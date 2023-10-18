Рафаэл Леау – топ или фристайлер, вредящий «Милану»? Вот плюсы и минусы

На фоне Винисиуса, Салаха и других.

После матча с «Боруссией» Антонио Кассано выдал очередной гротескный наезд: «Леау выполнил пяток ускорений, но ни разу не вернулся назад и не пробил в створ. Он не забил ни одного гола, не сделал ни одного ассиста, ошибался в решающие моменты. Рафа просто бросает мяч вперед и бежит на полной скорости. Сегодня он сделал так три-четыре раза, однажды заработал желтую, в другой раз дошел до центра поля. И все. Он всегда принимал неправильные решения: единственное хорошее – стеночка с Пулишичем. А должен создавать 10 голевых моментов, раз не отрабатывает в защите».

Леау ответил эмодзи клоуна, неосознанно превратив соцсетевую перепалку в миниатюрную зарисовку давнего и более масштабного спора. Кассано не единственный думает, что от португальца больше вреда, чем пользы. А Рафа не единственный защитник своего стиля.

Так кто Леау для «Милана» – спасение или проблема?

Леау один из лучших в мире 1-в-1. У него идеальный набор качеств: мегаскорость, сила, пластичность

В популярности Рафы нет ничего удивительного. Как бы сильно ни менялась игра, сколько б красоты ни вложил в перекат Пеп, для большинства болельщиков нет и не будет ничего восхитительнее индивидуальных вспышек. Они возвращают футбол к тому, чем он был в самом начале, к тому, что он по сути. Мы ценим футбол за гармонию коллективизма. Но любим из-за тех, кто проверяет пределы человеческих возможностей.

Леау, пожалуй, самый физически одаренный игрок современности. Его пластика напоминает Анри, а связки будто выполнены из каучука. В рывке он, кажется, способен поглотить импульс любого удара, принять какую угодно форму, чтобы проскочить оппонента. Хотя ему это вообще не нужно: Рафа атипично силен – гораздо мощнее большинства вингеров.

Выдающаяся скорость умножает эти преимущества вдвое. Леау один из самых быстрых футболистов топ-лиг – разгоняется до 37 км/ч. Причем набирает максимум почти без разбега. Даже взрывной Фраттези жаловался: «Леау особенный. Если дать пять метров Тео Эрнандесу, его не догонишь. Рафе они вообще не нужны. Он уже через полметра бежит так же, как на 30-м шагу. Его не остановить. Против него необходимы два-три защитника сразу, но ни одна команда себе этого не позволит. Я бы посмотрел, кто быстрее на первых 10-20 метрах – он или Мбаппе».

Феноменальная резкость дает Леау заведомое превосходство. Он почти всегда быстрее и мощнее оппонента. К тому же Рафа максимизирует преимущество классным техническим приемом. Обычно у флангового защитника есть фора в 1-2 шага – последнее спасение против спринтеров. Португалец уменьшает ее, отставляя ведущую ногу перед рывком: делает шаг прежде, чем пробрасывает мяч.

Все это делает Леау самым опасным игроком мира 1-в-1. Ему не требуется маневрировать, как Винисиусу, или финтить перед рывком, как Кьезе. Ему не нужно вообще ничего. Достаточно пробросить мяч и сжечь защитника взрывным стартом. Если кто-то окажется достаточно быстр, чтобы не попасть в зрители после первого же шага, ему вряд ли хватит мощи, чтобы притормозить португальца.

Поэтому Леау чаще всех в мире конвертирует сольники в остроту. В позапрошлом сезоне он финишировал 4-м в топ-лигах по проходам, приведшим к ударам по воротам, хотя заиграл только во второй половине. В прошлом сезоне стал лучшим с большим отрывом. По xT (ожидаемой остроте), высчитанной из начальной и конечной точки проходов и призванной вычислить, насколько дриблинг увеличивает атакующий потенциал команды, он стал шестым.

Если бы проходы высчитывались только по ситуациям 1-в-1, Леау не было бы равных. К сожалению, в остальном он не так хорош.

Леау небезупречен даже в работе с мячом – его техника и дриблинг неидеальны

Рафу часто описывают мегаталантом, страдающим от нехватки ментальных качеств и тактического интеллекта. Отчасти так и есть. Но его недостатки выходят далеко за рамки шаблонных проблем большинства артистов. Леау несовершенен даже индивидуально.

