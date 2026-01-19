  • Спортс
  • Некоторые чиновники ФИФА испытывают «глубокое чувство стыда» из-за вручения премии мира Трампу (The Guardian)
76

Некоторые чиновники ФИФА испытывают «глубокое чувство стыда» из-за вручения премии мира Трампу (The Guardian)

В ФИФА испытывают стыд из-за вручения премии мира Дональду Трампу.

Не все в ФИФА довольны вручением премии мира Дональду Трампу

Президент США получил награду во время жеребьевки ЧМ-2026. С тех пор Штаты нанесли удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп также озвучивает свои притязания на территорию Гренландии. 

Как пишет The Guardian со ссылкой на источник в ФИФА, некоторые из чиновников среднего и высшего звена в организации испытывали дискомфорт, когда Трампу вручали премию мира, поскольку детали выбора лауреата не разглашались. Со временем это чувство сменилось «глубоким стыдом». 

Утверждается, что президент ФИФА Джанни Инфантино занимается политическими вопросами самостоятельно, так как другие опасаются, что это может запятнать их репутацию. «Я не лезу в политику, связанную с этим чемпионатом мира. Моя работа касается футбола на поле и ничего больше», – заявил источник. 

Он также отметил, что период проведения матчей чемпионата мира в США будет «очень деликатным и трудным». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
