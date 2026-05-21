  • 🏆 «Астон Вилла» Эмери выиграла Лигу Европы, разгромив «Фрайбург» в финале – 3:0! У Буэндиа и Роджерса по голу и ассисту
«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, разгромив «Фрайбург» (3:0) в финале в Стамбуле.

Матч проходил на стадионе «Водафон Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юри Тилеманс открыл счет на 41-й минуте с паса Моргана Роджерса. Эмилиано Буэндиа забил в самом конце первого тайма. Роджерс сделал счет разгромным на 58-й с передачи Буэндиа.

Лига Европы. Финал
20 мая 19:00, Водафон Парк
Фрайбург
0 - 3
0.23xG2.05
Астон Вилла
88’
Тилеманс   Дуглас Луис
88’
Пау Торрес   Мингз
Бесте   Гюнтер
86’
84’
Макгинн
81’
Буэндиа   Санчо
81’
Динь   Матсен
Кюблер   Макенго
73’
Грифо   Шерхант
73’
66’
Линделеф   Онана
Хефлер   Хелер
61’
Линхарт   Розенфельдер
61’
58’
  Роджерс
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Буэндиа
41’
  Тилеманс
21’
Кэш
15’
Буэндиа
Треу
5’
Фрайбург
Атуболу, Треу, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Хефлер, М. Эггештайн, Грифо, Манзамби, Бесте, Матанович
Запасные: Бесте, Ф. Мюллер, Огбус, Остерхаге, Линхарт, Юнг, Ириэ, Кюблер, Грифо, Хут, Филипп, Хефлер
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Линделеф, Тилеманс, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Линделеф, Бизот, Райт, Эллиот, Абрахам, Динь, Пау Торрес, Тилеманс, Буэндиа, Гарсия, Богарде, Бэйли
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги Европы

«Астон Вилла» – почему это особенный клуб? Ответ – на ВидеоСпортсе’’ ⤵️ 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Знаете почему Эмери не выигрывает Лигу Европы каждый год?
После победы в ЛЕ потом приходится сезон в ЛЧ играть)
Осталось покорить ЛЧ
В принципе 5 ЛЕ можно считать за 1 ЛЧ
Болею за Виллу более 20ти лет и в горе и в радости. Сегодня мы наконец-то можем выиграть серьезный трофей. Да будет так!
Астон вилла лигу чемпионов вроде уже брала
Кубок чемпионов. Но это было еще до моего рождения.
Только если я сделаю ставку на Виллу, у Фрайбурга появятся шансы
Давайте так вы на Вилла ставите, ну а я на Фрайбург 👍👍👍
Не появятся .
Только если вы не переодетый Черданцев )))
Вилла в одну калитку .

(Звучит как объявление на Авито).
🤣
Я поставил 10€ на Freiburg. Как часто можно в финале больше 5ти квоту получить
Расписание Эмери

6:00 просыпаться
7:00 бегать, пресс качать
8:00 атжуманя
10:00 конспекты Ташуева читать
22:00 в ЛЕ трофей забирать
АтжУманЯ😁
Откуда инфа?Скинь ссылку
Хотели выиграть в турнире Эмери,ага) Дураки какие-то) Виллу с титулом
Ну Челси в 2019-м как-то смог же)
Осечка)
Фрайбург - не Айнтрахт Гласнера.
Всё-таки разница ощутима и винить немцев не стоит. Играют как могут, но класс игроков разительный.
Астон Вилла в прошлом году рубилась с ПСЖ на равных и могла выбить французов.
Эмери бы пару топовых игроков и еще 2-3 для длины скамейки и он бы за победу в АПЛ и ЛЧ боролся. Не говорю, что обязательно победил бы хоть на одном из фронтов, но до второй половины весны был бы в гонке
проходили это с Арсом и ПСЖ, когда работал в этих клубах.
Лучший тренер средних клубов, но большой футбол не тянет.
Эмери делает вид, что ему очень тяжело побеждать в финале ЛЕ
На поле вышел тёзка Дзюбы - Онана
Дзюба поставил минус

Пхахаха
Смешно, Дзюба удалил свой минус)))
С 3 разными клубами 5 ЛЕ 🏆 🏆🏆🏆🏆
ЭМЕРИ ТЫ КРУТ
