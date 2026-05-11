«Ростов» обыграл «Акрон» в гостях (3:1), впервые с августа забив больше 2 голов в матче РПЛ

«Акрон» проиграл «Ростову».

«Ростов » в гостях обыграл «Акрон» в 29-м туре Мир РПЛ (3:1).

Благодаря этой победе команда Джонатаны Альбы уже точно не вылетит из Премьер-лиги в текущем сезоне.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 21-й минуте прямым ударом со штрафного открыл хавбек дончан Кирилл Щетинин.

На 39-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей, однако через три минуты «Акрон» сократил отставание благодаря автоголу Умара Сако.

В самой концовке первого тайма Виктор Мелехин забил третий гол «Ростова».

Отметим, что желто-синие впервые с августа прошлого года забили больше двух мячей в игре чемпионата России.

