Паулета – лучший форвард «ПСЖ» до эпохи шейхов. Хотя пришел в 30 лет

Вспоминаем легендарного португальца.

В 2010 году, когда в «ПСЖ» еще не пришли шейхи, болельщикам парижан предложили выбрать лучшего футболиста в истории клуба. В топ-10 вошли Юрий Джоркаефф, Джордж Веа и Роналдиньо. Первым стал Педру Паулета – лучший на тот момент бомбардир в истории «ПСЖ» и сборной Португалии.

Прошло много лет. Паулету по-прежнему c теплом вспоминают в Париже (периодически мелькает в клубных соцсетях, из голов делают подборки). Еще с его помощью «ПСЖ» представил 22-летнего португальца Гонсалу Рамуша, арендованного у «Бенфики».

«Я Педру Паулета. Играл 5 лет за «ПСЖ» и забил 109 голов. Теперь твоя очередь писать историю клуба», – сказал экс-форвард в видео.

Рамуш начал без голов в двух матчах, но выводы делать рано. У Паулеты тоже был неубедительный старт, не говоря о скепсисе вокруг трансфера 30-летнего футболиста. Но Педру доказал, что он один из лучших. Хотя сам так никогда не считал из-за скромности.

Возможно, сейчас «ПСЖ» не хватает такого игрока – скромного голеодора, большого профессионала, преданного футболу человека и просто легенды.

Педру родился на Азорских островах (и очень привязан к ним), всю карьеру его называли «Азорский орел». Паулета – семейное прозвище

Паулета родился в городе Понта-Делгада на Азорских островах – архипелаге в Атлантическом океане в 1500 километрах от Португалии (хотя Азоры – это Португалия). Там очень красиво: живописная природа, голубые озера, кратеры вулканов и горячие источники.

Папа Педру был маляром, но обожал футбол – на пике рубился в третьем дивизионе Португалии и даже как-то забил «Бенфике». Неудивительно, что и Паулета рано начал играть: с пацанами они с утра до вечера гоняли мяч по ухабистым полям в Понта-Делгада. Уже тогда мальчик тянулся к голам. А его кумирами были Марадона и Паулу Футре.

Первой для 9-летнего Педру стала команда Молодежной общины Святого Петра, где он провел три года. Паулета до сих пор вспоминает мужичка Жоау Боско, который был и президентом, и готовил форму, и тренировал.

Затем паренька заметила местная «Санта-Клара» (в прошлом сезоне играла в Примейре, но вылетела, тогда – клуб 3-го дивизиона), а оттуда португальские топы – «Бенфика» и «Порту» – и Карлуш Кейруш, заведовавший юношеской сборной Португалии.

Однако двухнедельный просмотр в «Бенфике» обернулся для 15-летнего Паулеты катастрофой. Так получилось, что Педру очень привязан к родным островам. Даже в зрелом возрасте после завершения карьеры, поиграв в Париже и Испании, форвард все равно вернулся на Азоры.

«Я плакал каждый день, потому что хотел к маме. Я не хотел оставаться в Лиссабоне и не мог адаптироваться. Каждый день просился домой. В итоге я не освоился и через 15 дней снова вернулся в «Санта-Клару», – рассказывал португалец в интервью Tribuna Expresso.

Неудивительно, что и прозвища Паулеты связаны с Азорами – «Азорский орел» и «Азорский циклон». Первое отсылает к празднованию португальца, когда он широко расставляет руки по сторонам, будто имитируя крылья орла.

«Как-то мой друг сказал, что расставленные руки – очень хороший способ отдать честь Азорским островам, орлу и коршуну. Мне нравилось праздновать таким образом, я продолжил», – объяснял Паулета.

Второе – уже про метеорологию. Правда, Азоры известны не циклоном, а антициклоном. Это центр колоссальной области высокого давления вблизи островов, который в значительной мере влияет на климат и погоду Северной Африки и Южной Европы.

