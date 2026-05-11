Александр Мостовой: «Будь я в «Динамо», то рвал бы и метал, чтобы обыграть «Краснодар». «Зенит» не играет в этом матче, но может стать чемпионом»

Мостовой: если «Динамо» отнимет очки у «Краснодара», «Зенит» станет чемпионом.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре Мир РПЛ.

Игра пройдет в Москве сегодня, 11 мая, и начнется в 20:00 по московскому времени. 

– Сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Краснодара»?

– Уже смело это можно назвать матчем, в котором многое может решиться. Что удивительно, это матч, в котором одна команда, которая не играет сегодня, может стать чемпионом. Я имею в виду «Зенит». Потому что если «Динамо» сегодня отнимает очки, я думаю, что «Зенит» в последней игре уже станет чемпионом. А «Динамо» должно это сделать, потому что они уже какой раз спотыкаются на «Краснодаре». И совсем недавно только что вылетели из Кубка от них.

Если бы я был сейчас внутри команды или на поле, сейчас рвал бы и метал, чтобы только обыграть их. Посмотрим, смогут ли они это сделать, потому что «Краснодар» тоже это понимает.

У «Краснодара» хорошая команда, много хороших иностранцев, которые делают результаты. Буду подчеркивать это. Они все время кричали про своих воспитанников, но единственный раз за 15 лет стали чемпионами, когда в составе один воспитанник, а остальные все иностранцы. Не играют паспорта, играют живые люди. Если ты сильнее, какая разница, какой у тебя паспорт и чей ты воспитанник, ты должен быть сильнее, – сказал Мостовой.

Бедный Мостовой спит и видит проигрыш Мусаева, нефутбольного человека, который в клубе уже долгое время работает. Александр, найдите уже работу тренера хотя бы второй лиги и перестаньте нести чушь день за днём.
Ответ TiNO
Не для того ему в Виго памятник хотели поставить, чтобы потом ещё какую-то работу искать.
Ответ TiNO
во вторую лигу нормальные люди не возьмут! может быть прорвется в чемпионат водокачки!
— Будь я вашей женoй, я бы тoже уехала.
— Если бы вы были мoей женoй, я бы пoвесился.
©
Ответ Кокич
"Сэр, будь вы моим мужем, я бы отравила ваш чай"
«Мадам, будь вы моей женой, я бы его выпил!».
Леди Астор и Уинстон Черчилль
Да ляжет Динамо и ноги раздвинет 100%
Если у Динамо есть самолюбие, то они не проиграют.
К тому же зуб наточен давно.
Во всяком случае, в кубковом матче динамовцы выглядели точно не слабее.
Мостовой прямо металл)
Рвалы бы и метал только чтобы обыграть нефутбольного выскочку Мусаева
Пусть победит дружба. Ничья - вполне хороший результат
