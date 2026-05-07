Биксант Лизаразю: «Бавария» выглядела вяло в матче с «ПСЖ». Ранний гол надломил их дух, «Реал» не на уровне «ПСЖ». Нойер был лучшим игроком, сделал важные сэйвы»
Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мыслями об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6).
– Как вы оцениваете игру «Баварии»?
– Они так и не смогли включить высокую передачу, придать игре темп.
А лучшим игроком «Баварии» был Мануэль Нойер, что говорит само за себя. Он сделал несколько важных сэйвов.
«Бавария» ужасно начала матч, пропустив ранний гол. Это надломило их боевой дух. Они уже сталкивались с этим в матче против «Реала». Только «Реал» не на уровне «ПСЖ».
Ранний пропущенный гол заставил «Баварию» усомниться в своих силах, вынудив их рисковать больше. Гол Харри Кейна был лишь утешением.
– Олисе в некотором смысле символизирует неэффективность «Баварии», не так ли?
– Олисе был не в форме. Он упустил много шансов, хотя в первом матче сыграл сильно.
Упамекано и Лаймер также допустили ошибки при голе Дембеле.
Лаймер уже сталкивался с подобной ситуацией в матче с Хакими в первом матче. Было слишком много ошибок.
В первом матче, на мой взгляд, «Бавария» провел сильную концовку, но на этот раз они показались мне вялыми, – сказал Биксант Лизаразю.
ПСЖ тупо лучше Баварии ))))
А Энрике на 2-3 головы выше компани, как специалист.
Бавария, это Бернли на максималках.
Или уверенности придали победы на Реалом с диктатором ?)
Парижан поздравляю с победой.
В этом матче Сафонов сыграл очень хорошо, но это не меняет моего общего впечатления — он кажется мне… странным. Однако в этой игре всё выглядело более убедительно, в том числе при игре на выходах. А на линии ворот он сделал все необходимые сейвы на протяжении всего матча.
Буду скучать по нему, самый авантюрный вратарь из великих вратарей 21 века
