Товарищеские матчи. ЦСКА обыграл «Ростов», «Балтика» победила «Кайсар» и сыграла вничью с «Ахматом»
ЦСКА победил «Ростов» (3:1) в товарищеском матче, «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» (2:2).
Товарищеские матчи
«Балтика» Россия – «Кайсар» Казахстан – 2:1 (0:0)
Голы «Балтики»: 1:0 – Степанов (52), 2:1 – Ковач (90).
«Балтика» (стартовый состав): Любаков, Мендель, Ковалев, Ковач, Титков, Филин, Гасанбеков, Степанов, Поспелов, Обоники, Андерсон.
«Ахмат» Россия – «Тобол» Казахстан – 1:2 (1:1)
Гол «Ахмата»: 1:1 – Конате (31, пенальти).
Матч прошел в закрытом режиме.
ЦСКА – «Ростов» – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Баринов (32), 2:0 – Гонду (45+1), 2:1 – Голенков (52), 3:1 – Кисляк (58).
ЦСКА (стартовый состав): Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Гонду.
«Ростов» (стартовый состав): Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Бабакин, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Голенков, Шамонин.
«Балтика» – «Ахмат» – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Хиль (19, пенальти), 2:0 – Хиль (34), 2:1 – Ндонг (43), 2:2 – Садулаев (68).
«Балтика» (стартовый состав): Бориско, Варатынов, Гассама, И. Петров, Рядно, Йенне, Андраде, Бевеев, Беликов, М. Петров, Хиль.
Матч проходит в закрытом режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На заметку Краснодару )
Похоже это проработка первой игры в РПЛ по весне с Ахматом . Потому как ни Иван ни Мойза из за дисквы в этом матче играть не будут.
Единственной перестановкой может быть появление Луки.