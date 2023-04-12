Разбор Андрея Клещенка.

«Наполи» разгромил «Ювентус» и «Ливерпуль», забил 10 мячей в 2 матчах с «Аяксом» и расколошматил «Айнтрахт» в плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня команда впервые в истории сыграет в четвертьфинале ЛЧ. Через несколько недель досрочно выиграет первое скудетто со времен Марадоны.

Спаллетти заслужил все восторги. Его команда прекрасна, результативна и эффективна. Он выиграл 31 из 38 матчей в сезоне. Его футбол почти безупречен.

Но весной «Наполи» проиграл уже дважды – «Милану» и «Лацио». Оба раза неслучайно. В игре неаполитанцев есть выраженные уязвимости. Соперники используют их все чаще.

Главный недостаток в атаке – сложности с пассивной защитой

Год назад Лучано Спаллетти объявил о гибели линий в футболе и объяснил новое видение игры: «Пространство – зона, созданная другими игроками, важно видеть и правильно использовать его. Больше нет пробелов между линиями, есть только пробелы между игроками-соперниками и пространство за спинами защитников».

Осенью он развернул тему после победы над «Рейнджерс»: «Первый тайм получился прекрасным. Если не считать Симеоне, вся команда отыграла без четких ролей – так проще непрерывно двигаться и занимать зоны, оставленные соперниками. Чем меньше ориентиров мы оставляем, тем сложнее».

«Наполи» атакует, выманивая соперников из позиций и мгновенно занимая их. Если противники не ведутся, начинаются проблемы. Крепко запертый низкий блок с запретом на выбросы из линии – стилистический кошмар неаполитанцев. Каждая встреча с таким заканчивается неприятностями.

Первым это продемонстрировал «Лечче» в 4-м туре. Апулийцы активно прессинговали полузащитников, но как только «Наполи» устанавливал устойчивое владение – откатывались на свою половину и выжидали вертикальные передачи. Пока неаполитанцы катали горизонтально, их никто не давил.

Матч завершился вничью. Немногие моменты «Наполи» создал, когда один из соперников забывал установку и активно атаковал, оголяя зону. Апрельская встреча с «Лечче» получилась такой же: апулийцы выключили неаполитанцев и упустили очки только из-за творчества собственного кипера.

Еще ярче проблему подчеркнул «Интер» в первом январском матче. Миланцы сели в массированную низкую оборону и не реагировали на соперников, даже если они принимали мячи в 25-30 метрах от ворот. «Наполи» выжал всего 9 передач в штрафную и не добрал даже до 1 xG. «Интер» победил.

Другой путь показал «Лацио», тоже обыгравший неаполитанцев. Защита Сарри – самая слаженная в итальянском футболе. Ее идея в сочетании агрессии и компактности. Игроки прессингуют, но никогда не ломают линии; парадокс обеспечивается синхронным движением: если полузащитники делают два шага вперед, те же два шага отмеряют защитники. Разрывов не появляется.

Неаполитанцы так и не нашли пространство и закончили матч с личным антирекордом по передачам в штрафную (4 с игры). Сарри раздавил Спаллетти на идейном уровне.

«Наполи» всего пять раз за сезон закончил матч с 1 ожидаемым голом и меньше. Все пять раз – против команд, запрещающих агрессивные выбросы из линии: с «Лацио», «Интером», «Лечче» и дважды с «Ромой» (не совпадение – самый пассивный тренер Серии А дважды создавал неаполитанцам проблемы).

Обратный пример – «Ювентус». Туринцы закрылись в низкой позиционной обороне, но реагировали на соперника и активно выдергивались из линии. «Наполи» вынес их 5:1.

Второй атакующий недостаток – зависимость от полузащиты. Ее сложно перекусить прессингом, но «Милан» нашел рецепт

Недавний разгром от «Милана» неожиданный, конечно, но не случайный. Чемпион и до апрельского матча был единственным клубом, задавившим «Наполи» по игре. Проигрывали неаполитанцы другим. Но только с «Миланом» заслуживали поражения.

