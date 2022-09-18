«Я против всех, кто считает, что в футболе еще есть что изобретать». 10 фраз Аллегри, после которых вы спросите, зачем «Юве» его нанял

Путеводитель по принципиальной отсталости.

«Ювентус» впервые в истории проиграл в двух стартовых турах ЛЧ, одержал всего 2 победы в 8 матчах сезона и ни разу не забрал 3 очка в сентябре. Хэштег #AllegriOut взлетел в тренды. Параллельно тифозерия проголосовала деньгами: посещаемость падает с каждым домашним матчем – с 41 до 34 тысяч зрителей за две недели.

Я уже разбирал проблемы туринцев посреди и по итогам прошлого сезона. Время для нового промежуточного анализа еще не пришло. Но новое дно все равно требует осмысления. Разрыв в качестве работы Аллегри времен первого и второго цикла так очевиден и настолько велик, что вызывает непонимание. Возможно, погружение в его методы поможет понять причины.

Текст состоит из избранных цитат тренера «Юве». Я не ставлю целью ни найти противоречия в его словах, ни раскритиковать вечные оправдания. Поэтому сюда не попали смешные фразы, которые обычно произносятся после матчей и вызывают нервный тик у туринских тифози. То есть здесь не будет недоумения из-за непоследовательности тренера, который весной сказал, что наконец разобрался в характеристиках игроков (почти за год!) и в новом сезоне покажет класс, а после «Бенфики» пожаловался: «Матчи проходят каждые 3 дня, сложно познакомиться с командой». Ничего такого.

Текст собран из фраз, которыми Аллегри описывал свое понимание игры. Считайте его проводником в голову Макса. Манифестом принципиальной косности.

1. Сравнение с баскетболом – обязательный рефрен в рассуждениях Макса Аллегри. Он возвращается к нему в большинстве разговоров о сути игры.

Важная деталь для глубины понимания: словом «схемы» в итальянской футбольной культуре обозначают не только сами схемы, но и автоматизмы – то есть набор заранее отработанных позиционных и игровых установок для разных ситуаций. Скорее всего, Аллегри использует слово именно во втором значении.

Главное в сказанном – слова о тактике: Аллегри не отрабатывает фазу владения, полностью доверяясь команде. Поэтому он зависит от исполнителей экстра-класса, плеймейкеров вроде Дибалы и Пьянича, годами маскировавших недостатки его подхода. Когда таких нет, команда не знает, что делать с мячом. Маркизио раскритиковал эту особенность после матча с «Бенфикой».

Зависимость от игроков Макс выражал в другой форме: «В Италии считают, что побеждать может только системный футбол. А я говорю, что это не так, потому что иначе не было бы игроков, стоящих 100 миллионов, и футболистов, которые стоят 1 миллион».

2. В этой фразе важна трактовка: можно подумать, будто Аллегри не готовится к матчам, но это не так. Он объясняет лишь, что его подготовка интуитивна и зависит от прозрений. Гигабайты видео и аналитических данных только запутывают. Нужная идея приходит сама:

«Они [под враждебным местоимением Макс подразумевает аналитиков и лэптоп-тренеров] выдают футбол за науку, но в нем нет ни черта научного. Это шоу, его делают артисты. Они лишь душат творчество. А я прихотливый. Я не могу безостановочно искать решение 24 часа кряду, мне нужно вдохновение, и чаще всего оно приходит, когда я не думаю об игре. Мы живем ощущениями. Лучшие идеи приходили ко мне во время просмотра фильмов на диване».

Мысль о простоте футбола – центральная в мировоззрении Макса. Настолько, что именно так он назвал свою книгу: «Это очень просто». Начинается она словами: «Я не какой-нибудь теоретик, который считает футбол точной наукой. Суть игры в том, чтобы отдать мяч партнеру, выбрав самое простое решение».

Говоря так, Аллегри не рисуется и не утрирует. Эту же мысль он повторил в этом сезоне: «В футболе нужно лишь передавать мяч между игроками в одинаковой форме». Аллегри боится идей, избегает их, потому что они утяжеляют игру – в них можно запутаться. И потому принципиально противостоит системному подходу к футболу. Для него игра – интуитивное шоу.

После одного из таких выступлений на него наехал системный тренер Де Дзерби: «Не люблю тех, кто говорит, будто футбол – это просто». Забавно, учитывая, что Роберто называют возможным сменщиком Макса в «Ювентусе».

