Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

Чемпионка Игр-2018 Меган Дюамель – один из самых ярых противников возвращения России на топ-турниры.

Завязав со спортивной карьерой, она не остыла к фигурному катанию и во многом фокусируется на наших делах: критикует решения по делу Валиевой и саму Валиеву, программы, внешний вид и катание других фигуристов.

Но так было не всегда. Да и сейчас канадка способна найти пару лестных слов в адрес спортсменов из России.

Разбираемся, как на самом деле она относится к нашей команде и в чем с ней согласится даже Этери Тутберидзе.

Who is Меган Дюамель? Собрала все титулы мира, каталась под рок и продвигала ультра-си в парном катании

Меган Дюамель и ее партнер Эрик Редфорд – среди самых титулованных канадских спортсменов, в парах уж точно.

Они ворвались в мировую элиту в первом же совместном сезоне (2010/11), получив серебро чемпионата четырех континентов. А в следующие семь лет дважды выиграли чемпионат мира, взяли золото и серебро Олимпиады в команде и завершили карьеру личной олимпийской бронзой.

Хотя всего этого могло и не быть: в 25 лет Меган едва не ушла из спорта, но в итоге задержалась в нем до 33.

До 2010 года она каталась с Крейгом Бантином. Партнер травмировался перед Играми в Ванкувере, они проиграли национальный отбор, и Крейг закончил выступления. После этого Меган встала в пару с Редфордом.

Вместе они не просто завоевывали самые важные титулы, но и двигали фигурное катание вперед. Единственные в свое время прыгали тройной лутц и делали выброс тройной аксель, первые приземлили четверной выброс на Олимпиаде и постоянно экспериментировали с образами .

У Дюамель и Редфорда богатейший набор постановок – под рок-композиции Muse и Coldplay, поп и соул Адель, классический «Аранхуэсский концерт» Хоакина Родриго, треки из фильма Бертона «Алиса в стране чудес» и даже музыку самого Редфорда. Причем написанный Эриком Tribute взяли для олимпийского сезона-2013/14 – вопреки стереотипу о том, что для Игр лучше подходит (и вообще негласно рекомендуется) классика.

Сейчас Дюамель занимается семьей, пишет книгу и активно комментирует соревнования – не только в соцсетях, но и в эфире канадского ТВ.

Защищала Медведеву от нападок. А сейчас болеет за российских парников и Туктамышеву

Дюамель всегда продвигала идею о том, что парному катанию нужен свежий взгляд и надо отходить от стандартного арсенала:

«Многие команды выбирают музыку одного жанра. Что ж, это прекрасно – слышать одни и те же композиции снова и снова, но иногда это перебор. Было бы здорово увидеть, как фигуристы развиваются и выбирают более смелые, динамичные треки или более театральные, ориентированные на характер. Как используют их, чтобы сделать шоу».

Отчасти об этом же говорила пару лет назад Этери Тутберидзе: «Парное катание – это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались ».

Дюамель тоже беспокоят пробелы в технике, особенно двойные выбросы и параллельные прыжки. Выступления некоторых дуэтов на этапах Гран-при-2022/23 она (не называя имен) сравнивала с катанием 90-х. С таким контентом брали медали канадцы Макинтош и Мимар, американцы Чан / Хоу, немцы Рошер / Шустер и еще несколько пар.

Меган последовательно выступает за повышение сложности и увеличение стоимости четверных. Доводы руководителей ISU про заботу о здоровье она парирует одним аргументом: нет исследований, доказывающих связь травм именно с исполнением ультра-си – все зависит от подготовки.

«Большой спорт – это не группа здоровья», – в этом Меган согласна с Бойковой и Козловским. – Я видела эти интервью и надеюсь, что когда команда Москвиной вернется на международные соревнования, они привезут динамичные движения, серьезные тройные прыжки, четверные и другие сложные элементы» . Это интервью с FS Gossip опубликовали в ноябре 2022 года.

Дюамель вообще любит российские пары и внимательно за ними наблюдает.

Павлюченко и Ходыкина она хвалила за короткую программу-2021/22 с акробатическими элементами – это близкий для нее стиль. Мишину и Галлямова (на фото ниже – Sports.ru) в декабре 2021 года называла любимым дуэтом, выделяя особенную энергетику и необычную хореографию.

