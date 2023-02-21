Во Франкфурте один из крупнейших аэропортов мира. Как так получилось?
11 лет спонсировал «Айнтрахт».
«Айнтрахт» – удобный соперник для «Наполи». Как минимум в плане логистике. Во Франкфурте находится один из крупнейших аэропортов мира. И лететь туда всего 2 часа. Особенно комфортно для болельщиков – даже сейчас есть билеты на прямой рейс из Неаполя.
Еще Франкфурт – ключевой логистический хаб для сборной Германии. Через франкфуртский аэропорт команда летает на все матчи и турниры. Отсюда вылетали на четыре последних чемпионата мира (и возвращались туда же).
Забавная история произошла в 2010 году перед вылетом из Франкфурта в ЮАР. Рейс задержали на полчаса из-за опоздания Шакиры. Певица летела со сборной Германии как исполнительница официального гимна ЧМ-2010 – Waka Waka.
Почему же аэропорт Франкфурта такой популярный и как связан с «Айнтрахтом»? А для этого немного покопаемся в истории.
Почему главный аэропорт Германии во Франкфурте?
Франкфуртский аэропорт с пассажиропотоком 48,9 млн человек за 2022 год (в 2019-м было 70,6 млн) самый загруженный в Германии, пятый в Европе (после «Хитроу», «Шарля де Голля», «Барахаса» и «Схипхола») и в мировом топ-14. Главное преимущество аэропорта Франкфурта в большом выборе – 306 направлений полетов в 98 разных стран. Ни один другой аэропорт в мире не предлагает такой ассортимент.
Факт большого количества направлений подтверждается тем, что у большинства пассажиров пересадка во Франкфурте на другой рейс. А чтобы пересадка прошла быстро и комфортно, в аэропорту есть уникальная система багажных конвейеров длиной 80 км, которая соединяет более 430 стоек регистрации и 26 автоматических пунктов выдачи багажа на перроне. Благодаря этому минимальное время пересадки составляет 45 минут.
Куда больше интересует вопрос, почему главный аэропорт Германии во Франкфурте, а не в столице Берлине? Дело во Второй мировой и послевоенном периоде. Во время войны аэропорт Франкфурта был базой люфтваффе. Отступая в марте 1945-го, нацисты подорвали аэропорт, разрушив многие здания.
После войны союзники поделили Германию. Столицей зоны оккупации США стал Франкфурт. Возможно, американцев привлек именно аэропорт, ведь он был одним из немногих в Германии с бетонной взлетно-посадочной полосой. Большинство других в то время использовали травяные взлетно-посадочные полосы. А новый класс тяжелых американских транспортных самолетов нуждался в асфальтированных полосах.
ВВС США сделали Франкфурт своим важнейшим центром в Западной Германии, поэтому там имелась инфраструктура для обслуживания гражданских американских трансатлантических рейсов. Да и Франкфурт находился примерно в центре Западной Германии. Берлин в то время был разделен между американцами, СССР, британцами и французами. До 1990 года доступ был открыт только для самолетов союзников.
Когда в 1956 году Западной Германии разрешили иметь гражданскую авиакомпанию, то Lufthansa распределила деятельность по нескольким городам: Франкфурт стал операционным центром, Гамбург – центром технического обслуживания, а Кельн, из-за близости к тогдашней столице Бонну, – коммерческим штабом.
Остальное уже – вопрос времени. Аэропорт отстраивали, добавляли полосы, расширяли и строили терминалы. В 1961-м «Франкфурт» был вторым по загруженности аэропортом в Европе после лондонского «Хитроу».
Из-за аэропорта Франкфурт стал бизнес-центром
Франкфуртский аэропорт стал таким крутым из-за стечения обстоятельств, но это все равно предопределил судьбу города. Франкфурт входит в число крупнейших европейских финансовых центров. Во Франкфурте, наряду с Парижем и Лондоном, располагается наибольшее количество международных компаний. И это заслуга аэропорта!