3. Первые цитаты явно требовали пояснения, как именно Макс видит работу тренера – вот оно. Заодно это одна из первых (интервью 2014 года) нападок на модный системный футбол.

Макс даже выступал против школы в Коверчано: «Нельзя научить работе тренера. Способ общения с раздевалкой не описать в книгах. Тренер с понедельника по субботу – профессия, в воскресенье – совсем другое. На выходных есть только управление случайностями, оно не относится к тактике. Нужно лишь закончить первый тайм, не навредив, а потом посмотреть, что будет во втором».

Тоже важные слова, объясняющие особенность Макса – вторые матчи он обычно проводил лучше первых. Он не смотрит видео, почти не готовится к соперникам, потому что предпочитает тактическую перестрелку по ходу игры. Иногда первого тайма не хватало, чтобы разобраться и изменить расклад – зато он точно знал, что делать в ответке.

Аллегри образно описал это в книге: «Хороший игрок знает, когда появляется возможность победить казино. Этот момент короток. Если его не увидеть, поражение почти неизбежно. В футболе так же».

4. Макс считает, что тренер и тактика неспособны исправить разницу в классе. Максимум – закрыться и нейтрализовать соперника. Но в атаке все зависит от того, что позволит соперник.

5. Эти слова Макс произнес перед матчем с «Бенфикой», рассуждая о ничьей с «Салернитаной». Памятник пассивному перестраховочному подходу.

6. Сакки – постоянный критик Аллегри и его пассивной игры. Ответ Макса прекрасен подменой понятий (он любит такие софистические приемы). Сакки никогда не говорил, что футбол не должен быть вертикальным – лишь объяснял, что сильная команда должна навязывать свои правила: прессинговать, быстро возвращать мяч, давить. Аллегри противопоставляет собственное видение активной игры: закрыться в защите и жалить быстрыми выпадами, пользуясь ошибками соперника.

7. Объемное объяснение подхода к строительству команды. Аллегри идет от состава: знакомится с игроками, выбирает лучших и создает роли, которые им подходят. Это итальянская классика – так же работает Анчелотти.

Противостояние технологиям – не рисовка. Тренер «Ювентуса» плохо уживается с современным миром: «У меня вообще нет компьютера, а айфон я использую как телефон. Но когда я смотрю футбол, в голове появляется тысяча идей. Человек сильнее технологий».

8. Фразы о технологиях достаточно, чтобы догадаться об отношении Аллегри к продвинутой статистике. Но в его книге нашлось и более приближенное описание. Эти слова показывают не только его отношение к цифрам, но и вообще взгляд на футбол. Просто задайтесь вопросом: почему он выбрал именно фолы и единоборства – а не, скажем, пасы в последнюю треть?

Важный штрих к пониманию игры: лидеры прошлого сезона по количеству нарушений – «Валенсия», «Торино» и «Мальорка», по выигранному воздуху – «Алавес», «Бернли» и «Осасуна». Примеры для подражания.

9. Прошлогодняя фраза о Матиасе Соуле – 19-летнем вундеркинде, который появился в сборной Аргентины раньше, чем в главной команде «Юве».

«Не нужно ничего придумывать, делаем как 30 лет назад». Правда, что Аллегри не любит молодежь и угробит проект нового «Юве»?

Сложные отношения с молодежью – старая проблема Аллегри. Причины объяснимы: тренер зависит от игроков и потому нуждается в предсказуемых выборах – ему нужны стабильные исполнители, которые хоть и не разовьются в суперзвезд, но и не упадут ниже определенной планки.

10. Что тут добавишь?

***

Еще раз: это не критика. Футбол прекрасен многообразием, и подход Макса ничем не уступает любому другому. Побеждать можно по-разному. Но Аллегри настолько принципиально противостоит современной игре, что возводит безыдейность в догму. И проблема не в том, как он видит игру, а в том, что не хочет видеть ее никак иначе – даже если его методы не работают.

Да, ювентини все это не устраивает. Но раз этот текст составлен из фраз Аллегри, то и закончиться должен его любимыми словами – тем более что они идеально подходят по смыслу.

Успокойтесь. «Юве» придется терпеть.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: globallookpress.com/Claudio Peri, Maurizio Borsari, Alfredo Falcone, Fabio Ferrari