Паулета – тоже прозвище, но переданное по наследству. Полное имя – Педру Мигел Каррейру Резендиш. «На Азорских островах принято давать прозвища, а в семье отца всех называли Паулета. Бабушку по отцовской линии тоже Паулетой. Никто не знает, откуда взялось прозвище. Просто оно перешло от бабушки к отцу, а от отца ко мне», – говорил Педру.

Хотел откосить от армии (неудачно), развозил еду в аэропорт и ушел на оклад 2к евро в месяц, но клуб обанкротился. Так начиналась карьера Паулеты

Через год после «Бенфики» на связь вышел «Порту». Тогда Паулета повзрослел и уже не плакал. В академии «Порту» форвард провел шесть месяцев, но не смог там закрепиться и не попадал в стартовый состав. Для Педру подыскивали новый клуб, но он сказал боссам академии, что лучше вернется на Азоры.

Вновь оказавшись в «Санта-Кларе», 17-летний футболист получил шанс зарабатывать на жизнь. Клуб устроил его в компанию по продаже товаров (каких – неизвестно). До 18 лет Паулета играл в «Санта-Кларе», а в 19 ушел в другой клуб с того же острова – «Операрио». В то же время Педру призвали в армию, хотя он всеми силами пытался откосить.

«Перед медосмотром президент «Операрио» достал для меня рентгеновские снимки человека с астмой. Я пришел, показал врачу и сказал, что не могу пойти в армию, потому что у меня астма. Меня спросили, каким ингалятором я пользуюсь. Я ничего не знал и не понимал, и тогда мне сказали: «Годен!». И добавили: «Если бы это были твои снимки, ты бы уже умер», – с улыбкой вспоминал Паулета.

После месяца подготовки Педру стал шофером командира, полковника Мендонсы. Всего он прослужил восемь месяцев. Служба была не слишком жесткой, Паулету спокойно раз в неделю отпускали на матчи.

Португалец с теплом вспоминает армию: «Сперва было сложно, но в целом это полезно для всех. Я всегда был дисциплинированным и придерживался распорядка дня, но в армии ты учишься этому, а еще здесь завязывается дружба на всю жизнь. Есть вещи, с которыми я не согласен, но было и много хорошего. Каждый должен пройти через это».

Когда Паулета вернулся на гражданку, прилетело предложение, от которого он не мог отказаться (так форвард его описывал). Островной клуб «Ангренсе» предложил ему жирный оклад – две тысячи евро в месяц. Для сравнения: в «Операрио» он зарабатывал 250 евро и еще 200 евро на обычной работе, где вкалывал с 8:00 до 18:00. Правда, сказка продлилась недолго. Уже через пять месяцев «Ангренсе» обанкротился. А Паулета стал развозить еду в аэропорт, чтобы заработать на жизнь.

Какое-то время Педру просидел без клуба, пока не нашел очередную островную команду – «Микаленсе». Там ярко проявил себя, наколотив 11 голов в 23 матчах, и привлек внимание клуба «Эшторил-Прая» из пригорода Лиссабона, выступавшего во второй лиге Португалии.

В «Саламанке» начинал в глубоком запасе, а потом выиграл спор у президента на BMW 320

В «Эшториле» все было супер – 19 голов за 30 матчей всего за сезон. Появляется конкретный интерес от «Белененсеша» из высшей лиги, в молодом забивном форварде заинтересован лично главный тренер Жоау Алвеш (кстати, играл за «ПСЖ» в конце 70-х).

Но мешает пара моментов. Появляется правило Босмана, разрешающее футболистам из ЕС с истекшим контрактам переходить без компенсации. Но оно пока не работает в Португалии. Плюс у «Белененсеша» возникли финансовые проблемы, из-за которых Алвеш ушел в «Саламанку» из испанской Сегунды. Сделка сорвалась.

На новом месте Алвеш стал переманивать игроков «Белененсеша» к себе. Так очередь дошла и до Паулеты. Педру, не сомневаясь, принял предложение. Но на медосмотре возникли трудности. Врач обнаружил пубалгию (хроническое повреждение паха) и хотел забраковать футболиста, но вмешался Алвеш.

