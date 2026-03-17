  «Балтика» попросила ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче с ЦСКА и неудаление Кармо. Армейцы просят разобрать удаление Челестини
16

«Балтика» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС.

Стало известно, какие эпизоды матча между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) рассмотрит ЭСК РФС.

«Балтика» попросила комиссию рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 15-й минуте, а также эпизод с неудалением полузащитника армейцев Энрике Кармо на 7-й добавленной ко второму тайму минуте за агрессивное поведение.

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с удалением Фабио Челестини.

Напомним, в концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

И что делать с Челестини?2945 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
По Кармо им ничего не светит. А вот эпизод с Акинфеевым интересный. Посмотрим, что скажет ЭСК.
Ответ Фред113
Ничего интересного, удар по мячу и потом вскользь по голове. Дело было во вратарской, так что там вратарь прав
Ответ Вячеслав Кузнецов
Ну Акинфеич в мяч не сыграл, а сыграл в голову. Странно, что вар не вмешался.
Не смотрю чемпионат, в лучшем случае только результаты. Просто интересно, что будет если ЭСк решит в вашу пользу? Вернут очки, пенальти, гол, карточку. От этих ЭСК есть польза?
Это будет в 2 случаях их 10, просто чтобы 100% решения не было в польскую ЭСК. А что эти за 2 случая... Как карта ляжет.
Решение уже можно заранее озвучить.Зачем формально собираться?
я уж думал им совестно стало, что дважды игроков ЦСКА в штрафной руками завалили
Вы сначала Талалаева к психиатру сводите, а потом уже возмущайтесь
Это интересно, - не добить в прямом смысле игрока соперников в игре, с закидоном главного тренера вынудить его на ответную реакцию и потом просить красную. Чтобы сбить мушку со своего главного бедолаги-рецидивиста дисциплинарных нарушений.
