«Барселона» близка к подписанию Канселу из «Аль-Хилаля»

Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону».

Ранее каталонский клуб сделал предложение об аренде защитника «Аль-Хилаля ». По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны завершают работу над сделкой.

Отмечается, что сам игрок предпочитал перейти именно в «Барселону», а не в «Интер », который согласовал сделку с арабским клубом. Это стало ключевым фактором.