Еще одной проблемой стал президент «Саламанки». «Вы молоды, а у нас здесь уже есть три нападающих. Вы будете четвертым», – сказал босс в лоб. У «Саламанки» и правда собралась мощная банда в атаке: Клаудио Барраган, выступавший за сборную Испании и «Депортиво», Катанья с отличным сезоном в «Белененсеше» и Сезар Брито тоже из «Белененсеша», до этого игравший за «Бенфику». Паулета напрягся и думал уже отказываться от перехода, но опять вмешался Алвеш и пообещал Педру игровое время.

Реальность оказалась суровее. Паулета реально стал четвертым форвардом. Прошло пять матчей – но он так и не сыграл. Помог случай. Перед игрой с «Толедо» один нападающий получил травму, другой – дисквалификацию. Алвеш выпустил португальца в старте, а тот забил два гола, принеся «Саламанке» победу 2:0. С тех пор Педру забетонировал место в основе. В том сезоне с 19 голами он стал лучшим бомбардиром Сегунды и помог «Саламанке» выйти в Ла Лигу. К слову, Алвеша на полпути сменил тот самый Гойкоэчеа, сломавший ногу Марадоне.

Переехав в Испанию, Паулета первым делом купил себе новенькую машину – «Рено» Clio. Но по ходу сезона стал замечать, что у его одноклубников тачки покруче – в основном BMW или «Мерседес». Педру с женой часто проходил салон BMW и постоянно залипал у витрины. Он мечтал о такой машине.

Раззабивавшись уже в Ла Лиге, Паулета, пользуясь случаем, просил у президента новый контракт. Тот в основном отшучивался. Но как-то португалец проговорился, что хочет BMW. И тут босс предложил пари: 15 голов в Ла Лиге, и Педру получает новенькую бэху с салона.

Результативность Паулеты была на уровне. Но под конец сезона он провел четыре-пять матчей без голов, и тут президент занервничал. «Скажи этому парню, пусть он сейчас берет себе машину, я сейчас же куплю ее», – поручил тот сотруднику. Паулета долго отмахивался, настаивая, что собирается выполнить условия спора, но все же пошел в салон и купил BMW 320. В последнем туре сделал дубль против «Барсы». Это были 14-й и 15-й голы за сезон в Ла Лиге!

Брал Ла Лигу с «Депортиво», но не реализовал себя там на полную

После мощного сезона на Паулету вышло много клубов. Больше всех интересовалась «Бенфика». Форвард сидел на чемоданах, контракт тоже согласовали. Но президент «Саламанки» хотел банковских гарантий, потому что слышал плохие отзывы о работе с клубом. Гарантий босс так и не дождался, поэтому переход не состоялся.

Другой вариант – «Удинезе», но Педру даже не знал, где находится Удине. Вдруг на связь вышел топовый «Депортиво» – с ним Паулета и подписал семилетний контракт. Поругалец не отработал его до конца, вместе они были всего два года. Но зато каких!

«В первом сезоне я получил досадную травму, остался на второй сезон, и тогда мы стали чемпионами, выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании, – вспоминал Паулета. – Это было необычно, потому что никто не брал чемпионат, кроме «Барсы», «Реала» и время от времени «Атлетико». Это был очень хороший год, у «Депортиво» собралась очень сильная команда, нас было 10 или 12 форвардов, это было впечатляюще».

В «Депоре» португалец получил мегаценный опыт: высокая конкуренция, крупные трофеи, игра в Лиге чемпионов. Да и статистику набил неплохую – 22 гола в 78 матчах. Но раскрыться на полную мешали периодические травмы и конкуренция, из-за которой в 2000-м он выпал из состава и решил уйти в «Бордо».

Разрывал в «Бордо» и дважды признавался лучшим игроком Лиги 1

«Наверное, это были лучшие три сезона в моей жизни», – коротко характеризовал время в «Бордо» Паулета.

