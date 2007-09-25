Меган Дюамель: «У Медведевой все идет правильно. Ей нужно несколько стартов, чтобы восстановить кондиции»

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Меган Дюамель поделилась мнением о переходе россиянки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

– Вам нравится, как Медведева стала кататься после переезда в Канаду к Брайану Орсеру?

– Мне всегда нравилось ее катание. Я неплохо знаю Женю, как человека, знакома с ее мамой и очень люблю общаться с ними обеими. Всегда восхищалась тем, как Медведева катается – с тех самых пор, как она была юниоркой. Сейчас же вижу, как она тренируется в Канаде, и могу сказать, что она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали.

Понятно, что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольно большого времени. Я сейчас даже не имею в виду то, что в ее жизни изменилось слишком много всего. Просто люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас, забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игр девочка вообще не каталась. Я знаю это, поскольку мы в апреле выступали в одном шоу. Все, что на тот момент могла делать Женя – это базовые шаги и базовые же вращения. И даже это доставляло ей видимую сложность.

Когда человек столько времени катается без прыжков, вернуться к обычному катанию крайне трудно. Она сделала это. Сделала блестяще – это я говорю, как человек, который наблюдал за ее тренировками. Ей удалось не просто сохранить технику, но улучшить ее. Прыжки стали по-настоящему большими, да и в целом Женя выглядит сильнее.

Возможно, пока это не слишком проявляется в соревнованиях, но поверьте мне, как профессионалу: у Медведевой все идет очень правильным путем. Ей нужно всего лишь несколько стартов, чтобы кондиции полностью восстановились, и ушел излишний стресс, – сказала Дюамель.