  • Товарищеские матчи. ЦСКА обыграл «Ростов», «Балтика» победила «Кайсар» и сыграла вничью с «Ахматом»
60

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

ЦСКА победил «Ростов» (3:1) в товарищеском матче, «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» (2:2).

Товарищеские матчи

«Балтика» Россия – «Кайсар» Казахстан – 2:1 (0:0)

Голы «Балтики»: 1:0 – Степанов (52), 2:1 – Ковач (90).

«Балтика» (стартовый состав): Любаков, Мендель, Ковалев, Ковач, Титков, Филин, Гасанбеков, Степанов, Поспелов, Обоники, Андерсон.

«Ахмат» Россия – «Тобол» Казахстан – 1:2 (1:1)

Гол «Ахмата»: 1:1 – Конате (31, пенальти).

Матч прошел в закрытом режиме.

ЦСКА – «Ростов» – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Баринов (32), 2:0 – Гонду (45+1), 2:1 – Голенков (52), 3:1 – Кисляк (58).

ЦСКА (стартовый состав): Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Гонду.

«Ростов» (стартовый состав): Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Бабакин, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Голенков, Шамонин.

«Балтика» – «Ахмат» – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Хиль (19, пенальти), 2:0 – Хиль (34), 2:1 – Ндонг (43), 2:2 – Садулаев (68).

«Балтика» (стартовый состав): Бориско, Варатынов, Гассама, И. Петров, Рядно, Йенне, Андраде, Бевеев, Беликов, М. Петров, Хиль.

Матч проходит в закрытом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Вот ЦСКА красавцы: Одоевский получил КК, но все армейцы сразу начали согласовывать с тренерским штабом чтобы вратарь остался и продолжили играть в равных составах.

На заметку Краснодару )
Ответ Кирилл
Вот ЦСКА красавцы: Одоевский получил КК, но все армейцы сразу начали согласовывать с тренерским штабом чтобы вратарь остался и продолжили играть в равных составах. На заметку Краснодару )
Комментарий скрыт
Ответ Удар Кержакова
Комментарий скрыт
Так , да не так....
Победы ЦСКА, командам без травм, а геничу найти остатки совести и все-таки извиниться перед Кириллом Глебовым за те мелочные сплетни, которые он как помойная крыса подобрал для своих журналюшных набросов
Данилов тоже топчик, так потерю Дивеева не заметим, потенциал основы сборной России
Ответ RE$PECT
Данилов тоже топчик, так потерю Дивеева не заметим, потенциал основы сборной России
Мяч он может и неплохо двигает, но два подряд чудовищных обреза сложно чем-то объяснить
Ответ Stefen
Мяч он может и неплохо двигает, но два подряд чудовищных обреза сложно чем-то объяснить
Да. Никакой он не топчик пока ещё конечно. Объяснить легко - отсутствием нужного опыта. Времени, проведённого во взрослой лиге.
Козлов приятное впечетление оставляет
Лусиано - молодец. Козлов тоже.
Именно такой стартовый состав на матч с дончанами Фабио выбрал не случайно : без Мойзы и Вани. Это потом уже они вышли ….
Похоже это проработка первой игры в РПЛ по весне с Ахматом . Потому как ни Иван ни Мойза из за дисквы в этом матче играть не будут.
Единственной перестановкой может быть появление Луки.
Какая классная подача Козлова, Гонду очередной гол.
Не плохой в итоге составчик у ЦСКА нарисовался. При том что, на мой взгляд , у них самый сильный тренер в рпл, они могут хорошо провести вторую часть сезона и бороться за золото.
Классный первый тайм от почтиосновы ЦСКА, Козлов мастерски подал на Лучо, Баринов вовремя открылся в штрафной. Трансферы зимы пока еще в товарищеских играх, но уже результативны
На мяче нельзя сидеть. Яйцо получится)
Ответ brace
На мяче нельзя сидеть. Яйцо получится)
Скажу по секрету, это на рыночном мяче получится яйцо (условно, Чирковский), а профессиональному будет по**й. В этом и отличие...
Ответ Lange
Скажу по секрету, это на рыночном мяче получится яйцо (условно, Чирковский), а профессиональному будет по**й. В этом и отличие...
Да, это не секрет же
