Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»

Сергей Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму.

Сергей Карякин , гроссмейстер и сенатор Совета Федерации, предложил сборной России проводить тренировочные сборы в Крыму.

«В техническом плане это возможно в любой момент. Я был в Крыму вплоть до вчерашнего дня.

Я посетил в Алуште новейший спортивный центр, базу министерства спорта. Там ультрасовременный стадион, всевозможные спортивные площадки, новейшие бассейны. Это полноценная спортивная база, которая готова принимать спортсменов почти из любых видов спорта.

Это возможно в любой момент – было бы желание. Крым очень динамично развивается», – сказал Карякин.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча – против Никарагуа в Краснодаре 27 марта и против Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.