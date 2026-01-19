Альваро Арбелоа: «Винисиус подарил «Реалу» два титула ЛЧ. Он нужен на поле, если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу. Фантастический, исключительный футболист»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Монако» поделился мыслями по поводу Винисиуса, который был освистан болельщиками мадридцев в прошлой игре в Ла Лиге с «Леванте» (2:0).
– Килиан Мбаппе попросил не освистывать одного конкретного игрока, намекая на Винисиуса.
– Вини хочет – и я на это надеюсь и желаю – чтобы «Сантьяго Бернабеу» поддержал всех футболистов и, прежде всего, Винисиуса.
Он пишет историю уже много лет. Он подарил нам два волшебных титула Лиги чемпионов. Ему нужен «Бернабеу», чтобы показать свою лучшую версию.
У него огромное сердце, и он очень эмоционален. Его стиль игры в футбол это отражает.
– Можете ли вы отправить Винисиуса на скамейку запасных, чтобы дать ему восстановиться?
– Заменить его? Он будет на поле, пока находится в форме и будет показывать тот уровень игры, который демонстрирует сейчас.
Он фантастический, исключительный футболист.
Как тренеру «Реала», если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу, он мне нужен. Мне нужен Винисиус на поле, – сказал Альваро Арбелоа.
Килиан Мбаппе: «Пускай болельщики «Реала» освистывают всю команду. Мы плохо выступаем, но это не вина Винисиуса. Не нужно выделять одного – вот это не нравится»