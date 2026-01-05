Эндрик об отсутствии игрового времени в «Реале»: «Эти полгода были лучшими в моей жизни. У меня было время для семьи и строительства дома – я счастливый человек»
Эндрик об отсутствии игрового времени в «Реале»: лучшие полгода в моей жизни.
Нападающий «Лиона» Эндрик рассказал о плюсах отсутствия игрового времени в «Реале».
В первой половине сезона бразилец вышел на поле в одном матче Ла Лиги – он отыграл 11 минут против «Валенсии» (4:0). Также он провел 77 минут на поле против «Талаверы» во встрече Кубка Испании (3:2).
«Честно говоря, всем, кто меня окружает, я говорю, что это были лучшие шесть месяцев в моей жизни.
У меня было время для семьи, для строительства дома... Сегодня я стал лучше как мужчина и как человек. Я счастлив», – сказал Эндрик.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости