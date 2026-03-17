  • Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
18

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии, оценил перемены, произошедшие в футболе за последние 25 лет.

– Сильно ли изменился футбол за последние 25 лет?

– Очень сильно. Удивительно, насколько все изменилось.

– К лучшему или к худшему?

– Не знаю, к лучшему это или к худшему. С точки зрения обстановки, безусловно, все стало лучше. Улучшились стадионы, поля, благодаря технологиям стало лучше судейство.

Интенсивность возросла, но большая интенсивность не всегда означает большую зрелищность. Думаю, что талантам сегодня труднее себя проявить, чем 20 лет назад, – сказал Анчелотти.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Так оно и есть. Современный футбол это лёгкая атлетика с мячом. Игроки типа Аймара или Замеса нынче будут полировать банку так как не умеют отнимать мячи и не хотят идти в отбор.
Аймар и так не стал звездой, в своё время, чего сожалеть
Во всём виноват Путин жеж. Тем более когда речь о 25-ти годах. 😁
Сказал человек, отказавшийся купить Баджо в Парму в 1995
Списанного Баджо?Конечно!
Ну списанный Баджо потом еще лет 5 попылил. А то и больше. Не обвиняю Анчелотти в этом, но Хвостик не был списанным в 95-м.