Цифры называют его одним из лучших дриблеров планеты (сильнее 94% вингеров топ-лиг по данным FBref), а ютуб полнится нарезками удивительных слаломов. Но за внешним эффектом и прекрасной статистикой скрывается важный нюанс. Большинство обводок обеспечены всесилием один на один и неудержимостью на большом пространстве. В тесных коробках Леау теряется.

Причина, скорее всего, в размашистом стиле – длина ног не способствует микроконтролю. Но каким бы ни было объяснение, важна суть: Леау не всемогущ с мячом. Он не игрок затяжных сольников, редко нанизывает защитников как пиковый Месси. Ему тяжело маневрировать между соперниками.

Другой пробел в личном классе – техника. Леау настоящий трикстер, пластичный и быстрый, но не нужно путать фристайл с прикладной техникой. Рафа запутывается в ногах, ошибается с приемом в простых ситуациях и не всегда обрабатывает сложные передачи. Отчасти, вероятно, из-за несобранности.

Весь португалец – в одном эпизоде с «Сампдорией»: невероятная резкость и сила, от которой соперники складываются, великолепный спринт и ужасный прием в штрафной, едва не перечеркнувший атаку.

Эти детали важны для понимания португальца. В комфортной модели Леау обещает больше, чем практически любой другой вингер, но в обычных условиях, без персонализированных настроек, тускнеет. Во многом поэтому он раскрылся только на третий год: Пиоли не сразу подобрал подходящую роль.

Леау требует специальных настроек и почти не работает без мяча

Сейчас противоречия Рафы разрешаются сложной ролью Тео Эрнандеса: второй краек уводит игрока и увеличивает эпизоды 1-в-1. Само собой, обязательность подстройки тактически ограничивает «Милан», но есть ощущение, что наступательный потенциал при этом не скрадывается (ниже проверим). В сегодняшней комплектации адаптация под Леау даст больше любого другого плана. Пусть и в ущерб разнообразию.

Беда в том, что минусы Рафы отнюдь не исчерпываются техническим несовершенством. Леау – выпадающее звено из гибкого прессинга Стефано Пиоли. Он недорабатывает в давлении и недобегает за оппонентом. В позиционной защите миланцы сознательно остаются в меньшинстве: португалец занимает высокую позицию, чтобы разрывать в контратаках.

В оцифрованном виде лень Леау кажется просто чудовищной. По данным FBref, он осуществляет 2,76 возврата за 90 минут и по этому показателю уступает 98% вингеров и атакующих полузащитников. Попыток отбора у него еще меньше – 0,44 за полтора часа. 99% коллег вступают в дуэли чаще.

Если прибавить к недоработкам обязательную тактическую адаптацию, недостаток концентрации и периодические затмения – Леау играет в кайф и часто усложняет игру (яркий пример – перспективный выход с «Ньюкаслом», закончившийся несуразной пяткой), – мнение Кассано покажется не таким уж несправедливым.

Арриго Сакки думает так же. В сентябре мэтр написал в Gazzetta dello Sport: «Проблема Пиоли в том, что «Милан» все еще не стал командой. Миланцы должны быть как аккордеон, стартовать и финишировать одновременно. Команда усиливает талант, а не заключает его в тюрьму. Но если команды нет, от таланта не будет толка. Леау забил красивый гол, но заточенность на него ограничивает «Милан». Португалец с его вечно высокой позицией, отказами возвращаться назад и отрабатывать без мяча мешает миланцам создать команду. Без этого невозможен качественный скачок».

Так не слишком ли велика цена, которую «Милан» платит за остроту впереди?

Леау – один из самых эффективных вингеров мира. Но он точно компенсирует все недостатки?

Положение звездного португальца в «Милане» почти целиком состоит из поблажек – к недоработкам, потерям, периодическим выпадениям, не всегда оправданному риску, лишним касаниям, тактическим и техническим ограничениям. Очевидно, его статус не уникален: Рафа не единственная прима, ради которой команда идет на жертвы. Чтобы понять, насколько он их заслуживает, разберем выходные цифры на всех уровнях – командном и личном. На фоне лучших.

