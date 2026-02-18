  • Спортс
  Александр Мостовой: «Владельцем «Спартака» ждать меня не стоит. 20 лет, как я закончил – уж куда-нибудь позовите, ха-ха. У нас люди, которые раньше двери открывали, сейчас главные тренеры»
Александр Мостовой: «Владельцем «Спартака» ждать меня не стоит. 20 лет, как я закончил – уж куда-нибудь позовите, ха-ха. У нас люди, которые раньше двери открывали, сейчас главные тренеры»

Мостовой: владельцем или президентом «Спартака» ждать меня не стоит.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, готов ли он купить «Спартак» или стать президентом клуба.

Недавно были новости, что Серхио Рамос вместе с крупной инвестиционной группой Five Eleven Capital покупает испанскую «Севилью» за 400 млн евро и становится ее президентом. Вы бы хотели по примеру Рамоса купить, например, «Спартак» и стать владельцем или президентом?

– С Серхио Рамосом все ясно – он воспитанник «Севильи», поэтому, наверняка, если у него будет возможность, он точно вернется в клуб. Это нормально, когда легенды после карьеры остаются в родных клубах. В той же «Бенфике» посмотрите – Руй Кошта. Много где такое есть, если есть возможность у людей.

А про меня в президентах или владельцах «Спартака»... Куда мне тут. Куда нам, бедным, елки-палки? Каким президентом, ребят? 20 лет, как я закончил, а меня даже ни в какую команду не брали. А вы тут про президентство. Я если что с юмором об этом всем.

Но у нас же все в футболе разбираются: играли единицы, голы забивали еще меньше, но зато все вокруг разбираются. Поэтому владельцем или президентом «Спартака» ждать меня не стоит. Я же говорю, уж хоть куда-нибудь меня позовите, ха-ха. Чтобы близко быть к футболу хотя бы.

У нас же сейчас люди, которые раньше двери открывали на базах, становятся главными тренерами. Ужас какой-то, – сказал Мостовой. 

Уже и на неделе не хило закладывает))
Уже и на неделе не хило закладывает))
Так Новый год вчера был...по китайскому календарю)).
Уже и на неделе не хило закладывает))
А что он не так сказал? 🤔
Придумай уже что-то новое, ###### (надоел)
вот и начни с открытия дверей!
Добро пожаловать на Спортс, у нас Обезьяны, Цари, Педики и смартфоны

Ни слова про футбол
Добро пожаловать на Спортс, у нас Обезьяны, Цари, Педики и смартфоны Ни слова про футбол
Через 1,5 недели начнётся, не остановишь))) ух, соскучился, а вот ведь и зима заканчивается
Через 1,5 недели начнётся, не остановишь))) ух, соскучился, а вот ведь и зима заканчивается
Согласен друже
Если даже люди которые раньше двери открывали уже выбились в главные тренеры, то насколько же бездарен Александр, что ещё не выбился...
Всё-таки какая хорошая пара была у них с Волочковой...
Всё-таки какая хорошая пара была у них с Волочковой...
Джигурда против) хотя....
У нас люди которые чемодан таскали сами знаете где
А мы всё ждём не дождемся когда это наш царь станет президентом Спартака 😜🤣
Возвращались ночью с танцев,
Шли чащобою домой,
Вокруг совы и поганки, ёлки-палки, лес густой.
Раздавил ногою банку — сердце рвётся из груди,
Пострашнее лысых панков путь, лежащий впереди.
Жуть от шорохов и охов
И туман ползёт с реки,
Посреди болотных вздохов
Вдруг кикиморы — «хи-хи»,
Шум шагов, трещанье веток —
Девки враз подняли вой,
А навстречу с мутным глазом,
Не иначе — Мостовой.
Мостовой,Мостовой,Мосто-о-о-вой!
Проводил бы лучше девушек домой,
Мостовой,Мостовой,Мосто-о-о-вой!
Мы по сказкам знаем —
Парень ты не злой.
Владельцы Спартака, когда узнали, что Мостовой говорит что-то про двери:
*Тут мем с "Сияния", где Мостовой Джек Торранс)
