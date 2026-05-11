О возвращении Моуринью в «Реал» объявят по окончании сезона. Переговоры состоялись, тренер «выдвинул условия» относительно состава и приобретений (Сиро Лопес)
Испанский журналист Сиро Лопес заявил, что «Реал» уже достиг соглашения с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью.
Португалец тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год и выиграл три трофея – Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
«Переговоры уже состоялись, и по окончании сезона будет объявлено о переходе Моуринью в «Мадрид», – сказал Лопес в программе El Tertulión de Tiempo de Juego.
По информации Лопеса, Моуринью «выдвинул условия», которые включают решения относительно состава команды и будущих приобретений.
«Моуринью должен вернуться, потому что игроки будут уважать его – он пользуется уважением президента [Переса]», – добавил Сиро.
Жозе Моуринью: «Контактов с «Реалом» не было и не будет до конца сезона. Истории о встречах и требованиях – всего лишь домыслы»
1) Он прекрасно умеет грамотно собирать команду, так что игроки, подобно фигуркам в аккурат ложились по своим пазлам.
2) Он один из немногих в мире, кто сегодня сможет этот коллектив "построить смирно " и навести порядок в раздевалке.
3)ЖМ наверное единственный в мире тренер, чье влияние на Ф.Переса может оказаться сильнее, чем у некоторых распоясавшихся звезд. И если он сочтет нужным (а я в этом уверен) он с некоторыми из них расстанется быстро.
4) У него еще с первого пришествия есть незаконченное дело в Мадриде.
5) Это же будет чертовски интересно и зрелищно. Класико с Моуриньо. Ты будто вернулся в ту атмосферу своей юности.
Они просто несовместимы
Я бы на месте футболистов Барселоны перед следующими классико хорошо подумал, надо ли обыгрывать Реал Моуриньо)))