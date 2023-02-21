Во Франкфурте один из крупнейших аэропортов мира. Как так получилось?

11 лет спонсировал «Айнтрахт».

«Айнтрахт» – удобный соперник для «Наполи». Как минимум в плане логистике. Во Франкфурте находится один из крупнейших аэропортов мира. И лететь туда всего 2 часа. Особенно комфортно для болельщиков – даже сейчас есть билеты на прямой рейс из Неаполя.

Еще Франкфурт – ключевой логистический хаб для сборной Германии. Через франкфуртский аэропорт команда летает на все матчи и турниры. Отсюда вылетали на четыре последних чемпионата мира (и возвращались туда же).

Забавная история произошла в 2010 году перед вылетом из Франкфурта в ЮАР. Рейс задержали на полчаса из-за опоздания Шакиры. Певица летела со сборной Германии как исполнительница официального гимна ЧМ-2010 – Waka Waka.

Почему же аэропорт Франкфурта такой популярный и как связан с «Айнтрахтом»? А для этого немного покопаемся в истории.

Почему главный аэропорт Германии во Франкфурте?

Франкфуртский аэропорт с пассажиропотоком 48,9 млн человек за 2022 год (в 2019-м было 70,6 млн) самый загруженный в Германии, пятый в Европе (после «Хитроу», «Шарля де Голля», «Барахаса» и «Схипхола») и в мировом топ-14. Главное преимущество аэропорта Франкфурта в большом выборе – 306 направлений полетов в 98 разных стран. Ни один другой аэропорт в мире не предлагает такой ассортимент.

Факт большого количества направлений подтверждается тем, что у большинства пассажиров пересадка во Франкфурте на другой рейс. А чтобы пересадка прошла быстро и комфортно, в аэропорту есть уникальная система багажных конвейеров длиной 80 км, которая соединяет более 430 стоек регистрации и 26 автоматических пунктов выдачи багажа на перроне. Благодаря этому минимальное время пересадки составляет 45 минут.

Куда больше интересует вопрос, почему главный аэропорт Германии во Франкфурте, а не в столице Берлине? Дело во Второй мировой и послевоенном периоде. Во время войны аэропорт Франкфурта был базой люфтваффе. Отступая в марте 1945-го, нацисты подорвали аэропорт, разрушив многие здания.

После войны союзники поделили Германию. Столицей зоны оккупации США стал Франкфурт. Возможно, американцев привлек именно аэропорт, ведь он был одним из немногих в Германии с бетонной взлетно-посадочной полосой. Большинство других в то время использовали травяные взлетно-посадочные полосы. А новый класс тяжелых американских транспортных самолетов нуждался в асфальтированных полосах.

ВВС США сделали Франкфурт своим важнейшим центром в Западной Германии, поэтому там имелась инфраструктура для обслуживания гражданских американских трансатлантических рейсов. Да и Франкфурт находился примерно в центре Западной Германии. Берлин в то время был разделен между американцами, СССР, британцами и французами. До 1990 года доступ был открыт только для самолетов союзников.

Когда в 1956 году Западной Германии разрешили иметь гражданскую авиакомпанию, то Lufthansa распределила деятельность по нескольким городам: Франкфурт стал операционным центром, Гамбург – центром технического обслуживания, а Кельн, из-за близости к тогдашней столице Бонну, – коммерческим штабом.

Остальное уже – вопрос времени. Аэропорт отстраивали, добавляли полосы, расширяли и строили терминалы. В 1961-м «Франкфурт» был вторым по загруженности аэропортом в Европе после лондонского «Хитроу».

Из-за аэропорта Франкфурт стал бизнес-центром

Франкфуртский аэропорт стал таким крутым из-за стечения обстоятельств, но это все равно предопределил судьбу города. Франкфурт входит в число крупнейших европейских финансовых центров. Во Франкфурте, наряду с Парижем и Лондоном, располагается наибольшее количество международных компаний. И это заслуга аэропорта!

В самом аэропорту Франкфурта расположено 500 компаний. В основном это фирмы, ориентированные на экспорт. Немецкие или европейские филиалы крупных международных и транснациональных компаний часто размещаются в районах вблизи аэропорта. Например, без аэропорта не существовало бы подавляющего большинства фармацевтических и химических компаний.

Европейский центральный банк, ответственный за монетарную политику и финансовый контроль еврозоны, тоже не располагался бы во Франкфурте, если бы не аэропорт. Пять из десяти крупнейших немецких банков имеют здесь штаб-квартиры, включая большую тройку – Deutsche Bank, Commerzbank и DZ Bank.

Аудиторская компания KPMG перенесла европейскую штаб-квартиру из Лондона в аэропорт Франкфурта. В городе представлены офисы «Большой четверки» – Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG (европейская штаб-квартира) и PwC.

Почему так происходит? Все просто. Компаниям, стремящимся закрепиться на зарубежных рынках, сохранить и расширить присутствие в других странах, необходимы частые и регулярные перелеты и глобальные связи, чтобы налаживать отношения с клиентами или, например, обеспечить поставки/отправку жизненно важных запасных частей.

Аэропорт Франкфурта как маленький городок

Аэропорт Франкфурта – как целый город со своим транспортом (между терминалами курсирует монорельсовый поезд и автобус-шаттл), огромным офисным зданием, магазинами, отелями, интернетом и развлечениями.

