Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал решение Пепа Гвардиолы предоставить игрокам «Манчестер Сити» выходной перед матчем Лиги чемпионов.
Ответный матч «Манчестер Сити» против «Реала» в 1/8 финала ЛЧ пройдет сегодня в Манчестере и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре «Реал» одержал победу со счетом 3:0.
«Думаю, он понятно все объяснил – они уже много раз так делали в этом сезоне.
На днях я слышал, что Пеп провел 987 матчей (в ноябре 2025 года Гвардиола провел 1000-й матч в тренерской карьере – Спортс’‘), так что не мне давать ему советы.
Они хорошо знают друг друга, это [выходной] не сильно повлияет на результат», – сказал Арбелоа.
Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1741 голос
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
У нас в хоккее есть один персонаж, который посмотрел 800 матчей КХЛ, и всё, станет себя легендой тренерского цеха )))
В хоккее все равно придумано)
Корректно ответил , уважение