Специализированный скаутский алгоритм Smarterscout нашел всего несколько вингеров с настолько аномальным сочетанием качеств – от угроз воротам до дуэльного превосходства. Это Дембеле, Лукебакио, Родриго Гоэс и Мален. Мы добавили несколько несомненных звезд, чтобы получить идеальный фон из ролевых моделей: а) для позиции вообще; б) для стиля Леау.

Главная претензия к Рафе – недоработки в отборе. Посмотрим, во сколько обходится сопоставимый атакующий вклад другим клубам.

Статистика отборов и перехватов не схватывает пассивной защиты. Она не скажет, что Леау худший по дуэлям в оборонительной трети, не покажет участие в прессинге или важную позиционную работу. Но косвенно демонстрирует, что послаблениями пользуется большинство топ-вингеров. Более показательный алгоритм Smarterscout, высчитывающий объем относительно командного стиля и выбранных зон, подтверждает: Рафа уступает, но не сильно отстает от других. При этом явно превосходит в эффективности.

Первый вывод: Леау сполна отплачивает за особый статус.

Следующая индивидуальная претензия – к неаккуратности. Леау порой берет на себя больше, чем может, слишком рисуется и не всегда сконцентрирован. Такой футбол предполагает массу потерь и ошибок. В единичных случаях они выражаются в моментах вроде запоротого выхода с «Ньюкаслом», на дистанции в неприятных рекордах: в прошлом розыгрыше португалец угробил больше явных голевых моментов, чем любой другой вингер Серии А.

Критики считают, что злоупотребления свободой слишком часты и потому вредны для команды. Чтобы проверить утверждение, мы взяли две метрики. Первая – доля потерь на количество касаний: неточные передачи, неудачные обводки и технические косяки. Вторая – разница между реальными и ожидаемыми голами без пенальти. Они покажут, так ли много брака приносят понты португальца.

Второй вывод: игра Леау и правда переполнена косяками, но разница с большинством аналогов невелика. Расслабленный креатив – источник не только минусов, но и достоинств Рафы: периодическая неточность перекрывается неочевидными голами.

Фильтр по качественным аналогам показывает, что эффективность Леау невозможно скопировать без его недостатков. Как и все гранды, «Милан» выбирает между надежностью и чрезвычайным тоннажем остроты и принимает риски ради исключительных преимуществ.

Главный вопрос – насколько вообще оправдан подобный выбор. Факт, что Леау нельзя заменить простой постановкой другого крайка. Но факт и то, что без него команда играла б иначе. У Пиоли был бы шанс заместить индивидуальный вклад системной работой в обеих фазах.

Анализ добавленной атакующей ценности (xOVA) показывает, что Леау заслужил привилегированную роль. Метрика основана на сумме ожидаемых голов и ассистов минус xA принятых передач и фактически разграничивает персональный вклад с командной помощью. Она докажет, что Леау системно важен, хоть и вынесен за рамки системы.

У Пиоли нет инструментов, чтобы восполнить настолько большой вклад. В прошлом сезоне «Милан» проиграл все матчи, в которых Леау не вышел на поле. Результативность без него падала вдвое.

Само собой, постоянно играть без него проще, чем заменить в нескольких матчах – разница была бы поменьше. Но его цифры мало кому по силам.

Выходит, Леау решение, а не проблема

В хороший день португалец один из лучших атакующих игроков в мире. Плохие бывают у всех. Пожалуй, Леау с его неприятием незаметности в такие дни раздражает больше других. Но он опасен всегда и в самых сложных играх остается последней надеждой и гарантированным шансом «Милана» – потому что сокрушителен, когда хочет.

Да, хочет нечасто и поэтому ненадежен. Но Леау обязан быть настолько противоречивым. Он феномен. Это не всегда очевидно, потому что в Рафе нет ни грамма соревновательности и концентрации, но таковы законы баланса. Природа словно намеренно уравновесила ленью слишком щедро выделенный талант – иначе чрезмерная одаренность превратилась бы в читерство.

Поэтому в споре нет неправых. Леау не топ-футболист, но топ-игрок. Если мы говорим об игре, а не профессии, если требуем от крайков классических первобытных дуэлей, для которых их создавали, Рафа будет одним из лучших. Может, и вовсе лучшим.

Иногда «Милану» это мешает, но на дистанции его контрастность полезнее стабильной серости.

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Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller,Christof Koepsel, Marco Luzzani; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press