И все же в олимпийском сезоне Меган болела за Евгению Тарасову и Владимира Морозова, но предупреждала, что для победы в Пекине им потребуется стабильность: «Если бы я ставила деньги, то выбрала бы пару Тамары Москвиной».

Интересно, все-таки ставила или нет? Тарасовой и Морозову не хватило до титула меньше балла, но они опередили обе пары Москвиной.

Дюамель следит и за российскими одиночницами. Главная ее любовь – Туктамышева.

Отношение к Лизе у канадки не изменилось и после отстранения сборной: «Определенно не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву. Все еще выступает, делает свое дело и надирает задницы. Год за годом».

Долгая счастливая карьера – мерило успешности в спорте для Дюамель. Об этом она рассуждала еще в 2018-м, когда Евгения Медведева ушла от Тутберидзе к Орсеру.

«Вижу, как она тренируется, и могу сказать, что она выглядит как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали». Тогда Меган даже защищала Медведеву от нападок болельщиков, которые требовали мгновенных результатов после перехода.

Похвалу от канадки еще год назад получали Камила Валиева и Александра Трусова – за любовь к риску и сложные программы. Но после допинг-дела высказывания в адрес группы Тутберидзе кардинально поменялись.

Поддерживает бан России и персонально Тутберидзе. Однажды ей уже пришлось объясняться из-за критики в адрес Этери

Теперь Меган находит намеки на использование допинга даже в старых репликах Тутберидзе. Конечно, канадке вспомнилось интервью Этери Владимиру Познеру в 2019-м – там тренер коснулась новых «способов восстановления» после запрета мельдония.

«ISU, вы видите эти факты? Прикрепленные видео и цитаты? Это окей?» – вопрошала Меган.

Меган называет смехотворными слова Этери о принципах fair play и винит тренера в том, что призерам командного зачета Игр-2022 до сих пор не вручили медали в Пекине.

Отдельно «Хрустальному» досталось за новую произвольную Валиевой с капюшоном.

После контрольных прокатов в сентябре Дюамель поделилась записью одной из болельщиц со словами: «TeamTut на самом деле чертовски бессовестны. Новая программа Камилы начинается с фрагмента новостей о ее допинг деле. ОНИ сделали это с ней. Это было из-за НИХ. Почему они заставляют ее переживать нечто настолько травмирующее КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Забаньте весь TeamTut немедленно».

Но чаще всего Меган репостит слова учениц Тутберидзе об их режиме питания. Дюамель – диетолог по образованию и пишет книгу о здоровом пищевом поведении спортсменов.

«Пища – твоя сила», «лучше быть здоровым и счастливым» – говорит она и обрушивается на всех, кто голодает ради снижения веса или легкости на тренировках. Она уже призывала помочь Алене Косторной, спорила с Аделией Петросян, а еще с Александрой Бойковой и Александром Жулиным, который советовал похудеть американке Кейтлин Хавайек.

Анну Щербакову Меган называла слишком «хрупкой» и «болезненной» и во время чемпионата мира-2021 предположила, что та выступает под давлением тренеров. За эти слова ей пришлось объясняться : «Эта фигуристка и ее команда открыто говорили, что в этом сезоне она несколько раз болела. Это факт».

Несмотря на комплименты в адрес российских фигуристов и восхищение учениками Москвиной, Дюамель против возвращения России в целом. Ее позиция: выждать после завершения конфликта на Украине и только после этого обсуждать приглашение россиян. До этих пор – никакого возвращения даже под нейтральным флагом.

Дюамель, возможно, самый противоречивый спикер в мировом фигурном катании в последнее время. Причем достается от нее не только российским спортсменам. Год назад на ЧМ комментаторы ISU даже назвали ее сучкой, намекая на сложный характер и одиозность.

И все же в своих соцсетях она не только ворчит и нападает, но и продвигает несколько важных идей: повышение стоимости ультра-си, революцию в парном катании, уточнение шкалы GOE, долголетие в спорте. За некоторые из них борются и в России.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; instagram.com/meaganduhamel; Gettyimages.ru/Gregory Shamus; globallookpress.com/Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com