В самом аэропорту Франкфурта расположено 500 компаний. В основном это фирмы, ориентированные на экспорт. Немецкие или европейские филиалы крупных международных и транснациональных компаний часто размещаются в районах вблизи аэропорта. Например, без аэропорта не существовало бы подавляющего большинства фармацевтических и химических компаний.
Европейский центральный банк, ответственный за монетарную политику и финансовый контроль еврозоны, тоже не располагался бы во Франкфурте, если бы не аэропорт. Пять из десяти крупнейших немецких банков имеют здесь штаб-квартиры, включая большую тройку – Deutsche Bank, Commerzbank и DZ Bank.
Аудиторская компания KPMG перенесла европейскую штаб-квартиру из Лондона в аэропорт Франкфурта. В городе представлены офисы «Большой четверки» – Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG (европейская штаб-квартира) и PwC.
Почему так происходит? Все просто. Компаниям, стремящимся закрепиться на зарубежных рынках, сохранить и расширить присутствие в других странах, необходимы частые и регулярные перелеты и глобальные связи, чтобы налаживать отношения с клиентами или, например, обеспечить поставки/отправку жизненно важных запасных частей.
Аэропорт Франкфурта как маленький городок
Аэропорт Франкфурта – как целый город со своим транспортом (между терминалами курсирует монорельсовый поезд и автобус-шаттл), огромным офисным зданием, магазинами, отелями, интернетом и развлечениями.
В аэропорту два больших терминала. Первый старше и крупнее, используется в основном Lufthansa и связанными с ней компаниями для международных и внутренних рейсов. Второй терминал чуть скромнее. Третий в процессе строительства, его должны ввести в эксплуатацию к 2025 году (это увеличит его пассажиропоток на 21 млн). Сотрудники аэропорта ездят между терминалами на велосипедах или гольфкарах.
В аэропорту Франкфурта около 300 магазинов, баров и ресторанов, которые открыты семь дней в неделю. На территории есть немало гостиниц, включая франшизы вроде Hilton (у них там аж два отеля). Помимо магазинов, в аэропорту есть комната йоги, лаунж-зоны, кинотеатр, большая детская площадка и терраса со смотровой площадкой.
Здесь даже можно жить и тренироваться. Три аргентинских футболиста подтвердят
Иногда случаются ситуации, когда люди вынуждены ночевать или даже жить некоторое время в аэропорту – причины бывают самые разные. Стивена Спилберга так возбудила эта тема, что он снял фильм «Терминал» с Томом Хэнксом.
Жить в аэропорту Франкфурта реально. Это доказали три аргентинских футболиста, выступавших в чемпионате Саудовской Аравии – Леонардо Хиль («Аль-Иттихад»), Серхио Виттор («Дамак») и Кристиан Гуанка («Аль-Шабаб»). Когда громыхнул ковид, мужчины решили улететь в Аргентину на время пандемии, но из-за отмены рейсов застряли во Франкфурте.
«Мы 10 дней жили в аэропорту Франкфурта без возможности выйти на улицу. Нас часто сравнивают с персонажем фильма «Терминал», потому что нам так же приходилось мыться в публичных туалетах, стирать там вещи и спать в аэропорту», – рассказывал в интервью «Матч ТВ» Хиль.
В аэропорту есть отели, но все они были забиты. Вместе с Гуанкой была его 56-летняя мать и двое маленьких дочерей. Поэтому, как только свободная комната нашлась, туда заселили женщину с детьми. Сами футболисты обосновались в пустом аэропорту.
«Из-за разницы часовых поясов у нас полностью сбился график. Мы засыпали в 5-6 утра, вставали около полудня, завтракали, потом старались заниматься спортом, – вспоминал Хиль распорядок. – Я лично бегал по терминалу – он ведь длинный, почти два километра. Мы подружились с сотрудниками аэропорта. Например, одна женщина нас подкармливала, старалась достать одеяла, чтобы нам было не так холодно спать».
