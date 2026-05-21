🏆 «Астон Вилла» Эмери выиграла Лигу Европы, разгромив «Фрайбург» в финале – 3:0! У Буэндиа и Роджерса по голу и ассисту

«Астон Вилла» обыграла «Фрайбург» в финале Лиги Европы.

«Астон Вилла » выиграла Лигу Европы, разгромив «Фрайбург » (3:0) в финале в Стамбуле.

Матч проходил на стадионе «Водафон Парк».

Юри Тилеманс открыл счет на 41-й минуте с паса Моргана Роджерса. Эмилиано Буэндиа забил в самом конце первого тайма. Роджерс сделал счет разгромным на 58-й с передачи Буэндиа.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

