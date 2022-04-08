Тен Хаг все ближе к «МЮ»: обошел Почеттино, получит до 80 млн на трасферы и (возможно) Стива Макларена в помощники

Получит хороший бюджет на трансферы даже без ЛЧ.
Во время перерыва на матчи сборных «МЮ» активизировал поиски нового тренера. Сначала клуб провел собеседование с тренером «Аякса» Эриком Тен Хагом, затем – с Маурисио Почеттино («ПСЖ») и еще одним неизвестным кандидатом. По данным The Telegraph, это не Хулен Лопетеги и Луис Энрике, которых медиа часто записывали в шорт-лист «Юнайтед».
Похоже, после первого раунда переговоров в фавориты вышел Тен Хаг.
Ниже – дайджест последних новостей:
• По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рангнику нравится идея назначения Тен Хага. Контракт немца истекает летом, после чего он будет консультировать клуб в более спокойном режиме.
Сам Тен Хаг уже косвенно подтвердил переговоры с «МЮ»: «В индустрии все друг друга знают. Всегда есть переговоры с представителями других клубов, это нормально. «Манчестер Юнайтед» – прекрасный клуб с отличными болельщиками. Но я могу только повторить – я полностью сосредоточен на «Аяксе». Знаю, что в футболе все может измениться в один день. Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, надеюсь, что люди в «Аяксе» меня поймут».
• В «МЮ» долго колебались между Тен Хагом и Почеттино. Уэйн Руни призвал выбрать тренера «ПСЖ», однако «Юнайтед» смутили отступные в 15 млн фунтов. ESPN пишет, что компенсация за Тен Хага составит 1,7 млн фунтов (его контракт с «Аяксом» действует до лета 2023-го).
Вылет Почеттино в 1/8 финала ЛЧ тоже произвел неблагоприятное впечатление на руководство «МЮ». Впрочем, The Independent писал, что клубных боссов не впечатлил и Тен Хаг (посчитали его нехаризматичным). Однако ESPN уверяет, что совладелец клуба Джоэл Глейзер и исполнительный директор Ричард Арнольд посчитали голландца лучшим кандидатом из возможных.
• The Telegraph пишет, что «Юнайтед» хочет поддержать Тен Хага и предоставит ему значительный трансферный бюджет даже в случае непопадания в Лигу чемпионов. Летом «МЮ» планирует подписать нападающего и двух полузащитников. Среди целей – форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн.
Кроме того, Тен Хаг после назначения сможет предложить свои кандидатуры для трансферов. По информации De Telegraaf, голландец хотел бы подписать 20-летнего центрального защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. Однако «Юнайтед» осторожно относится к подписанию игроков из Нидерландов, так как помнит о неудачах с Донни ван де Беком и Мемфисом Депаем.
Еще в начале марта тот же The Telegraph сообщал, что случае выхода в ЛЧ клуб планирует потратить летом около 80 млн фунтов. Если этого не произойдет, то бюджет «МЮ» снизится до 50 млн фунтов. Похоже, теперь хорошие деньги выделят при любом раскладе. Сейчас команда Ральфа Рангника идет на седьмом месте – в четырех очках от четвертой лигочемпионской строчки.
• У Тен Хага не опыта в АПЛ, поэтому среди его возможных ассистентов называются имена тех, у кого такой опыт есть. Это голландец Рене Меленстен (работал в штабе Алекса Фергюсона с 2007 по 2013 год) или Стив Макларен (тоже помогал САФу – с 1999 по 2001 год и возглавлял ряд английских клубов и сборную). Тен Хаг хорошо знаком с Маклареном – он входил в штаб англичанина, в том числе когда тот выиграл с «Твенте» чемпионат Нидерландов-2008/09.
Макларен уже положительно отреагировал на возможный приезд Тен Хага: «Его сила не только во внимании к деталям. У него есть четкая философия того, как он хочет играть в футбол и какую среду хочет создать. Эрик очень дисциплинирован. Он выдающийся тренер с тактической точки зрения. Он работал с Пепом Гвардиолой в «Баварии» и проникся его философией. Там его называли «Мини Пеп». Он готов. Многие топ-клубы Германии и Англии будут стремиться заполучить его».
Макларен добавил, что Тен Хаг – единственный тренер, которого он видел, который анализирует матчи так же подробно, как Алекс Фергюсон.
Ранее The Times сообщал, что помощником Тен Хага может стать кто-то из голландцев, игравших за клуб – Робин Ван Перси (у них с Эриком один агент), Яп Стам или Руд Ван Нистелрой. Также Тен Хаг намеревается взять в Англию помощника по «Аяксу» Митчелла Ван Дер Гага.
Цифра дня – 235 тысяч фунтов. Столько Фергюсон зарабатывает в неделю
Фото: globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, via www.imago-images.de/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos
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