За 10 дней в аэропорту Леонардо просадил 3 тысяч евро (куда ушли такие деньги, он не рассказал). Правда, чартер до Уругвая, откуда правительство Аргентины забирало своих граждан, обошелся дороже – в 25 тысяч долларов.
Компания владелец-аэропорта долго была спонсором «Айнтрахта»
Футбол и авиация хорошо дружат. Команды регулярно летают на матчи, а авиакомпании мощно вкладываются в спорт. У Emirates Airlines в профайле целая куча клубов, включая «Арсенал», «Реал» и «Милан». Вкладываться в спорт авиакомпания начала, чтобы увеличить узнаваемость бренда и пассажиропоток в Эмираты.
Выбирая клубы, в Emirates прежде всего смотрели на пассажиропоток в аэропортах. Поэтому сначала подписали «Челси» (в Лондоне крупнейший аэропорт «Хитроу»), потом «Арсенал», «ПСЖ» (аэропорт «Шарль де Голль» в Париже) и «Реала» (аэропорт «Барахас» с одним из самых больших потоков в Европе).
В Emirates довольны инвестициями в футбол. По заявлениям компании, узнаваемость бренда растет вместе с количеством клиентов. Emirates не исключение: в футбол вкладываются Etihad Airways («Манчестер Сити»), Qatar Airways (спонсировали ЧМ-2022, был контракт с «Барсой» на 33,5 млн евро в год) и Turkish Airlines.
«Айнтрахт» базируется в крупном европейском хабе, поэтому неудивительно, что у клуба крепкие связи с авиацией. Компания-владелец франкфуртского аэропорта Fraport с 2001-го по 2012-й была титульным спонсором «Айнтрахта». Но даже после этого осталась премиальным партнером и платит за рекламу баннерах стадиона и в соцсетях.
С августа 2008-го «Айнтрахт» на контракте с Lufthansa. В 2015-м, например, они продлили соглашение на 5 лет и 5 млн евро в год. Плюс к деньгам в Lufthansa включили в сделку бесплатные перелеты для клуба. «Айнтрахт» и авиаперевозчик до сих пор сотрудничают (правда, неясно на каких условиях). Еще один спонсор «Айнтрахта» – SunExpress, совместная компания Lufthansa и Turkish Airlines.
***
Недавно в аэропорту Франкфурта на одну футбольную услугу стало больше. Теперь там можно смотреть выездные матчи «Айнтрахта» в одной из лаунж-зон. Ответку с «Наполи» тоже можно глянуть. Это еще раз подчеркивает особую связь аэропорта с клубом.
Коло-Муани разрывает Бундеслигу. Откройте этот текст быстрее, чем Рандаль открывается за спины защитникам
Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke; globallookpress.com/Marcel Lorenz via www.imago-imag; unsplash.com/Ilya Cher; wikipedia.org; sunexpress.com; fraport.com
Это конечно сильная натяжка. Франкфурт исторически был важным финансовым центром Европы. Франкфуртская биржа одна из старейших. Во Франкфурте появилась ещё в 18 веке банковская династия небезызвестных Ротшильдов. После войны в 1948 году Банк немецких земель (предшественник Бундесбанка) основан был во Франкфурте. Короче говоря, скорее наоборот, аэропорт так развился благодаря тому что Франкфурт стал финансовым центром.
Нервничал, что может 1.5 часа не хватит для пересадки, но в статье правильно написали, даже 45 минут хватит. Ориентирующие знаки на каждом шагу, плюс очередей немного.
Франкфурт формально не является миллионником, но это просто европейские заморочки, когда старые административные границы города не меняются сотни лет, несмотря на то, что зачастую город уже поглотил окружающие пригороды. Фактически с учетом сплошной застройки это город-двухмиллионник, а в целом Франкфуртская агломерация насчитывает больше 5 миллионов человек.