Рисунок «Наполи» определяет средняя линия, и если ее перекусить, игра рушится. Проблема в том, что реализовать такой план тяжело. Неаполитанские полузащитники изумительно работают с мячом. Зелиньски годами был в топе лучших дриблеров лиги на своей позиции. Замбо-Ангисса дополняет классную технику мощным корпусом. Лоботка вообще весь свой стиль построил на провокации прессинга: техника и низкий центр тяжести облегчают защиту мяча от отбора.

Поэтому высокое давление против «Наполи» – риск. Полузащитники намеренно провоцируют прессинг, чтобы занимать бреши в чужой линии. Но Пиоли подобрал решение. Миланцы совместили плотное преследование с угрозой коридорам паса, которая обычно только обозначалась – перехватывать почти не пытались.

В итоге неаполитанцы весь матч спускались за мячом на свою половину и чаще всего принимали его спиной к воротам. Точно так же их придушил «Лечче». Апулийцы совместили пассивную позиционную оборону с плотным средним прессингом и давили одновременно на игроков и линии паса (но без выбросов на перехваты).

Сочетание активного прессинга с компактностью и отсутствием пространства за спинами – лучший выбор против Спаллетти. «Милан» позволил неаполитанцам всего 10 касаний в своей штрафной, «Лечче» – 13. Никто не отключал их настолько качественно.

Первый оборонительный недостаток – защита ширины. Его классно использовал «Интер»

Недостаток нейтрализаций в том, что они не приносят побед. Для этого нужны голы.

«Наполи» очень уязвим на краях. В стадии без мяча Спаллетти держит фулбеков близко к центральным защитникам, а вингеров оставляет высоко впереди. На флангах появляется пустое пространство. Продуманные перегрузы и своевременные диагонали вспарывают защиту.

Лучше всех эту уязвимость использовал «Интер». Индзаги намеренно расположил обоих латералей повыше и уже на 4-й минуте едва не вышел вперед: Димарко спокойно ускорился в пустом коридоре и атаковал свободную дальнюю штангу – не хватило точности в завершении.

Этот момент определил рисунок игры. Димарко и Дармиан легко вскрывали края и регулярно создавали угрозу. Спаллетти к этому так и не адаптировался. Единственный гол неаполитанцы пропустили именно из-за пустующего крыла: «Интер» перегрузил правый край и запустил Димарко в забег слева – тот без помех добежал до штрафной и вырезал на Джеко.

Вечер получается особенно плохим, если слева у соперника есть классный дриблер. Ди Лоренцо не вывозит 1-в-1. Потенциальная дуэль с Винисиусом – кошмар для него.

Самое уязвимое место – опорная зона. Ее использовал только «Милан»

У Станислава Лоботки миллион преимуществ и всего один существенный недостаток: он плохо защищается в статике и потому вынужденно агрессивен – а значит, постоянно оставляет опорную.

Эта уязвимость наметилась с первого матча, но до поры не доставляла проблем. «Наполи» почти не сталкивался с командами, атакующими через опорную. Единственная подобная встреча завершилась разгромом. Только «Милан» забил неаполитанцам больше двух мячей за игру – именно потому, что последовательно бил в слабую точку.

Миланцы постоянно повторяли один прием. Опорник (Крунич либо Тонали) опускался ниже в фазе владения, вытягивая восьмерку и вынуждая Лоботку реагировать выбросом на вертикальную передачу. Обычно она шла на Леау или Диаса. Как только словак смещался, миланцы проникали через опорную.

Этот трюк принес 3 из 4 голов – первый, второй и четвертый. Еще несколько раз «Милан» простил «Наполи».

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Неаполитанцы заслужили статус одного из фаворитов Лиги чемпионов. Они сильнее всех на своем пути. Но на кубковой дистанции тактика решает больше системы – и «Наполи» не повезло попасть в сетку, почти целиком заполненную стилистически неудобными соперниками.

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Фото: globallookpress.com/Foto Mosca/Keystone Press Agency; East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP