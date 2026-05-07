  • «ПСЖ» вышел в финал ЛЧ, «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина, «Спартак» попал в суперфинал Кубка России, Муравьева ушла от Мишина и другие новости
«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ, «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина, «Спартак» попал в суперфинал Кубка России, Муравьева ушла от Мишина и другие новости

1. «Бавария» дома сыграла вничью с «ПСЖ» Матвея Сафонова (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов: на гол Дембеле на 3-й минуте ответил Кейн на 94-й, но этого не хватило – мюнхенцы вылетели (первая игра – 4:5). А «ПСЖ» второй год подряд пробился в финал, где сыграет с «Арсеналом». В матче было два спорных эпизода: судья не удалил защитника парижан Мендеша за игру рукой при наличии желтой карточки (до этого зафиксировали фол у игрока немецкого клуба, что весьма спорно) и не дал пенальти в пользу хозяев за руку Невеша в штрафной. У тренера «Баварии» Компани есть вопросы.

2. «Локомотив» победил «Авангард» (4:3 2ОТ) в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина (4-3): снова отыграли две шайбы, перевели игру в овертайм, а на 89-й минуте победный гол забил Березкин. Клуб из Ярославля в 3-й раз подряд вышел в финал плей-офф, где встретится с «Ак Барсом».

3. «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0) в дерби в финале Пути регионов Фонбет Кубка России: Литвинов на 10-й минуте забил ударом из-за штрафной, мяч залетел в девятку рикошетом от перекладины; на 65-й арбитр удалил капитана армейцев Облякова за наступ шипами, но после изучения повтора изменил решение и показал желтую карточку, чем вызвал гнев директора красно-белых Кахигао. «Спартак» вышел в финал Кубка впервые с 2022 года и сыграет с «Краснодаром» или «Динамо».

4. «Баффало» обыграл «Монреаль» (4:2) в первом матче второго раунда Кубка Стэнли, «Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом» (1-1), выиграв второй матч (3:1).

5. Серебряный призер чемпионата России фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина. 85-летний тренер заявил: «Мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с жизненной позицией Муравьевой».

6. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» (108:102) и ведет 2-0 в серии второго раунда плей-офф НБА, «Сан-Антонио» сравнял счет в серии (1-1), разгромив «Миннесоту» с «+38».

7. Очень странные дела продолжают твориться в «Реале». Вальверде и Тчуамени едва не подрались на тренировке, до этого Рюдигер ударил Каррераса по лицу на одном из занятий. С тренером Арбелоа не разговаривают как минимум шесть игроков «Мадрида», некоторые футболисты не общаются и друг с другом.

8. Потапова, Саккари, Эала, Остапенко, Захарова, Таунсенд вышли во 2-й круг тысячника в Риме., Селехметьева, Корнеева, Касаткина, Путинцева выбыли. Результаты мужчин – здесь.

9. Дональд Трамп принял в Белом доме главных участников турнира UFC Freedom и представил специальный пояс. Президент США высказался об экс-чемпионе Хабибе Нурмагомедове: «Особенный боец. Он провел 29 боев и выиграл все, верно?»

Цитаты дня:

Разин о Кузнецове: «Он лично мне написал и попросился в «Металлург», пообещал слезно, что все, что я скажу, будет выполнять. Он должен сказать спасибо за то, что я проложил мостик в его карьере»

Инфантино о ЧМ: «Лично принесу хот-дог и колу, если кто-то купит билет за 2 млн долларов на финал. ФИФА применяет рыночные цены – в США билеты перепродают гораздо дороже»

Внучка Гинера о ценах в ресторанах: «Слов нет! Взяла салат и хумус – это как бы вообще не еда, приносят счет – там чуть ли не 6000! Челюсть падает! Вода, чай – тысяча. Это вообще!»

Генич о первом прокомментированном матче: «Уткин сказал: «Это позорно!» Вася мог унизить человека, задевая все струны его души. Такой был метод управления»

«ЦСКА – команда ########! Больше вам не стать чемпионом» пели фанаты «Спартака» перед дерби

«Сегодня Москва красно‑белая». Зобнин о победе «Спартака» над ЦСКА

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
У меня сыну 5 лет,так вот он рассказывает,что сегодня там один чудил в садике,на завтра они с кем-то не дружат, послезавтра ещё что-то. Как в Реал Мадрид,один в один.Только там чуть постарше.
Ответ krupin82
Это не команда, а самовлюбленные павлины и тренер - булочник, не знаю кому же сегодня угодить, вот и результат, как на табло, так и в турнирной таблице)
Ответ krupin82
Это Вискас эль барса родной
Фаны Спартака так унижают ЦСКА, будто сами чемпионили буквально год-два назад, а на деле так же без чемпионства почти 10 лет.
Ответ Black Phoenix
За последние 25 лет одно чемпионство, если быть точнее.
Ответ Михаил Посредников
Точность это не про вас, голубчик! В расчётах очевидная ошибка - за этот период у Спартака два чемпионства в 2001 и 2017 г.
Где новость "Бавария интересуется Максименко"?
Ответ Гриша
Отдел фантастики на 2 этаже))
А почему Спартак сразу в финал ,а не с проигравшим в финале пути РПЛ за выход в суперфинал?
Ответ FCLM1995
Такой регламент Кубка России. Только в 2023 году победитель пути Регионов - Краснодар играл с Уралом, командой проигравшей в финале пути РПЛ.
Уже на следующий год от этой затеи отказались.
Ответ Cat VasSillnyi
Бред полнейший .Тогда надо без вторых шансов и до финала .
Джорджина всех поразила? Чёт ни одного комментария не нашел
Сафонов топ !
такое беспомощное цска надо было уничтожать ещё в первом тайме. но Спартак как обычно . хоть на этом спасибо
Очень круто будет, если псж с Сафоновым выиграет лч. Тогда это точно номинация на золотой мяч и большие шансы его выиграть
Ответ Кирилл Демченко
Шансы у Сафонова выиграть Золотой мяч? Ну нет. Тем более ЧМ будет считаться.
Ответ Кирилл Демченко
Отсыпь, братух
Оффтоп, но почему новости при переходе из приложения стали открываться на сайте а не в самом приложении?? Раньше таких проблем не было, только раздел киберспорт страдал этим. Сейчас все разделы рандоино на сайт кидает
Ответ Cat VasSillnyi
это не вбросы
Ответ Vatikan
Это пробросы
