«Как из «Локомотива» можно хотеть уйти?» Директор клуба Ульянов о слухах про Галактионова
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова.
Ранее сообщалось, что Галактионов может перейти в ЦСКА.
– Михаил Михайлович сам и ответил, и клуб ответил.
– У вас нет опасений, что он покинет клуб?
– У него контракт три года еще.
– Вы уверены, что он останется тренером команды на следующий сезон?
– Никто не может быть уверен ни в чем.
– Он не говорил, что хотел бы уйти?
– Как из «Локомотива» можно хотеть уйти? – сказал Ульянов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
