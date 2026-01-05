Матич о том, что назвал Онана одним из худших вратарей в истории «МЮ»: «Я так сказал, потому что он вел себя высокомерно. Андре хорош, но на него оказывалось слишком большое давление»

Матич рассказал, почему назвал Онана худшим вратарем в истории «МЮ».

Неманя Матич высказался о перепалке с Андре Онана .

Напомним, в прошлом сезоне выступавший за «Манчестер Юнайтед » голкипер заявил, что английский клуб намного лучше «Лиона». Это произошло накануне первого матча между этими командами в 1/4 финала Лиги Европы .

Матич, игравший за французский клуб, ответил Онана: «Если ты один из худших вратарей в истории «Юнайтед», то должен думать, что говоришь».

«Я сказал это перед матчем только потому, что он вел себя немного высокомерно. Он сказал: «Мы намного лучше «Лиона ». Не думаю, что можно говорить такое перед четвертьфиналом Лиги Европы.

Я хотел оказать на него большее давление своим ответом, и он допустил ошибку. Я не знаю, сыграла ли его ошибка главную роль в эпизоде с нашим вторым голом.

Он отличный вратарь – он провел пару хороших лет в «Аяксе» и «Интере». Он мог бы добиться большего успеха в «Юнайтед», но в сложившихся в клубе обстоятельствах на него оказывалось слишком большое давление. Сейчас я не думаю, что он плохой парень», – сказал полузащитник «Сассуоло».