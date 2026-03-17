  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал решение Пепа Гвардиолы предоставить игрокам «Манчестер Сити» выходной перед матчем Лиги чемпионов.

Ответный матч «Манчестер Сити» против «Реала» в 1/8 финала ЛЧ пройдет сегодня в Манчестере и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

«Думаю, он понятно все объяснил – они уже много раз так делали в этом сезоне.

На днях я слышал, что Пеп провел 987 матчей (в ноябре 2025 года Гвардиола провел 1000-й матч в тренерской карьере – Спортс’‘), так что не мне давать ему советы.

Они хорошо знают друг друга, это [выходной] не сильно повлияет на результат», – сказал Арбелоа.

1000 матчей Пепа-тренера: что по трофеям, любимым соперникам и Клоппу?

Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1741 голос
ДаМанчестер Сити
НетРеал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoПеп Гвардиола
logoАльваро Арбелоа
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас в хоккее есть один персонаж, который посмотрел 800 матчей КХЛ, и всё, станет себя легендой тренерского цеха )))
В хоккее все равно придумано)
Корректно ответил , уважение
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% - мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить»
3 минуты назад
«Краснодар» – ЦСКА. Кордоба и Гонду играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Большая премьера фильма «Зенит Навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
7 минут назадРеклама
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
7 минут назадLive
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
19 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
27 минут назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
40 минут назад
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
49 минут назад
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
сегодня, 15:37
«Балтика» попросила ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче с ЦСКА и неудаление Кармо. Армейцы просят разобрать удаление Челестини
сегодня, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
10 минут назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
21 минуту назад
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
сегодня, 11:47Фото
Юран о результатах ЦСКА весной: «У иностранцев проблемы с подготовкой команд в зимнюю паузу. Когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, все налицо»
сегодня, 11:24
Рекомендуем