан-Биссака, Райс, Висса, Кейн, Рэшфорд – в составах Англии и ДР Конго на матч 1/16 финала ЧМ
сегодня, 17:50
Канчельскис о вылете Германии с ЧМ: «95% тренеров – «футбольные люди». Есть 5% исключений, которые не играли, но дают результат. Нагельсманн не играл – вот результат»
сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» продлил контракт с Довбней до 2027-го. Вратарь сыграл один раз за два года
10 минут назад
Дюков о том, что РФС не удалось добиться возвращения России: «Футбол более политизирован, чем любой другой спорт. Политики следят за футболом и оказывают давление»
20 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» проиграли «Соколу» из Второй лиги
29 минут назад
Роналду, Магнус Карлсен и киберспортсмены в проморолике чемпионата EWC
45 минут назадВидео
Отец Фати об уходе вингера из «Барсы»: «Флик ни разу не говорил с Ансу, не было ничего, что изменило бы его решение»
52 минуты назад
«Брайтон» покупает 19-летнего Вушковича у «Тоттенхэма» за 46+4 млн фунтов
59 минут назад
«Рубин» подписал защитника костромского «Спартака» Игнатьева. Контракт – до 2029-го
сегодня, 18:10
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
сегодня, 17:58
Виртц стал лучшим игроком матча Германия – Парагвай с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа, Ундав – худший
сегодня, 17:40
Льоренте о Ямале: «Ему не нужно особенно помогать – часто лучше отдать ему мяч и отойти. Мы ищем, как будет лучше для Ламина, потому что он делает разницу»
сегодня, 17:36