Летом 2000-го «Бордо» искал замену Сильвену Вильтору и точно не пожалел, выбрав португальца. В первом матче чемпионата Паулета завалил хет-трик «Нанту», будущему чемпиону Франции. К середине февраля 2001-го Педру забил уже 19 мячей во всех турнирах. А сезон закончил с 26 голами в 37 матчах.

За второй год в «Бордо» португалец забил 22 гола в Лиге 1 и стал вторым после Джибриля Сиссе, хотя они забили одинаково. «Бордо» также взял Кубок лиги благодаря дублю Паулеты (один гол – ножницами). В следующем сезоне форвард вколотил 23 мяча, но «Золотую бутсу» все равно не получил. Зато дважды за три года признавался лучшим игроком Лиги 1. В последнем матче за «Бордо» Паулета забил дважды, поле он покидал в слезах и под овации.

«Я забил почти 100 голов за три года, был лучшим игроком Франции два года подряд, я выиграл Кубок лиги. Я правда был на пике карьеры. В клубе у меня получилось быстро адаптировался, там были фантастические условия. «Бордо» просто немного не хватает амбиций – там есть условия, чтобы стать лучше. Мне было так хорошо, что я больше не хотел уезжать из Бордо. Пока не представился шанс с «ПСЖ», – подводил итог Паулета.

В «ПСЖ» пришел в 30, вяло начал, но потом как зажег. Как-то его неудачно подменял Семак

«ПСЖ» начала нулевых слабо похож на сегодняшний. Клуб жил без миллионов от шейхов и не отличался надежностью. До Паулеты парижане закончили чемпионат на 11-м (!) месте и не попали в еврокубки. Зажигал в Париже Роналдиньо, он и стал лучшим бомбардиром по итогам сезона (12 мячей).

В 2003-м в «ПСЖ» началась перестройка. Чистки состава (ушли Роналдиньо и Почеттино), новый тренер (Вахид Халилходжич) и новое руководство. По слухам, в «ПСЖ» хотели стабильности и решили все поменять.

Символом старой эпохи стал Ронадиньо – шоу, эмоции, блеск, но постоянные качели. Образ новой эпохи – Паулета. Ноль пафоса. Эффективность, стабильность и надежность. Дриблинг, розыгрыши, финты не его стихия. Он спец в ударах, выборе позиции и голах. За 30-летнего Педру выложили 10-12 млн евро (солидные деньги по тем временам).

Паулета всегда был большим профи, для которого футбол в приоритете. В Париже его не интересовала ни богемная жизнь, ни рестораны, ни местная архитектура. Только футбол. И семья. У «ПСЖ» португалец попросил только одно – дом рядом с базой и больницей. База – для себя, а больница – для безопасности жены и детей.

Старт выдался не лучшим. Первый тур пропускал из-за дисквалификации, а дальше только один гол в пяти матчах – и то в проигранном «Монако» матче. Недовольство трибун росло, некоторые уже называли португальца неудачником.

«У меня никогда не было такого плохого старта в новой команде, – говорил форвард. – Хуже всего то, что я даже не дохожу до голевых моментов. У меня был всего один удар в последнем матче. Это неприятно. Что я могу сделать, если не получаю мячи?»

Тренеру «ПСЖ» тоже пришлось защищать Педру. Халилходжич уверял журналистов, что Паулета скоро раззабивается, что ему нужно время на адаптацию. А еще напомнил, что сам блистал на французских стадионах, когда ему было далеко за тридцать, так что делать из португальца пенсионера просто несерьезно. «Бордо» не хотел продавать его другому французскому клубу, мы долго работали над этим трансфером и убеждены, что это правильный шаг», – заверил Халилходжич.

Паулету прорвало в 7-м туре против «Генгама». Он забил, а потом повторил во втором матче и еще одном, а в третьем вообще сделал дубль.

