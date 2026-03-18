У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор совершил восемь результативных действий в матчах с «Манчестер Сити».

Бразилец реализовал пенальти на 22-й минуте ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов , назначенный за игру рукой Бернарду Силвы, которому арбитр Клеман Тюрпен показал красную карточку. В конце матча он забил победный гол (2:1).

В матчах против «Манчестер Сити » в Лиге чемпионов Винисиус забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи. В играх против «горожан» бразилец совершил больше всего результативных действий в рамках турнира. В матчах с «Ливерпулем » (5 голов, 2 ассиста) и «Шахтером» (4 гола, 3 ассиста) он набрал по 7 баллов.

Только у Лионеля Месси больше очков матчах с «Ман Сити» в ЛЧ – 9.

