Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии, оценил перемены, произошедшие в футболе за последние 25 лет.
– Сильно ли изменился футбол за последние 25 лет?
– Очень сильно. Удивительно, насколько все изменилось.
– К лучшему или к худшему?
– Не знаю, к лучшему это или к худшему. С точки зрения обстановки, безусловно, все стало лучше. Улучшились стадионы, поля, благодаря технологиям стало лучше судейство.
Интенсивность возросла, но большая интенсивность не всегда означает большую зрелищность. Думаю, что талантам сегодня труднее себя проявить, чем 20 лет назад, – сказал Анчелотти.
И что делать с Челестини?2966 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
©