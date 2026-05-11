«Как из «Локомотива» можно хотеть уйти?» Директор клуба Ульянов о слухах про Галактионова

Ульянов про Галактионова: как из «Локомотива» можно хотеть уйти?.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова .

Ранее сообщалось, что Галактионов может перейти в ЦСКА.

– Михаил Михайлович сам и ответил, и клуб ответил.

– У вас нет опасений, что он покинет клуб?

– У него контракт три года еще.

– Вы уверены, что он останется тренером команды на следующий сезон?

– Никто не может быть уверен ни в чем.

– Он не говорил, что хотел бы уйти?

– Как из «Локомотива » можно хотеть уйти? – сказал Ульянов.