  • Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»

Сергей Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму.

Сергей Карякин, гроссмейстер и сенатор Совета Федерации, предложил сборной России проводить тренировочные сборы в Крыму.

«В техническом плане это возможно в любой момент. Я был в Крыму вплоть до вчерашнего дня.

Я посетил в Алуште новейший спортивный центр, базу министерства спорта. Там ультрасовременный стадион, всевозможные спортивные площадки, новейшие бассейны. Это полноценная спортивная база, которая готова принимать спортсменов почти из любых видов спорта.

Это возможно в любой момент – было бы желание. Крым очень динамично развивается», – сказал Карякин.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча – против Никарагуа в Краснодаре 27 марта и против Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Источник: РИА Новости
Источник: РИА Новости
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Федерация футбола Крыма
РИА Новости
logoСергей Карякин
Политика
чемпионат Крыма
А матчи проводить в Купянске
Ответ Денис Давыдов
На нейтральной территории, в Тегеране
Ответ Денис Давыдов
Купянск по конституции пока что заграница.
Чемпионат по водным видам спорта можно в Донецке проводить. Только воду с собой надо привезти.
Ответ Рокко G
Комментарий скрыт
Ответ Чавес2
Нет. Я сам из Донецка. Приезжайте, у нас прекрасный город. Только с водой капец.
Зачем сборной России по шахматам тренироваться на стадионе?
Ответ Joe Burrow
Ну как, "мы сыграли с Талем 10 партий, в преферанс, в очко и на бильярде" (с)
Ответ Joe Burrow
Там свежий воздух, и ветерок приятно обдувает шахматные фигуры. Плюс можно сделать шахматную макси доску с силовыми шахматными фигурами разной массы от 40 до 100 кг. Пусть шахматисты играют и качаются)
https://tcskr.ru/wp-content/uploads/2024/06/obr.jpg - ультрасовременный стадион в Алуште
Ответ Григорий Ефимов
ахаха. Но там в ангаре слева досок 100 поставить можно, а то и все 200
Ответ Григорий Ефимов
Так тренироваться предлагает, а не матчи гонять. Или ты думаешь, что в условных Турции или ОАЭ стадионы, на которых тренировочные сборы проводятся, сильно больше?
президенту предложи туда переехать, технически это возможно
Ответ Slava Mill
Геленджик переезжает в Алушту
Ответ Slava Mill
Некуда, у него же квартиру в Ялте отжали.
Он оказывается сенатор 🤦‍♂️
С ума сойти
Ответ Mbest77
Комментарий скрыт
Ответ Mbest77
Оттава Сенатор.
А дроны этот гроссмейстер будет лично шахматной доской отбивать?🤓
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Ответ ХавиГави_Паратрупер
ухи-ухи....
И всем надо будет размещаться в гостинице, реальным владельцем которой через подставные лица является Сережа Карякин.
Особенно добираться туда удобно. И очень безопасно. Безопаснее только в Белгородской, Курской, Брянской областях.
Все шахматисты из России везде участвуют без проблем, а его никуда не пускают. Видимо обидно стало, хочет чтобы все остальные тоже играть перестали. Посчитал на 3 хода вперед :)
Ответ _qwefoo_
Все шахматисты из России участвуют в нейтральном статусе. Он принципиально против. Потому и не выступает, а не потому, что не пускают.
Ответ anveder
Не совсем. Персонально Карякина именно что не пустили в турнир претендентов в 22 году, в любом статусе, и дисквалифицировали на полгода. Он потом обиделся и сам перестал, но прецедент есть.

И если он продолжил бы в том же духе и захотел бы одновременно играть - думаю вполне могли бы и продлить дисквалификацию. Ну или как минимум перестали бы звать на турниры.
Челестини про 0:4 с «Краснодаром»: «ЦСКА после 2-го удаления могло спасти только чудо. Сейчас мы страдаем, мучаемся. У меня нет сомнений, что команда все перевернет»
«Спортинг» – «Буде-Глимт». 4:0 – у Суареса 1+1, у Тринкау 0+2, Инасиу, Гонсалвеш, Араухо забили, Хайкин играет. Онлайн-трансляция
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
Мусаев о 4:0 с ЦСКА: «Такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре – оставили соперника без мяча, не дали никаких шансов. Матч стал украшением футбольного года»
Фабио Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе»
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 64. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
Мусаев – игрокам «Краснодара» после 4:0 с ЦСКА: «За все неприятные слова, сказанные после прошлого матча, мы ответили счетом на табло»
Галицкий в раздевалке «Краснодара»: «Вы много значите для города. В конце игры с «Сочи» вышел на улицу – ни одного человека и машины, все смотрели футбол. Все только началось, 9 туров до конца»
У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы
Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Смотрел эпизод на экране – человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»
Обляков стал рекордсменом Кубка России – он провел 58-й матч. Хавбек ЦСКА обошел Анюкова
Пальцев о 4:0 с ЦСКА: «Закономерный результат, мысли были забивать, сколько захотим. Хотелось больше пяти‑шести»
Агент Новиков: «Жерсон на 2-й день в Петербурге четко сказал, что он в «Зените» до зимы максимум. Он очень любит внимание к себе – в России ему этого не хватало. Их семья зависит от пиара»
4:0 в Кубке – крупнейшая победа «Краснодара» над ЦСКА
«Манчестер Сити» – «Реал». Холанд и Винисиус играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» или «Крыльями» во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России
«Челси» – «ПСЖ». Сафонов и Палмер играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Арсенал» – «Байер». Дьокереш и Сака играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Танашев отменил пенальти в ворота ЦСКА после стыка Сперцяна и Кругового на линии штрафной, посмотрев повтор. ВАР посчитал, что правила нарушил хавбек «Краснодара»
