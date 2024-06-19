Маска Мбаппе: как защищает, есть ли требования по цвету и форме?

Сломанный нос Килиана Мбаппе – самая обсуждаемая травма Евро-2024.

Диагноз подтвердила рентгенография в больнице Дюссельдорфа, участие в матчах с Нидерландами и Польшей под огромным вопросом. После возвращения форварду понадобится защитная маска.

«Он пройдет лечение в ближайшие дни, без немедленной операции, — говорится в заявлении. – Будет изготовлена специальная маска , чтобы десятый номер сборной Франции как можно быстрее вернулся к соревнованиям».

Мбаппе в соцсети Х попросил идеи внешнего вида защитной маски. Вы уже догадались, каким был самый популярный ответ.

А УЕФА разрешает маски? Можно выйти в любой?

Европейский футбольный союз разрешает использовать в игре «неопасное защитное снаряжение»: головные уборы, маски, наколенники и локтевые щитки. К маскам нет дополнительных требований по форме, а вот материал должен быть «мягким и легким». Очевидно, чтобы не нанести травму сопернику.

Другие обязательные требования: любое медицинское снаряжение, используемое в игре, должно быть одноцветным, без опознавательных знаков команды и производителя. Так что Мбаппе не сможет изготовить маску в цветах флага или нанести на нее логотип спонсора.

Все остальные решения по экипировке – на медиках сборной.

А вот характер травмы интересует УЕФА. Прежде чем вернуть Мбаппе на поле, в союз нужно отправить результаты комплексного обследования – для гарантии, что игрок избежал сотрясения мозга (или восстановился после него) и других опасных травм.

О сопутствующих повреждениях головы Мбаппе не сообщалось.

А как вообще работает лицевая защита?

Перелом носа – одна из самых частых травм в футболе и спорте в целом. Общая рекомендация после нее: на шесть-восемь недель воздержаться от контактных видов спорта. В топ-футболе это недопустимая роскошь, поэтому давно придумали решение – защитить нос специальной накладкой.

Например, полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн надевал маску перед выходом на поле еще в 1993-м (правда, после более сложной травмы – перелома скулы). Тогда ее назвали Gazz-mask, а игрока сравнивали с Призраком Оперы.

Супергеройский атрибут в разное время использовали Джон Терри, Фернандо Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Роберт Левандовски, Петр Чех и многие-многие другие, включая Илью Кутепова. Среди клубов здесь равных нет «Челси»: за 15 лет маску надевали 14 игроков лондонцев. «Мы – команда Зорро!», – говорил Гус Хиддинк, когда защиту использовал Диего Коста.

Из недавних примеров: на чемпионате мира в Катаре в масках играли защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол и полузащитник Южной Кореи Сон Хын Мин.

Защита работает так: сила любого игрового контакта (например, попадания мяча, локтя или спины Кевина Данзо) с травмированной зоной рассеивается на соседние лицевые кости, чем защищается поврежденная часть.

«Это обязательное условие: маска должна опираться на окружающие кости , – подтверждает французского изданию L’Équipe Мануэль Гавель, мастер-протезист и изготовитель индивидуальной защиты носа. – В случае Мбаппе это лоб и обе скулы . При любом контакте удар будет поглощен этими областями, а не носом».

Перед изготовлением маски врачи делают полный слепок лица и находят лучшее решение для защиты пораженной области с учетом вида спорта.

Процедура такая: специальный материал наносится от верхней части губ до лба, сохнет 20 минут, снимается с пациента. На основе слепка делается маска, которая повторяет контуры лица.

Большинство современных защитных масок изготавливаются из карбона (он же углепластик) – полимерного композитного материала из углеродного волокна, который при малом весе выделяется потрясающей прочностью (в том числе и из него делают корпус болида «Формулы-1»).

«Если выбираете углеродное волокно, можете поиграть с формой маски – сделать ее тоньше, ниже на лбу, открытой по бокам, – раскрывает конструктивные преимущества Гавель. – Собственно, именно поэтому ведущие спортсмены выбирают этот материал, потому что он дает им больше свободы».

