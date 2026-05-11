Сафонов разыграл врача «ПСЖ» во время матча с «Брестом» – вратарь лил воду из бутылки на сидевшего перед ним Шалаби
Российский вратарь провел матч с «Брестом» в 33-м туре Лиги 1 на скамейке запасных – на поле вышел Ренато Марин.
В трансляцию beIN SPORTS попал момент, когда Сафонов лил воду из бутылки на сидевшего перед ним физиотерапевта клуба Жюльена Шалаби.
Тот сначала думал, что вода просто капает откуда-то сверху, но позже понял, что это дело рук голкипера.
Фото: кадры из трансляции beIN Sports
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: beIN Sports
Ладно хоть не помочился в бутылку перед этим, всё-таки Сафонов воспитанный парень)
Все ошиблись. Вы правы. Это Шевалье