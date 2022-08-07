Первый дубль Холанда за «Сити»! Праздновал в позе лотоса – он уверен, что все форварды нуждаются в медитации

Эрлинг Холанд мощно начал в АПЛ – оформил дубль в первом матче против «Вест Хэма» (2:0). И сделал это очень даже легко.

1:0 – ловко открылся в штрафной и опередил на мяче вратаря Альфонсо Ареоля, который срубил норвежца. Пенальти – и спокойный первый гол в АПЛ.

2:0 – классика «Дортмунда»: быстрая атака от «Ман Сити», вскрывающий пас от Кевина де Брюйне из глубины, Холанд вылетел из-за спин защитников и положил в дальний угол без помех.

После первого гола норвежец показал свое фирменное празднование – позу лотоса.

Почему Холанд так празднует?

«Мне очень нравится медитировать, – рассказывал сам Холанд. – Это заставляет меня чувствовать себя спокойнее, придает мне уверенности. Поэтому я так иногда и праздную голы».

В большом интервью Алану Ширеру перед этим сезоном он рассказал, что это важно для него именно как для нападающего. «Нападающим, думаю, очень важно не забивать голову переживаниями. Если я буду перед каждым матчем думать, как я не реализовал момент в предыдущей игре, это ничем не поможет.

К игре нужно подходить голодным, не имеет значения, забил ты в прошлом матче три – или не забил вовсе. Недостаток голов нужно использовать лишь как мотивацию. Но ни в коем случае не искать в этом лишнего негатива. Нужно хотеть быть лучшим на тренировках. И медитация вне поля помогает избавиться от большинства негативных мыслей», – говорил Эрлинг.

Кстати, медитация нужна не только футболистам – норвежец советовал медитировать всем желающим, чтобы перебарывать стресс в пандемию коронавируса.

Сама тема с позой лотоса уже выскакивала в медиа. Когда в 2020-м «Боруссия» играла с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, Холанд забил и отпраздновал в позе лотоса, а потом написал в соцсетях: «Париж – мой город, а не ваш». Это сильно зацепило игроков парижского клуба – в ответном матче они исполнили такое празднование всей командой после прохода в следующий раунд. А сам Неймар после игры еще и выложил фото в позе лотоса с подписью «Париж – наш город, а не твой».

«Ему это нравится. Он любит реагировать на провокации», – объяснял поступок Неймара Маркиньос.

А вот Холанд отреагировал абсолютно спокойно: «Меня это не зацепило. Думаю, ребята из «ПСЖ» просто напомнили, что медитация – это очень важно. Они помогли мне с распространением этой идеи по всему миру».

А кто еще из футболистов так делает?

Самый очевидный пример – Мохамед Салах. Он праздновал голы в разных позах йоги (важно отметить, что йога – это не синоним медитации, но совокупность различных медитативных практик). Мо любит позу Врикшасана больше позы лотоса.

«Я просто йог. Занимаюсь йогой, и это просто пришло мне в голову», – объяснял Мо свои празднования. У него все проще.

Фото: REUTERS/Tony Obrien, Peter Cziborra; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Stuart Franklin/Bongarts