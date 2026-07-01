Пикфорд пропустил в ближний угол после первого удара в матче с ДР Конго.

Сборная Англии встречается с ДР Конго (0:1, первый тайм) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

Брайан Чипенга открыл счет на 7-й минуте. 28-летний форвард «Альмерии» получил мяч в левой части штрафной и нанес удар в ближний угол – Джордан Пикфорд не смог выручить команду.

Удар Чипенги стал первым в этом матче для обеих команд.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.