Биксант Лизаразю: «Бавария» выглядела вяло в матче с «ПСЖ». Ранний гол надломил их дух, «Реал» не на уровне «ПСЖ». Нойер был лучшим игроком, сделал важные сэйвы»

Биксант Лизаразю: «Бавария» выглядела вяло в матче с «ПСЖ».

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мыслями об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6).

– Как вы оцениваете игру «Баварии»?

– Они так и не смогли включить высокую передачу, придать игре темп.

А лучшим игроком «Баварии» был Мануэль Нойер , что говорит само за себя. Он сделал несколько важных сэйвов.

«Бавария» ужасно начала матч, пропустив ранний гол. Это надломило их боевой дух. Они уже сталкивались с этим в матче против «Реала ». Только «Реал» не на уровне «ПСЖ ».

Ранний пропущенный гол заставил «Баварию» усомниться в своих силах, вынудив их рисковать больше. Гол Харри Кейна был лишь утешением.

– Олисе в некотором смысле символизирует неэффективность «Баварии», не так ли?

– Олисе был не в форме. Он упустил много шансов, хотя в первом матче сыграл сильно.

Упамекано и Лаймер также допустили ошибки при голе Дембеле.

Лаймер уже сталкивался с подобной ситуацией в матче с Хакими в первом матче. Было слишком много ошибок.

В первом матче, на мой взгляд, «Бавария» провел сильную концовку, но на этот раз они показались мне вялыми, – сказал Биксант Лизаразю.