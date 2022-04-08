Тен Хаг все ближе к «МЮ»: обошел Почеттино, получит до 80 млн на трасферы и (возможно) Стива Макларена в помощники

Получит хороший бюджет на трансферы даже без ЛЧ.

Во время перерыва на матчи сборных «МЮ» активизировал поиски нового тренера. Сначала клуб провел собеседование с тренером «Аякса» Эриком Тен Хагом, затем – с Маурисио Почеттино («ПСЖ») и еще одним неизвестным кандидатом. По данным The Telegraph, это не Хулен Лопетеги и Луис Энрике, которых медиа часто записывали в шорт-лист «Юнайтед».

Похоже, после первого раунда переговоров в фавориты вышел Тен Хаг.

Ниже – дайджест последних новостей:

• По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рангнику нравится идея назначения Тен Хага . Контракт немца истекает летом, после чего он будет консультировать клуб в более спокойном режиме.

Сам Тен Хаг уже косвенно подтвердил переговоры с «МЮ»: «В индустрии все друг друга знают. Всегда есть переговоры с представителями других клубов, это нормально. «Манчестер Юнайтед» – прекрасный клуб с отличными болельщиками. Но я могу только повторить – я полностью сосредоточен на «Аяксе». Знаю, что в футболе все может измениться в один день. Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, надеюсь, что люди в «Аяксе» меня поймут».

• В «МЮ» долго колебались между Тен Хагом и Почеттино. Уэйн Руни призвал выбрать тренера «ПСЖ», однако «Юнайтед» смутили отступные в 15 млн фунтов. ESPN пишет, что компенсация за Тен Хага составит 1,7 млн фунтов (его контракт с «Аяксом» действует до лета 2023-го).

Вылет Почеттино в 1/8 финала ЛЧ тоже произвел неблагоприятное впечатление на руководство «МЮ». Впрочем, The Independent писал, что клубных боссов не впечатлил и Тен Хаг (посчитали его нехаризматичным). Однако ESPN уверяет, что совладелец клуба Джоэл Глейзер и исполнительный директор Ричард Арнольд посчитали голландца лучшим кандидатом из возможных .

• The Telegraph пишет, что «Юнайтед» хочет поддержать Тен Хага и предоставит ему значительный трансферный бюджет даже в случае непопадания в Лигу чемпионов. Летом «МЮ» планирует подписать нападающего и двух полузащитников. Среди целей – форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн .

Кроме того, Тен Хаг после назначения сможет предложить свои кандидатуры для трансферов. По информации De Telegraaf, голландец хотел бы подписать 20-летнего центрального защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. Однако «Юнайтед» осторожно относится к подписанию игроков из Нидерландов, так как помнит о неудачах с Донни ван де Беком и Мемфисом Депаем.

Еще в начале марта тот же The Telegraph сообщал, что случае выхода в ЛЧ клуб планирует потратить летом около 80 млн фунтов . Если этого не произойдет, то бюджет «МЮ» снизится до 50 млн фунтов. Похоже, теперь хорошие деньги выделят при любом раскладе. Сейчас команда Ральфа Рангника идет на седьмом месте – в четырех очках от четвертой лигочемпионской строчки.

• У Тен Хага не опыта в АПЛ, поэтому среди его возможных ассистентов называются имена тех, у кого такой опыт есть. Это голландец Рене Меленстен (работал в штабе Алекса Фергюсона с 2007 по 2013 год) или Стив Макларен (тоже помогал САФу – с 1999 по 2001 год и возглавлял ряд английских клубов и сборную). Тен Хаг хорошо знаком с Маклареном – он входил в штаб англичанина, в том числе когда тот выиграл с «Твенте» чемпионат Нидерландов-2008/09 .

Макларен уже положительно отреагировал на возможный приезд Тен Хага: «Его сила не только во внимании к деталям. У него есть четкая философия того, как он хочет играть в футбол и какую среду хочет создать. Эрик очень дисциплинирован. Он выдающийся тренер с тактической точки зрения. Он работал с Пепом Гвардиолой в «Баварии» и проникся его философией. Там его называли «Мини Пеп». Он готов. Многие топ-клубы Германии и Англии будут стремиться заполучить его».

Макларен добавил, что Тен Хаг – единственный тренер, которого он видел, который анализирует матчи так же подробно, как Алекс Фергюсон.

Ранее The Times сообщал, что помощником Тен Хага может стать кто-то из голландцев, игравших за клуб – Робин Ван Перси (у них с Эриком один агент), Яп Стам или Руд Ван Нистелрой. Также Тен Хаг намеревается взять в Англию помощника по «Аяксу» Митчелла Ван Дер Гага.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, via www.imago-images.de/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos