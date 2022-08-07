«МЮ» страдает и с Тен Хагом: 1:2 против «Брайтона». Роналду вышел только на замену

Слабое начало.

«Манчестер Юнайтед» был одним из королей предсезонки: громил соперников (даже «Ливерпуль» – 4:0), играл в комбинационный футбол с высоким прессингом, выглядел намного лучше версии сезона-2021/22. Да, было и поражение (0:1 против «Атлетико»), но впечатление все равно приятное.

В АПЛ сразу возникли сложности.

Уже в первом туре «Юнайтед» уступил дома «Брайтону» (1:2). Хавбек гостей Паскаль Гросс загрузил два еще в первом тайме: сначала замкнул прострел на дальней штанге, затем расстрелял ворота на добивании после сэйва Де Хеа. Он за 5 лет в Англии забил «Манчестер Юнайтед» шесть голов – вдвое больше, чем любому другому сопернику.

По лицу, правда, не скажешь – оба гола Гросс праздновал с грустноватым выражением.

«Юнайтед» смотрелся печально: в первом тайме при преимуществе в территории (62% владения мячом) уступила 5-12 по ударам (2-3 в створ), а по xG вообще был провал: 0,29 против 1,3.

Во втором тайме стало свежее: 12-3 по ударам, забитый гол (усилиями опорника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера), два нереализованных голевых момента (по подсчетам Opta), хотя по xG все равно локальное поражение: 1,24 против 1,5.

Тен Хагу игра не понравилась: «Конечно, это настоящее разочарование. Я с самого начала знал, что будет нелегко. Понятно, что во втором тайме мы были лучше в полузащите с Эриксеном пониже и Роналду, который действовал выше. Мы создавали моменты, у Рэшфорда были два хороших шанса. Жаль, что мы не забили.

Я недоволен, совершенно недоволен. Мы должны действовать лучше. Допускали ошибки при игре с мячом, а также организационные ошибки в обороне. Могли бы добиться большего с теми игроками, которые у нас есть».

Твиттер «Брайтона» саркастично уколол «МЮ» после победы: «Как и Брайтон, ваш город голубой». Очевидное сравнение с голубым «Ман Сити».

Кстати, в какой-то степени «Брайтон» смутил «Юнайтед» не только в соцсетях, но и на поле. Тен Хаг после матча признался, что ожидал от «Брайтона» коротких розыгрышей от ворот: «Наш соперник обычно начинает с пасов от ворот, но в этот раз они играли длинными забросами. Мы были не готовы бороться за подбор».

Голландец стал первым тренером «МЮ» с 2014 года, который начал свою карьеру в АПЛ с поражения. Тогда Луи ван Гал проиграл «Суонси» с аналогичным счетом, но зато «Юнайтед» закончил сезон в четверке.

На самом деле «МЮ» нередко проигрывает в первом туре: за последние 10 лет это случалось четырежды (с учетом этого сезона). На результаты клуба первый матч сезона в АПЛ не особо влияет. Только в одном случае из трех предыдущих команда плохо заканчивала сезон (на седьмом месте). Еще в двух – первое и второе место.

Так, а что с Роналду?

Криштиану Роналду после предсезонного перформанса с неявкой на тренировки предсказуемо остался в запасе. «Роналду тренировался с командой 10 дней. Этого слишком мало для 90 минут», – объяснил тренер еще до игры.

Португалец вышел на 53-й минуте, заменив Фреда. Почти за 40 минут на поле он не был очень заметен: всего один удар (и тот заблокирован) и 9 точных передач из 10 (одна под удар). Еще один вынос, одно выигранное верховое единоборство и один поданный угловой.

И один офсайд – пожалуй, главный момент в игре. Тогда Роналду открылся на правом фланге под пас из глубины и идеально вывел Маркуса Рэшфорда на удар, но тот не прошил вратаря. Судья все-таки усмотрел, что Криштиану был вне игры.

Очевидно, что невзрачная игра Роналду против «Брайтона» – не главная причина поражения, команда глобально играла посредственно. В следующем туре у «МЮ» выезд к «Брентфорду», уже через две недели – игра с «Ливерпулем».

Возможно, к тому моменту Роналду будет встроен в структуру нового тренера.

Фото: REUTERS/Toby Melville