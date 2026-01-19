Альваро Арбелоа: «Винисиус подарил «Реалу» два титула ЛЧ. Он нужен на поле, если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу. Фантастический, исключительный футболист»

Альваро Арбелоа: Винисиус подарил «Реалу» два титула Лиги чемпионов.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Монако» поделился мыслями по поводу Винисиуса, который был освистан болельщиками мадридцев в прошлой игре в Ла Лиге с «Леванте» (2:0).

– Килиан Мбаппе попросил не освистывать одного конкретного игрока, намекая на Винисиуса.

– Вини хочет – и я на это надеюсь и желаю – чтобы «Сантьяго Бернабеу » поддержал всех футболистов и, прежде всего, Винисиуса.

Он пишет историю уже много лет. Он подарил нам два волшебных титула Лиги чемпионов. Ему нужен «Бернабеу», чтобы показать свою лучшую версию.

У него огромное сердце, и он очень эмоционален. Его стиль игры в футбол это отражает.

– Можете ли вы отправить Винисиуса на скамейку запасных, чтобы дать ему восстановиться?

– Заменить его? Он будет на поле, пока находится в форме и будет показывать тот уровень игры, который демонстрирует сейчас.

Он фантастический, исключительный футболист.

Как тренеру «Реала», если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу, он мне нужен. Мне нужен Винисиус на поле, – сказал Альваро Арбелоа .

Килиан Мбаппе: «Пускай болельщики «Реала» освистывают всю команду. Мы плохо выступаем, но это не вина Винисиуса. Не нужно выделять одного – вот это не нравится»