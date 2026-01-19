RFEF не накажет де Йонга и Фермина за критику судей матча с «Реал Сосьедад»

Игроков «Барселоны» не накажут за критику судейства.

Френки де Йонга и Фермина Лопеса не накажут за критику судей матча с «Реал Сосьедад » (1:2).

Напомним, нидерландский полузащитник заявил : «Хиль Мансано смотрел на меня так, будто говорил: «Я лучше тебя». Он не должен так себя вести. Я не видел офсайда при голе Ямаля».

Испанский хавбек высмеял отмену гола Ламина Ямаля, выложив кадр просмотра ВАР со смеющимися эмодзи.

По информации As, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не будет применять санкции в отношении игроков «Барсы».