Биксант Лизаразю: «Бавария» выглядела вяло в матче с «ПСЖ». Ранний гол надломил их дух, «Реал» не на уровне «ПСЖ». Нойер был лучшим игроком, сделал важные сэйвы»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мыслями об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6).

– Как вы оцениваете игру «Баварии»?

– Они так и не смогли включить высокую передачу, придать игре темп.

А лучшим игроком «Баварии» был Мануэль Нойер, что говорит само за себя. Он сделал несколько важных сэйвов.

«Бавария» ужасно начала матч, пропустив ранний гол. Это надломило их боевой дух. Они уже сталкивались с этим в матче против «Реала». Только «Реал» не на уровне «ПСЖ».

Ранний пропущенный гол заставил «Баварию» усомниться в своих силах, вынудив их рисковать больше. Гол Харри Кейна был лишь утешением.

– Олисе в некотором смысле символизирует неэффективность «Баварии», не так ли?

– Олисе был не в форме. Он упустил много шансов, хотя в первом матче сыграл сильно.

Упамекано и Лаймер также допустили ошибки при голе Дембеле.

Лаймер уже сталкивался с подобной ситуацией в матче с Хакими в первом матче. Было слишком много ошибок.

В первом матче, на мой взгляд, «Бавария» провел сильную концовку, но на этот раз они показались мне вялыми, – сказал Биксант Лизаразю.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Где теперь все те гопники, которые меня минусовали за слова?
ПСЖ тупо лучше Баварии ))))
А Энрике на 2-3 головы выше компани, как специалист.
Бавария, это Бернли на максималках.
Или уверенности придали победы на Реалом с диктатором ?)
Парижан поздравляю с победой.
Это бавария была слишком слабая.
На 2-3 Головы? Чтоб по голам-то нет этого преимущества?
Конечно Мадрид не на уровне Парижа, потому что слишком несбалансированный состав, да и в целом с Парижем мало кто может сравниться.
Да ладно. Если бы не та глупая ситуация с Камавингой, то неизвестно, как бы все закончилось. Плюс главного Х Фактора Реала, не было в тот день. Речь о Куртуа...
О Сафонове ничего не сказал,поэтому примем его старую версию после матча с Ливерпулем...
В этом матче Сафонов сыграл очень хорошо, но это не меняет моего общего впечатления — он кажется мне… странным. Однако в этой игре всё выглядело более убедительно, в том числе при игре на выходах. А на линии ворот он сделал все необходимые сейвы на протяжении всего матча.
это все из-за его пышных длинных волос
И кто здесь адекватно оценивать Сафонова? Неплохой вратарь, с хорошей реакцией и прыгучестью. Ужасно нервный, ужасно играющий на выходах и ногами. Он играет только из-за того, что Энрике решил сгноить Шевалье. Это видно по тому, что даже в прошлом матче лиги 1, где он дал отдых Матвею, играл не Шевалье. Энрике принципиален в таких случаях, достаточно вспомнить Коло-Муани. Салонов не будет первым номером, на следующий год. А теперь пусть ура-патриоты меня минусуют.
Перегорели
Нойер весельчак, конечно: одну игру как профан проводит, а вторую как лютый топарь. С реалом тоже тл привезет гюлерк подарок, то потащит убойный момент
Буду скучать по нему, самый авантюрный вратарь из великих вратарей 21 века
похож на Доннаруму, точне - Донна на него.
Всё по факту
Как истинному марсельцу Лизаразю не с руки петь дифирамбы PSG. Но и ни грамма хейта в адрес Парижа. Отругал только Баварию за слабую и вялую игру. Пусть так. Это только подчёркивает великолепие нынешнего PSG.
3 ЛЧ подряд говорили они ?
нынешний Реал, это примерно Парма
