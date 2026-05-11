  • «Ростов» обыграл «Акрон» в гостях (3:1), впервые с августа забив больше 2 голов в матче РПЛ
44

«Акрон» проиграл «Ростову».

«Ростов» в гостях обыграл «Акрон» в 29-м туре Мир РПЛ (3:1).

Благодаря этой победе команда Джонатаны Альбы уже точно не вылетит из Премьер-лиги в текущем сезоне.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 21-й минуте прямым ударом со штрафного открыл хавбек дончан Кирилл Щетинин.

На 39-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей, однако через три минуты «Акрон» сократил отставание благодаря автоголу Умара Сако.

В самой концовке первого тайма Виктор Мелехин забил третий гол «Ростова».

Отметим, что желто-синие впервые с августа прошлого года забили больше двух мячей в игре чемпионата России.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
11 мая 10:00, Самара Арена
Акрон
Завершен
1 - 3
0.84xG1.53
Ростов
Лончар
90’
+4’
90’
+3’
Миронов   Кучаев
89’
Вахания
85’
Миронов
73’
Щетинин   Игнатов
73’
Сулейманов   Роналдо
Хосонов   Аревало
67’
Болдырев   Бистрович
67’
Джаковац   Лончар
57’
56’
Комаров   Прохин
56’
Мохеби   Голенков
Дмитриев   Марадишвили
46’
Эшковал   Роча
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Мелехин
  Сако
42’
39’
  Мохеби
21’
  Щетинин
Акрон
Гудиев, Бокоев, Эшковал, Неделчару, Р. Фернандес, Джаковац, Хосонов, Пестряков, Болдырев, Беншимол, Дмитриев
Запасные: Эшковал, Хосонов, Тереховский, Попенков, Дмитриев, Васютин, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Базилевский, Кузьмин
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Лангович, Сако, Чистяков, Мелехин, Миронов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Щетинин, Шанталий, Жбанов, Комаров, Сулейманов, Семенчук, Мохеби, Байрамян, Шамонин, Миронов, Одоевский, Аджаса
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Всех с победой!
Груз с души. Второй тайм, конечно, отдали. Заставили попсиховать. Мелехин вовремя забил в концовке 1 тайма. 😊
По счету играли. Я даже звук выключал временами.
Не проиграем и стыки нам не страшны. Вперёд, Ростов!
Алексеич, сегодня надо выполнять поставленную задачу на сезон — обезопаситься от стыков, а дальше посмотрим.
Удачи нашим. Привет.
А вот теперь, действительно, посмотрим, или покажем Зениту, где раки зимуют.
Всех НАШИХ с Победой!!!
щит красава!
Дальше лучше будет — отрабатывать начнет😃
Лишь бы в Ростове.
Всех с победой!
Николаич я ведь тебе говорил,что приеду и всё порешаю.
Две игры, две победы.😁😁😁
Молодцы ростовские. Внесли интригу в последнюю Самарскую игру)) Акрон без Дзюбы нормально играл в атаке. Беншимол, хоть и не забил, но у хозяев лучшим был. У ростовских жаль, что Голенков в штангу залимонил. Что-то не прет у него в этом сезоне.
В моменте с Голенковым Гудиев мяч задел.
Не прёт в этом — попрёт в следующем.
Ростовские, с победой! Спасибо за сегодняшнюю игру и за гарантию того, что последний тур на Самара-Арене будет огненный!
Ну и отдельно с шикарными голами!
Если так посудить - этот матч может повлиять на чемпионскую гонку. Обыгрывай Ростов Акрон - и в последнем туре Зенит будет бодаться с командой, которая все свои проблемы решила и без всякого давления с настроением "а почему бы и нет" выйдет на своем поле против него.
Ростову и так и так ничего не угрожает.
если Ростов две игры проигрывает то может в стыки попасть
Какую красоту положил Ростов!
Ростов с уверенной победой!
Всех неравнодушных к судьбе донского клуба хочется поздравить с сохранением места Ростова в "Премьере"!
Но вопросы, на будущее, есть и их достаточно много. И самое главное, их необходимо решать и решать так, что бы не было такой неопределенности и нервозности, которая имела место быть в уходящем сезоне.

Всем, кто причастен к ФК РОСТОВ здоровья, позитива и добра!👍🤝