Всего же за «ПСЖ» накопилось 109 мячей. Больше, чем у кого-либо в истории – до начала эры шейхов! Без трофеев тоже не остался, взяв два Кубка Франции и Кубок лиги.

Кстати, в «ПСЖ» Паулета играл вместе с Сергеем Семаком. В 2005-м португальца дисквалифицировали, и тренер Лоран Фурнье выпустил Семака на матч с «Марселем» чистым форвардом на место Педру. В медиа тогда констатировали, что на острие атаки россиянин смотрелся не очень, но один серьезный момент имел: на 29-й минуте выскочил один на один с Бартезом, но сыграл неудачно и попал во вратаря.

Смертин называл Паулету «парнем с неряшливой походкой Чарли Чаплина». Пюэль ставил молодому Бензема DVD с игрой португальца (чем разозлил агента)

Из россиян Паулета играл не только с Семаком, но и со Смертиным. Алексей в блоге на Sports.ru писал, что считает его лучшим партнером по «Бордо».

«Мы вместе отыграли три сезона, он прирожденный бомбардир, что и доказывал дальше в «ПСЖ». Поверьте мне, он не был техничным игроком, не обходил соперников за счет дриблинга. Всего-то парень с неряшливой походкой Чарли Чаплина. При этом у него была фантастическая интуиция, за что он получил кличку Fox dans la surface de réparation («Лиса в штрафной площади»). Образцово замыкал прострелы и навесы. Когда мы все заканчивали тренировку, он оставался еще на 10-15 минут. И эти 10-15 минут рождали голы в следующих матчах», – делился Смертин.

Культовый тренер «Нанта» Рейнальд Денуэкс восхвалял умение Паулеты грамотно выбирать позицию. Вратарь «Бордо» выделял «инстинкт бомбардира. Партнер по «ПСЖ» Жереми Клеман отмечал «чувство профессионализма». Тренер «Парижа» Ги Лякомб характеризовал португальца как «прямого, скромного и сдержанного человека».

«Голевой инстинкт в сочетании с владением обеими ногами, впечатляющая игра в воздухе и отличная подвижность – вот его визитная карточка. Паулета – боец, очень сильный и совершенно непредсказуемый», – говорил Халилходжич.

Дальше всех зашел экс-тренер «Монако», «Ниццы» и «Сент-Этьена» Клод Пюэель. Он так фанател от игры Паулеты, что дал молодому Кариму Бензема, которого тренировал в «Лионе», диск с игрой португальца.

«Я хотел помочь Бензема улучшить движение, поэтому подготовил для него небольшой DVD-диск с игрой Паулеты, обратив внимание на то, как он располагается на грани офсайда и как, несмотря на не очень высокую скорость, можно создавать многочисленные моменты. Мы поговорили об этом, Карим отнесся с пониманием, и я подарил DVD. Но на следующий день в мой кабинет ворвался его агент и швырнул в меня диск со словами: «Что ты делаешь с Каримом?». Я ответил: «Но мне хотелось только помочь ему прогрессировать, а не сравнивать с Паулетой, хотя это неплохой образец», – с улыбкой вспоминал Пюэль.

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После завершения карьеры Паулета устроился в молодежный сектор «ПСЖ». В его обязанности входит просмотр футболистов в Португалии и Испании. Педру также иногда тренирует молодых форвардов команды. В 2017-м Паулета открывал первую академию «ПСЖ» в Португалии. А в 2023 году ездил от имени клуба в командировку в Руанду.

Паулета часто дает интервью, где рассуждает о ситуации в клубе. Как-то у него спросили, сколько бы голов он забил в нынешнем «ПСЖ». На что форвард в традиционной скромной манере ответил: «Я не уверен, что даже прошел бы в стартовый состав».

Фото: AFP/PATRICK BERNARD, PATRICK BERNARD, GERARD JULIEN, MARTIN BUREAU, FRANCK FIFE, FRANCOIS GUILLOT; Gettyimages.ru/ Nuno Correia