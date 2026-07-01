Пикфорд пропустил в ближний угол после первого же удара в матче с ДР Конго – Чипенга забил Англии на 7-й минуте
Пикфорд пропустил в ближний угол после первого удара в матче с ДР Конго.
Сборная Англии встречается с ДР Конго (0:1, первый тайм) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Брайан Чипенга открыл счет на 7-й минуте. 28-летний форвард «Альмерии» получил мяч в левой части штрафной и нанес удар в ближний угол – Джордан Пикфорд не смог выручить команду.
Удар Чипенги стал первым в этом матче для обеих команд.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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