Чисто карбоновые маски бывают только черного цвета (иногда с каким-нибудь отливом). Как мы уже упоминали, в футболе не особо придираются к цвету – поэтому игроки чаще всего используют именно изделия из углепластика (то есть, черные).

Но, например, НБА ранее настойчиво рекомендовала игрокам не использовать цветные маски. Когда Леброн Джеймс в 2014-м после перелома носа надел черную (как ранее уже делали другие суперзвезды: Кобе Брайант и Кайри Ирвинг), лига посоветовала сменить ее на прозрачную.

Детальных объяснений нет, только общие слова о стандартах НБА. По одной из версий, лига опасалась рекламного фейерверка на масках, по другой – черная маска давала игрокам конкурентное преимущество, поскольку скрывала взгляд и мимику.

«Это не правило лиги, это их просьба , – откровенничал тогда Джеймс. – Я не согласен с их доводами, но я сделаю это. ... У меня хорошие отношения с НБА. Причины? Для меня это не имело смысла, но эй, я всего лишь игрок, и я подчинюсь».

Для прозрачных масок используют менее прочный материал – поликарбонат. В НБА их не очень любят из-за постоянного запотевания. По этой причине легенда «Лейкерс» Кобе Брайант сменил маску на темную в 2012-м.

Сейчас лига вроде бы не столь настойчива в рекомендациях: центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид (в сезоне–2021/22) и атакующий гард «Селтикс» Джейлен Браун (в сезоне-2022/23) играли в карбоновых масках.

Как долго будут делать маску для Мбаппе?

От 2 до 10 дней в зависимости от клиники и характера травмы.

«На изготовление модели из углеродного волокна [для Мбаппе] уйдет пять дней , – уточняет все тот же протезист Мануэль Гавель. – Однако Мбаппе сможет возобновить тренировки с моделью из термопластика. Ее можно изготовить за несколько часов, но она менее жесткая и обеспечивает меньшую защиту».

После получения маски остается получить разрешение от врача сборной – и Мбаппе будет готов к тренировкам или даже к матчам.

Издание Le Figaro уверено, что форвард вернется ближе к плей-офф, а вот ESPN ждет его уже в следующем матче – с Нидерландами в пятницу.

И сколько нужно играть в маске?

Есть два медицинских критерия: физический и психологический. Маску разрешают снять после полного восстановления. Напомним, для перелома носа стандарт – шесть-восемь недель.

В части психологии все намного сложнее. Так, форвард «Наполи» Виктор Осимхен играет в защитной маске уже более двух лет и, похоже, этот образ с ним надолго. Но его травма гораздо серьезнее.

Осимхен сломал глазницу в столкновении с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Нападающему вставили 18 металлических винтов и 6 пластин, чтобы стабилизировать черты лица. В строй он вернулся уже в январе 2022 года и с тех пор носит защитную маску.

«Осимхен полностью восстановился . Он все еще носит защитную маску, потому что это дает ему чувство безопасности, но он выздоровел», – поделился с Radio Marte врач «Наполи» еще летом 2022-го.

В феврале Осимхен объяснил страхи.

«Мне придется носить маску до конца своей карьеры , потому что у меня есть винты, которые фактически проходят через мои челюсти и лицо, – рассказал форвард нигерийскому изданию Brilla. – В матче против «Кальяри» у меня пошла кровь, когда я пробил головой и еще получил по лицу от вратаря. Кровь была даже в маске. Поэтому мне действительно опасно играть без нее».

Конечно, перелом носа вряд ли приведет к таким ментальным трудностям, но абсолютно точно – Мбаппе проведет оставшиеся матчи Евро-2024 в маске.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

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Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill/ALLSPORT, Clive Rose, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Stuart Franklin / Staff, Ryan Pierse / Staff, Scott Heavey / Staff, Francesco Pecoraro / Stringer