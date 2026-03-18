  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
18

У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9

Винисиус Жуниор совершил 7-е и 8-е результативные действия в матчах с «Ман Сити».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор совершил восемь результативных действий в матчах с «Манчестер Сити».

Бразилец реализовал пенальти на 22-й минуте ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенный за игру рукой Бернарду Силвы, которому арбитр Клеман Тюрпен показал красную карточку. В конце матча он забил победный гол (2:1).

В матчах против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи. В играх против «горожан» бразилец совершил больше всего результативных действий в рамках турнира. В матчах с «Ливерпулем» (5 голов, 2 ассиста) и «Шахтером» (4 гола, 3 ассиста) он набрал по 7 баллов.

Только у Лионеля Месси больше очков матчах с «Ман Сити» в ЛЧ – 9.

Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoШахтер
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЧемпионат Украины по футболу
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня мог до десятизначного количества результативных действий довести, но реализация просто отвратительная сегодня у бразильца.
Ответ corazon blanco
Сегодня мог до десятизначного количества результативных действий довести, но реализация просто отвратительная сегодня у бразильца.
она у него такая с момента прихода в Реал. Так и не научился бить по воротам
Ответ corazon blanco
Сегодня мог до десятизначного количества результативных действий довести, но реализация просто отвратительная сегодня у бразильца.
Надо полагать, имелось в виду всё-таки "до двузначного")
А Вини да, сегодня действительно совсем забыл, где стоят ворота. Хотя в концовке исправился, и пенальти тоже хорошо пробил, без этого идиотского прыганья. С учётом того, что Лео в ЛЧ уже не играет, а также регулярности встреч Мадрида с Сити - бразилец и на первое место по отгрузке результативных действий против горожан скоро выйдет.
хозяин сити)
как он умудряется при том, что постоянно засирает моменты и дриблинг ему не помогает создавать их вообще
Только и может всяким Сити и Ливерпулям забивать))
Вини конечно не самый выдающийся игрок, но характер у него есть и он уже настигает по статистике в некоторых моментах даже Великих
Ответ News13
Вини конечно не самый выдающийся игрок, но характер у него есть и он уже настигает по статистике в некоторых моментах даже Великих
У винни железная физика, это ему и помогло сделать себя игроком основы реала, он с 2018 года играет почти без травм и всегда физически готов на 100%, не устает даже на 90 минуте матча. Хоть и часто транжирит моменты, играет очень криво и теряет мячи много, но благодарая физике он всегда в обойме реала и в основе
Ответ Рома Агаян
У винни железная физика, это ему и помогло сделать себя игроком основы реала, он с 2018 года играет почти без травм и всегда физически готов на 100%, не устает даже на 90 минуте матча. Хоть и часто транжирит моменты, играет очень криво и теряет мячи много, но благодарая физике он всегда в обойме реала и в основе
100% согласен с физикой, нету такой игрок в плане физики
После матча - Пеп пожал руку и своим, и игрокам Реала, особо выделив Вальверде!:)
Куртуа, вроде, не хромает, слава Богу!:)
Винисиусу вручили награду "Игрок матча":)
Самая лишняя и ненужная статистика.
настоящий хозяин МанСити и Барселоны😎😎😎😎😎😎😎😎😎
"Только у Месси"🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Для лохов статистический факт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
вчера, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
вчера, 22:30
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»
3 минуты назад
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
Рекомендуем