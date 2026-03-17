«Балтика» попросила ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче с ЦСКА и неудаление Кармо. Армейцы просят разобрать удаление Челестини

«Балтика» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС.

Стало известно, какие эпизоды матча между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) рассмотрит ЭСК РФС.

«Балтика » попросила комиссию рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 15-й минуте, а также эпизод с неудалением полузащитника армейцев Энрике Кармо на 7-й добавленной ко второму тайму минуте за агрессивное поведение.

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с удалением Фабио Челестини.

Напомним, в концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.