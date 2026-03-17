Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»

Арбелоа о выходном «Ман Сити» перед матчем с «Реалом»: не мне давать советы Пепу.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал решение Пепа Гвардиолы предоставить игрокам «Манчестер Сити» выходной перед матчем Лиги чемпионов .

Ответный матч «Манчестер Сити » против «Реала » в 1/8 финала ЛЧ пройдет сегодня в Манчестере и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

«Думаю, он понятно все объяснил – они уже много раз так делали в этом сезоне.

На днях я слышал, что Пеп провел 987 матчей (в ноябре 2025 года Гвардиола провел 1000-й матч в тренерской карьере – Спортс’‘), так что не мне давать ему советы.

Они хорошо знают друг друга, это [выходной] не сильно повлияет на результат», – сказал Арбелоа.

