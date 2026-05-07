  Лига Европы. 1/2 финала. «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест», «Фрайбург» победил «Брагу»
169

Лига Европы. 1/2 финала. «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест», «Фрайбург» победил «Брагу»

В Лиге Европы прошли ответные матчи 1/2 финала.

«Астон Вилла» дома крупно обыграла «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы, «Фрайбург» на своем поле разобрался с «Брагой» (3:1).

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Лига Европы. Полуфинал
7 мая 19:00, Вилла Парк
Астон Вилла
Завершен
4 - 0
2.61xG0.76
Ноттингем Форест
Матч окончен
Пау Торрес   Дуглас Луис
90’
Макгинн   Бэйли
90’
Роджерс   Мингз
90’
88’
Хатчинсон   Синклер
88’
Жаир Кунья   Мурилло
Буэндиа   Санчо
86’
  Макгинн
80’
  Макгинн
77’
Линделеф   Богарде
74’
71’
Вуд   Лукка
71’
Морато   Баква
  Буэндиа
58’
46’
Макати   Йейтс
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Жаир Кунья
  Уоткинс
36’
18’
Морато
Астон Вилла
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Линделеф, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Абрахам, Пау Торрес, Линделеф, Роджерс, Макгинн, Райт, Эллиот, Буэндиа, Бизот, Гарсия, Матсен
1тайм
Ноттингем Форест:
Ортега, Уильямс, Морато, Миленкович, Жаир Кунья, Игор Жезус, Макати, Андерсон, Домингес, Хатчинсон, Вуд
Запасные: Макати, Сангаре, Жаир Кунья, Хатчинсон, Вуд, Зельс, Хэнкс, Гиббс-Уайт, Морато, Уиллоуз, Уайтхолл, Ндойе
Первый матч: 0:1

Лига Европы. Полуфинал
7 мая 19:00, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
3 - 1
1.71xG1.61
Брага
Матч окончен
90’
+4’
Мартинес
Грифо   Хелер
90’
+2’
Бесте   Огбус
81’
Кюблер   Макенго
80’
79’
  Виктор
77’
Тыкназ   Мартинес
  Кюблер
72’
71’
Тыкназ
65’
Саласар   Фран Наварро
65’
Карвальо   Москардо
65’
Горби
62’
Виктор
2тайм
Перерыв
  Манзамби
41’
  Кюблер
19’
6’
Доржелес
Фрайбург
Атуболу, Треу, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Хефлер, М. Эггештайн, Грифо, Манзамби, Бесте, Матанович
Запасные: Тарнутцер, Филипп, Кюблер, Бесте, Юнг, Ириэ, Ф. Мюллер, Штайнманн, Грифо, Хут, Гюнтер, Шерхант
1тайм
Брага:
Горничек, Оливейра, Карвальо, Лагербильке, Саласар, Горби, Доржелес, Тыкназ, Моутинью, Виктор Гомес, Виктор
Запасные: Беллааруш, да Роша, Тейшейра Пинту, Мордому, Карвальо, Саласар, Тиагу Са, Рикарду Орта, Эль Уаззани, Тыкназ, Лелу, Нору
Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вилла-Фрайбург в финале.Но я могу и ошибаться!
За Фрайбург✌️
за Фрайбург
если Вилла выиграет ЛЕ, и закончит чемп на текущем 5-м месте, то 6-е место в АПЛ получит ту самую пятую путевку в ЛЧ. прикольно, что 3 Б (Борнмут/Брентфорд/Брайтон) собрались там кучно, и реально претендуют на это место. а Брентфорду и Борнмуту еще играть с МС, у которого свои интересы.
а Вилла, походу забила на чемп (с оглядкой), и маэстро Эмери явно намерен выиграть любимую чашку.
А почему многие не говорят, что и Ноттингем тоже может стать 6-м клубом в ЛЧ при выигрыше ЛЕ…
Если Вилла выиграет ЛЕ и закончит АПЛ на 5 месте, то 6 месту АПЛ не дадут путевку. Отдадут другой команде из топ лиг. Так было в сезоне 2018/19. Челси занял 3 место в АПЛ + взяли ЛЕ. Арсенал, который закончил АПЛ на 5 месте поехали в ЛЕ
Фрайбург с победой. Совсем не богатый клуб вышел в финал ЛЕ впервые в жизни. Удачи им.
В сезоне 13/14 Фрайбург играл в ЛЕ, и попал в группу с Севильей Эмери. По итогу проиграли в группе только испанцам, а те выиграли турнир.))
У меня только один вопрос. Почему еще месяц назад не отдали кубок Эмери? Зачем проверять, что 2х2 = 4?
Если раньше это были мемы, то сейчас это документальный факт, что Эмери хозяин ЛЕ

После 0:1 от воскресшего по весне Ноттингема уже многие списывали его
Очередной привет Карпину от тренеришки . Эмери и АВ удачи в финале .
ЛЕ сучка Эмери.
Шлёп-шлёп, а-а-а))))
Астон Вилла - очень странная команда. Судя по первому матчу и игре с Тотенхемом, казалось, что они - трупы. А тут вон как разыгрались
Ну они там явно вышли силы поберечь
Команда выполнила все задачи в чемпионате и играет в финальных матчах еврокубков и сливает матчи чемпионата, ооо как неожиданно никогда такого не было. Эксперты спорта.
Поддержка в финале у Фрайбурга будет мощная
Классно Монзамбик из Фрайбурга положил в дальний угол
За Эмери и его Виллу.
