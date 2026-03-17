Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»

Карло Анчелотти: сейчас талантам сложнее проявить себя, чем 20 лет назад.

Бывший главный тренер «Реала » Карло Анчелотти , возглавляющий сборную Бразилии , оценил перемены, произошедшие в футболе за последние 25 лет.

– Сильно ли изменился футбол за последние 25 лет?

– Очень сильно. Удивительно, насколько все изменилось.

– К лучшему или к худшему?

– Не знаю, к лучшему это или к худшему. С точки зрения обстановки, безусловно, все стало лучше. Улучшились стадионы, поля, благодаря технологиям стало лучше судейство.

Интенсивность возросла, но большая интенсивность не всегда означает большую зрелищность. Думаю, что талантам сегодня труднее себя проявить, чем 20 лет назад, – сказал Анчелотти.