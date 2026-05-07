«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ, «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина, «Спартак» попал в суперфинал Кубка России, Муравьева ушла от Мишина и другие новости

1. «Бавария» дома сыграла вничью с «ПСЖ» Матвея Сафонова (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов: на гол Дембеле на 3-й минуте ответил Кейн на 94-й, но этого не хватило – мюнхенцы вылетели (первая игра – 4:5). А «ПСЖ» второй год подряд пробился в финал , где сыграет с «Арсеналом». В матче было два спорных эпизода: судья не удалил защитника парижан Мендеша за игру рукой при наличии желтой карточки (до этого зафиксировали фол у игрока немецкого клуба, что весьма спорно ) и не дал пенальти в пользу хозяев за руку Невеша в штрафной. У тренера «Баварии» Компани есть вопросы .

2. «Локомотив» победил «Авангард» (4:3 2ОТ) в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина (4-3): снова отыграли две шайбы, перевели игру в овертайм, а на 89-й минуте победный гол забил Березкин. Клуб из Ярославля в 3-й раз подряд вышел в финал плей-офф , где встретится с «Ак Барсом».

3. «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0) в дерби в финале Пути регионов Фонбет Кубка России: Литвинов на 10-й минуте забил ударом из-за штрафной, мяч залетел в девятку рикошетом от перекладины; на 65-й арбитр удалил капитана армейцев Облякова за наступ шипами, но после изучения повтора изменил решение и показал желтую карточку, чем вызвал гнев директора красно-белых Кахигао. «Спартак» вышел в финал Кубка впервые с 2022 года и сыграет с «Краснодаром» или «Динамо».

4. «Баффало» обыграл «Монреаль» (4:2) в первом матче второго раунда Кубка Стэнли, «Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом» (1-1), выиграв второй матч (3:1).

5. Серебряный призер чемпионата России фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина. 85-летний тренер заявил : «Мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с жизненной позицией Муравьевой».

6. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» (108:102) и ведет 2-0 в серии второго раунда плей-офф НБА, «Сан-Антонио» сравнял счет в серии (1-1), разгромив «Миннесоту» с «+38».

7. Очень странные дела продолжают твориться в «Реале». Вальверде и Тчуамени едва не подрались на тренировке, до этого Рюдигер ударил Каррераса по лицу на одном из занятий. С тренером Арбелоа не разговаривают как минимум шесть игроков «Мадрида», некоторые футболисты не общаются и друг с другом.

8. Потапова, Саккари, Эала, Остапенко, Захарова, Таунсенд вышли во 2-й круг тысячника в Риме., Селехметьева, Корнеева, Касаткина, Путинцева выбыли. Результаты мужчин – здесь .

9. Дональд Трамп принял в Белом доме главных участников турнира UFC Freedom и представил специальный пояс. Президент США высказался об экс-чемпионе Хабибе Нурмагомедове: «Особенный боец . Он провел 29 боев и выиграл все, верно?»

Цитаты дня:

Разин о Кузнецове: «Он лично мне написал и попросился в «Металлург», пообещал слезно, что все, что я скажу, будет выполнять . Он должен сказать спасибо за то, что я проложил мостик в его карьере»

Инфантино о ЧМ: «Лично принесу хот-дог и колу , если кто-то купит билет за 2 млн долларов на финал. ФИФА применяет рыночные цены – в США билеты перепродают гораздо дороже»

Внучка Гинера о ценах в ресторанах: «Слов нет! Взяла салат и хумус – это как бы вообще не еда, приносят счет – там чуть ли не 6000! Челюсть падает! Вода, чай – тысяча. Это вообще!»

Генич о первом прокомментированном матче: «Уткин сказал: «Это позорно!» Вася мог унизить человека, задевая все струны его души. Такой был метод управления»

«ЦСКА – команда ######## ! Больше вам не стать чемпионом» пели фанаты «Спартака» перед дерби

«Сегодня Москва красно‑белая ». Зобнин о победе «Спартака» над ЦСКА

