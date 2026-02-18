Александр Мостовой: «Владельцем «Спартака» ждать меня не стоит. 20 лет, как я закончил – уж куда-нибудь позовите, ха-ха. У нас люди, которые раньше двери открывали, сейчас главные тренеры»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, готов ли он купить «Спартак» или стать президентом клуба.
– Недавно были новости, что Серхио Рамос вместе с крупной инвестиционной группой Five Eleven Capital покупает испанскую «Севилью» за 400 млн евро и становится ее президентом. Вы бы хотели по примеру Рамоса купить, например, «Спартак» и стать владельцем или президентом?
– С Серхио Рамосом все ясно – он воспитанник «Севильи», поэтому, наверняка, если у него будет возможность, он точно вернется в клуб. Это нормально, когда легенды после карьеры остаются в родных клубах. В той же «Бенфике» посмотрите – Руй Кошта. Много где такое есть, если есть возможность у людей.
А про меня в президентах или владельцах «Спартака»... Куда мне тут. Куда нам, бедным, елки-палки? Каким президентом, ребят? 20 лет, как я закончил, а меня даже ни в какую команду не брали. А вы тут про президентство. Я если что с юмором об этом всем.
Но у нас же все в футболе разбираются: играли единицы, голы забивали еще меньше, но зато все вокруг разбираются. Поэтому владельцем или президентом «Спартака» ждать меня не стоит. Я же говорю, уж хоть куда-нибудь меня позовите, ха-ха. Чтобы близко быть к футболу хотя бы.
У нас же сейчас люди, которые раньше двери открывали на базах, становятся главными тренерами. Ужас какой-то, – сказал Мостовой.
Ни слова про футбол
Шли чащобою домой,
Вокруг совы и поганки, ёлки-палки, лес густой.
Раздавил ногою банку — сердце рвётся из груди,
Пострашнее лысых панков путь, лежащий впереди.
Жуть от шорохов и охов
И туман ползёт с реки,
Посреди болотных вздохов
Вдруг кикиморы — «хи-хи»,
Шум шагов, трещанье веток —
Девки враз подняли вой,
А навстречу с мутным глазом,
Не иначе — Мостовой.
Мостовой,Мостовой,Мосто-о-о-вой!
Проводил бы лучше девушек домой,
Мостовой,Мостовой,Мосто-о-о-вой!
Мы по сказкам знаем —
Парень ты не злой.
*Тут мем с "Сияния", где Мостовой Джек Торранс)