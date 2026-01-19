21

RFEF не накажет де Йонга и Фермина за критику судей матча с «Реал Сосьедад»

Игроков «Барселоны» не накажут за критику судейства.

Френки де Йонга и Фермина Лопеса не накажут за критику судей матча с «Реал Сосьедад» (1:2). 

Напомним, нидерландский полузащитник заявил: «Хиль Мансано смотрел на меня так, будто говорил: «Я лучше тебя». Он не должен так себя вести. Я не видел офсайда при голе Ямаля».

Испанский хавбек высмеял отмену гола Ламина Ямаля, выложив кадр просмотра ВАР со смеющимися эмодзи. 

По информации As, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не будет применять санкции в отношении игроков «Барсы». 

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14618 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoФермин Лопес
logoФренки де Йонг
Хесус Хиль Мансано
logoсудьи
Федерация футбола Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
36 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
10 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
23 минуты назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
24 минуты назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
50 минут назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41