Александр Мостовой: «Владельцем «Спартака» ждать меня не стоит. 20 лет, как я закончил – уж куда-нибудь позовите, ха-ха. У нас люди, которые раньше двери открывали, сейчас главные тренеры»

Мостовой: владельцем или президентом «Спартака» ждать меня не стоит.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, готов ли он купить «Спартак » или стать президентом клуба.

– Недавно были новости, что Серхио Рамос вместе с крупной инвестиционной группой Five Eleven Capital покупает испанскую «Севилью» за 400 млн евро и становится ее президентом. Вы бы хотели по примеру Рамоса купить, например, «Спартак» и стать владельцем или президентом?

– С Серхио Рамосом все ясно – он воспитанник «Севильи», поэтому, наверняка, если у него будет возможность, он точно вернется в клуб. Это нормально, когда легенды после карьеры остаются в родных клубах. В той же «Бенфике» посмотрите – Руй Кошта . Много где такое есть, если есть возможность у людей.

А про меня в президентах или владельцах «Спартака»... Куда мне тут. Куда нам, бедным, елки-палки? Каким президентом, ребят? 20 лет, как я закончил, а меня даже ни в какую команду не брали. А вы тут про президентство. Я если что с юмором об этом всем.

Но у нас же все в футболе разбираются: играли единицы, голы забивали еще меньше, но зато все вокруг разбираются. Поэтому владельцем или президентом «Спартака» ждать меня не стоит. Я же говорю, уж хоть куда-нибудь меня позовите, ха-ха. Чтобы близко быть к футболу хотя бы.

У нас же сейчас люди, которые раньше двери открывали на базах, становятся главными тренерами. Ужас какой-то, – сказал Мостовой.