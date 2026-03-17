Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»

Байдачный о Талалаеве: если нервы так шалят, надо заканчивать.

Бывший форвард «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный раскритиковал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча с ЦСКА (1:0).

В конце матча 21-го тура Мир РПЛ Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников удалил Талалаева и Челестини.

«Мне интересно, зачем Талалаев выбил мяч на трибуны? Если так нервы шалят, то надо уже заканчивать. Идиотизм какой-то. Роман Бабаев сказал , что Талалаеву надо к психотерапевту? Конечно, это ненормально, честно скажу, не поддается объяснению.

Тренерская работа тяжелая, на тебя давит руководство, болельщики, на тебя все сваливается, понятно. Но если он уже вообще не может сдерживаться, то надо брать паузу в работе. Здоровье должно быть прежде всего.

Футбол футболом, но когда потом становишься старше, анализируешь, то осознаешь, что многие вещи бы не делал. Это все ерунда, которая ни к чему не приводит. Этим ты только уничтожаешь свое здоровье. А потом наступает старость, когда ты никому не нужен вместе со своими эмоциями и воспоминаниями. Берегите себя, а футбол – это всего лишь игра, а не вся жизнь», – заявил Байдачный.