В аэропорту два больших терминала. Первый старше и крупнее, используется в основном Lufthansa и связанными с ней компаниями для международных и внутренних рейсов. Второй терминал чуть скромнее. Третий в процессе строительства, его должны ввести в эксплуатацию к 2025 году (это увеличит его пассажиропоток на 21 млн). Сотрудники аэропорта ездят между терминалами на велосипедах или гольфкарах.

В аэропорту Франкфурта около 300 магазинов, баров и ресторанов, которые открыты семь дней в неделю. На территории есть немало гостиниц, включая франшизы вроде Hilton (у них там аж два отеля). Помимо магазинов, в аэропорту есть комната йоги, лаунж-зоны, кинотеатр, большая детская площадка и терраса со смотровой площадкой.

Здесь даже можно жить и тренироваться. Три аргентинских футболиста подтвердят

Иногда случаются ситуации, когда люди вынуждены ночевать или даже жить некоторое время в аэропорту – причины бывают самые разные. Стивена Спилберга так возбудила эта тема, что он снял фильм «Терминал» с Томом Хэнксом.

Жить в аэропорту Франкфурта реально. Это доказали три аргентинских футболиста, выступавших в чемпионате Саудовской Аравии – Леонардо Хиль («Аль-Иттихад»), Серхио Виттор («Дамак») и Кристиан Гуанка («Аль-Шабаб»). Когда громыхнул ковид, мужчины решили улететь в Аргентину на время пандемии, но из-за отмены рейсов застряли во Франкфурте.

«Мы 10 дней жили в аэропорту Франкфурта без возможности выйти на улицу. Нас часто сравнивают с персонажем фильма «Терминал», потому что нам так же приходилось мыться в публичных туалетах, стирать там вещи и спать в аэропорту», – рассказывал в интервью «Матч ТВ» Хиль.

В аэропорту есть отели, но все они были забиты. Вместе с Гуанкой была его 56-летняя мать и двое маленьких дочерей. Поэтому, как только свободная комната нашлась, туда заселили женщину с детьми. Сами футболисты обосновались в пустом аэропорту.

«Из-за разницы часовых поясов у нас полностью сбился график. Мы засыпали в 5-6 утра, вставали около полудня, завтракали, потом старались заниматься спортом, – вспоминал Хиль распорядок. – Я лично бегал по терминалу – он ведь длинный, почти два километра. Мы подружились с сотрудниками аэропорта. Например, одна женщина нас подкармливала, старалась достать одеяла, чтобы нам было не так холодно спать».

За 10 дней в аэропорту Леонардо просадил 3 тысяч евро (куда ушли такие деньги, он не рассказал). Правда, чартер до Уругвая, откуда правительство Аргентины забирало своих граждан, обошелся дороже – в 25 тысяч долларов.

Компания владелец-аэропорта долго была спонсором «Айнтрахта»

Футбол и авиация хорошо дружат. Команды регулярно летают на матчи, а авиакомпании мощно вкладываются в спорт. У Emirates Airlines в профайле целая куча клубов, включая «Арсенал», «Реал» и «Милан». Вкладываться в спорт авиакомпания начала, чтобы увеличить узнаваемость бренда и пассажиропоток в Эмираты.

Выбирая клубы, в Emirates прежде всего смотрели на пассажиропоток в аэропортах. Поэтому сначала подписали «Челси» (в Лондоне крупнейший аэропорт «Хитроу»), потом «Арсенал», «ПСЖ» (аэропорт «Шарль де Голль» в Париже) и «Реала» (аэропорт «Барахас» с одним из самых больших потоков в Европе).

В Emirates довольны инвестициями в футбол. По заявлениям компании, узнаваемость бренда растет вместе с количеством клиентов. Emirates не исключение: в футбол вкладываются Etihad Airways («Манчестер Сити»), Qatar Airways (спонсировали ЧМ-2022, был контракт с «Барсой» на 33,5 млн евро в год) и Turkish Airlines.

«Айнтрахт» базируется в крупном европейском хабе, поэтому неудивительно, что у клуба крепкие связи с авиацией. Компания-владелец франкфуртского аэропорта Fraport с 2001-го по 2012-й была титульным спонсором «Айнтрахта». Но даже после этого осталась премиальным партнером и платит за рекламу баннерах стадиона и в соцсетях.

С августа 2008-го «Айнтрахт» на контракте с Lufthansa. В 2015-м, например, они продлили соглашение на 5 лет и 5 млн евро в год. Плюс к деньгам в Lufthansa включили в сделку бесплатные перелеты для клуба. «Айнтрахт» и авиаперевозчик до сих пор сотрудничают (правда, неясно на каких условиях). Еще один спонсор «Айнтрахта» – SunExpress, совместная компания Lufthansa и Turkish Airlines.

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Недавно в аэропорту Франкфурта на одну футбольную услугу стало больше. Теперь там можно смотреть выездные матчи «Айнтрахта» в одной из лаунж-зон. Ответку с «Наполи» тоже можно глянуть. Это еще раз подчеркивает особую связь аэропорта с клубом.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke; globallookpress.com/Marcel Lorenz via www.imago-imag; unsplash.com/Ilya Cher; wikipedia.org; sunexpress.com; fraport.com