203

О возвращении Моуринью в «Реал» объявят по окончании сезона. Переговоры состоялись, тренер «выдвинул условия» относительно состава и приобретений (Сиро Лопес)

Испанский журналист Сиро Лопес заявил, что «Реал» уже достиг соглашения с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью.

Португалец тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год и выиграл три трофея – Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

«Переговоры уже состоялись, и по окончании сезона будет объявлено о переходе Моуринью в «Мадрид», – сказал Лопес в программе El Tertulión de Tiempo de Juego.

По информации Лопеса, Моуринью «выдвинул условия», которые включают решения относительно состава команды и будущих приобретений.

«Моуринью должен вернуться, потому что игроки будут уважать его – он пользуется уважением президента [Переса]», – добавил Сиро.

Жозе Моуринью: «Контактов с «Реалом» не было и не будет до конца сезона. Истории о встречах и требованиях – всего лишь домыслы»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
Можно поздравить Моуриньо с ещё одной хорошей неустойкой в следующем сезоне)
Ответ And Justice for All
Этот мем уже устарел. Из Фенера в Бенфику Моур переходил без "неустойки". Если сейчас уйдет из Бенфики - очевидно тоже без "неустойки".
Ответ And Justice for All
Он уходит только с устойкой
Сгорел сарай , гори и хата
Ответ Kudim41
Комментарий скрыт
Ответ Великий Прогнозист
Комментарий скрыт
Как будто Моуринью последние лет 5 что-нибудь показывает. Одни скандалы и увольнения. 3 унылых сезона с Ромой, один с Фенером. При этом еще и если Бенфика не выиграет оба оставшихся матча в чемпионате, то это будет худший сезон португалов за последние годы. Я смотрю фанбои Моура до сих пор думают, что сейчас 2010 год.
Будем надеяться, что Вини продадут первым
Ответ Евгений Кулешов
исключено,Перес против
Ответ Евгений Кулешов
Будем надеяться, что Вини продадут первым
Без его же согласия, куда его продадут ?
А в списке приобретений входит Джанлука Престианни?😁
Ответ Тимак Капарзо
Нет, просто придет на прессуху в белом колпаке
Придется подписку оформлять и снова смотреть футбол... Пусть он больше не элитный тренер, но с 2004 года за ним слежу везде, где он работает. Жозе навсегда ♥️
Ответ titov-and-trubach
За##ет Вини ролью и через 4-5 туров посадит его на лавку и в итоге Жозе уберут зимой. При всей любви к Жозе, он жесть гадюшник выбрал, явно не та дверь не в то время.
Ответ titov-and-trubach
Карло в момент, когда тренировл Эвертон, был "больше не элитным тренером"?
Мне кажется сегодня это то, что надо Реалу. В креативно-созидательном плане ЖМ незамысловатый тренер, без тактических нанотехнологий. Но......
1) Он прекрасно умеет грамотно собирать команду, так что игроки, подобно фигуркам в аккурат ложились по своим пазлам.
2) Он один из немногих в мире, кто сегодня сможет этот коллектив "построить смирно " и навести порядок в раздевалке.
3)ЖМ наверное единственный в мире тренер, чье влияние на Ф.Переса может оказаться сильнее, чем у некоторых распоясавшихся звезд. И если он сочтет нужным (а я в этом уверен) он с некоторыми из них расстанется быстро.
4) У него еще с первого пришествия есть незаконченное дело в Мадриде.
5) Это же будет чертовски интересно и зрелищно. Класико с Моуриньо. Ты будто вернулся в ту атмосферу своей юности.
Ответ &_Bishep_&
Так и есть. Жозе тренер со стержнем. Главное чтобы ему не связали руки в угоду игрокам, как это случилось с Алонсо.
Ответ Бутсы Крооса
Связать руки Моуриньо(((((..Он уже выдвигает условия по трансферам (думаю там и дебет и кредит). Уверен его влияние на Флорентино будет выше, чем у Винисиуса и Мбаппе.
Этим токсичным бездельникам сейчас нужен такой тренер как Моур. Я очень надеюсь что Перес отдаст больше власти ему, чтобы приструнить некоторых в составе. Моуриньо это тот человек, который поставил на свое место самого Роналду. После ухода Модрича, не осталось игроков того поколения, в котором знали что такое Реал Мадрид.))
Ответ Raul14
Карвахаль ещё остался, но от него стремительно хотят избавиться
Ответ Raul14
Комментарий скрыт
Если Моуриньо мог посадить на скамейку легенду Мадрида, своего воспитанника, чемпиона Мира и Европы, Касильяса, то что доля него легионеры типа Винисиус, Мбаппе, Беллингем..? У него такие монстры как Терри, Дрогба, Лэмпард и Чех ходили вместе со всеми строем (при этом безумно уважали его) ..а нынешние сливочные звезды по сравнении с теми, как личности, просто промокашки.
Ответ &_Bishep_&
Отчасти именно это и раскололо команду и похоронило Реал Моура. Плюс, тот Моур приходил в Реал тем кто только что выиграл ЛЧ и выбил оттуда Барсу, это давало большой авторитет у игроков, сейчас Моур - сбитый лётчик. Чисто ИМХО Моур будет уволен по ходу сезона
Ответ &_Bishep_&
Уж Терри да, очень великая личность. Среди мудаков если.
Я надеюсь у него мозгов и наглости хватит в первую очередь потребовать в плане состава избавиться от Мбаппе... По меркам футбола 20-летней давности - крутейший игрок, по нынешним - ходячая (в прямом и переносном смысле) проблема
Ответ eroppo
Очевидно никто Мбаппе продавать не будет.
Ответ eroppo
Мбаппе > Винисиус
Они просто несовместимы
Эпичный сезон от Жозе. Отлетел от Бенфики в ЛЧ, через две недели возглавил её. Затем отлетел в ЛЧ от Реала и скоро возглавит Реал.
Я бы на месте футболистов Барселоны перед следующими классико хорошо подумал, надо ли обыгрывать Реал Моуриньо)))
Ответ Нетрезвый Взгляд*
Причем класико, всеэти истории про ЛЧ. А в этом турнире Барселона слаба и безвольна.
