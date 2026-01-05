«Барселона» близка к подписанию Канселу из «Аль-Хилаля»
Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону».
«Барселона» близка к подписанию Жоау Канселу.
Ранее каталонский клуб сделал предложение об аренде защитника «Аль-Хилаля». По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны завершают работу над сделкой.
Отмечается, что сам игрок предпочитал перейти именно в «Барселону», а не в «Интер», который согласовал сделку с арабским клубом. Это стало ключевым фактором.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
