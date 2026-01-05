«Вулвс» могут арендовать Филлипса у «Ман Сити» в январе. Хавбек сыграл 7 минут в сезоне (FourFourTwo)
«Вулвс» могут подписать Кэлвина Филлипса из «Ман Сити».
Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может перейти в «Вулверхэмптон».
По информации FourFourTwo, «Вулвс» рассматривают возможность подписания Филлипса в январе на правах аренды до конца сезона.
Отмечается, что футболист открыт к уходу из «Манчестер Сити», поскольку Пеп Гвардиола вряд ли будет рассчитывать на него во второй половине сезона.
В нынешнем сезоне Филлипс провел за «Манчестер Сити» один матч, отыграв 7 минут против «Хаддерсфилда» в Кубке Англии.
В прошлом сезоне 30-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Ипсвич», а во второй части сезона-2023/24 – за «Вест Хэм».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
