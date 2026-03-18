У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
Винисиус Жуниор совершил 7-е и 8-е результативные действия в матчах с «Ман Сити».
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор совершил восемь результативных действий в матчах с «Манчестер Сити».
Бразилец реализовал пенальти на 22-й минуте ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенный за игру рукой Бернарду Силвы, которому арбитр Клеман Тюрпен показал красную карточку. В конце матча он забил победный гол (2:1).
В матчах против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи. В играх против «горожан» бразилец совершил больше всего результативных действий в рамках турнира. В матчах с «Ливерпулем» (5 голов, 2 ассиста) и «Шахтером» (4 гола, 3 ассиста) он набрал по 7 баллов.
Только у Лионеля Месси больше очков матчах с «Ман Сити» в ЛЧ – 9.
Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А Вини да, сегодня действительно совсем забыл, где стоят ворота. Хотя в концовке исправился, и пенальти тоже хорошо пробил, без этого идиотского прыганья. С учётом того, что Лео в ЛЧ уже не играет, а также регулярности встреч Мадрида с Сити - бразилец и на первое место по отгрузке результативных действий против горожан скоро выйдет.
После матча - Пеп пожал руку и своим, и игрокам Реала, особо выделив Вальверде!:)
Куртуа, вроде, не хромает, слава Богу!:)
Винисиусу вручили награду "Игрок матча":)
