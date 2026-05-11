О возвращении Моуринью в «Реал» объявят по окончании сезона. Переговоры состоялись, тренер «выдвинул условия» относительно состава и приобретений (Сиро Лопес)

О возвращении Моуринью в «Реал» объявят по окончании сезона.

Испанский журналист Сиро Лопес заявил, что «Реал» уже достиг соглашения с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью.

Португалец тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год и выиграл три трофея – Ла Лигу , Кубок и Суперкубок Испании.

«Переговоры уже состоялись, и по окончании сезона будет объявлено о переходе Моуринью в «Мадрид», – сказал Лопес в программе El Tertulión de Tiempo de Juego.

По информации Лопеса, Моуринью «выдвинул условия», которые включают решения относительно состава команды и будущих приобретений.

«Моуринью должен вернуться, потому что игроки будут уважать его – он пользуется уважением президента [Переса]», – добавил Сиро.

Жозе Моуринью: «Контактов с «Реалом» не было и не будет до конца сезона. Истории о встречах и требованиях – всего лишь домыслы»