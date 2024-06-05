Казарцев – лидер сезона по собранным жалобам (шок!). А кто впереди по ошибкам?

Итоги решений ЭСК.

Перед финишем мы рассказали, как судейские ошибки повлияли на клубы («Зенит» страдал больше обычного, но не больше, чем в среднем по лиге), а теперь сосредоточимся на самих арбитрах.

На Казарцева жалуются больше всего, но признанных ошибок у него минимум

Напомним, что еще в конце 2019-го экс-председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц озвучил идею публичного рейтинга арбитров, который «должен вернуть участникам игры веру в справедливость, отсутствие которой создает предпосылки для скандалов вокруг арбитража».

К сожалению, рейтинг до нас доехал в очень странном виде: РФС ежегодно летом размещает топ-10 арбитров с указанием количества матчей и… возрастом. На этом все.

Неужели именно это имелось в виду под прозрачностью? Например, как понять, почему Владислав Безбородов был лучшим в двух предыдущих сезонах, а Артем Чистяков, Алексей Амелин и Евгений Турбин опережали Кирилла Левникова?

Судейскому рейтингу очень не хватает объективного обоснования, и мы его поищем.

По традиции не берем функции экспертов, а ориентируемся только на официальный источник – ЭСК. Напомним, комиссия оценивает решения в ключевых эпизодах матчей (голы, пенальти, удаления) по жалобам клубов и/или РФС. Да-да, мы понимаем, что система считает только ошибки, признанные ЭСК, и такой подсчет не дает полной картины. Если ошибка отражена в протоколе инспектора матча и ее никто не оспаривает, она не попадет на стол ЭСК и мы о ней ничего не узнаем. Это большой минус, но ничего не поделать. Но все-таки корреляция между уровнем судьи и количеством жалоб на него, безусловно, тоже есть.

Поэтому поехали! В фокусе матчи РПЛ и кубка России, арбитры с минимум пятью матчами в этих турнирах.

● Сразу шесть арбитров без единой признанной ЭСК ошибки – уникальный показатель. Для сравнения: в сезоне-2022/23 ЭСК не увидела ошибок только у Романа Сафьяна и Сергея Чебана, но они отработали всего по три матча в РПЛ главными арбитрами.

● Туда же условно можно добавить Владимира Москалева, у которого нет ошибок, но есть у ассистента – в матче ЦСКА – «Пари НН» тот не зафиксировал аут перед голом (ВАР не вмешался).

● Человека, на которого жалуются чаще всего, угадать несложно. Василий Казарцев – 10 претензий. Но! Только одна удовлетворенная.

● Обе жалобы (одна ошибка) на Виталия Мешкова подали после одного матча («Краснодар» – «Урал»).

● Из топовых арбитров (20+ матчей в сезоне) выделяется Кирилл Левников – всего три жалобы, ноль ошибок. Кстати, абсолютно аналогичные показатели были у него в сезоне-2021/22.

● Вообще не было жалоб на Егора Егорова, но у него только один матч в РПЛ – дебютировал в 30-м туре («Рубин» – «Сочи»).

За четыре сезона чаще всего ошибался Сухой, реже – Турбин

Теперь присмотримся к итогам за четыре сезона (протоколы ЭСК размещаются только с сезона-2020/21) – в фокусе действующие арбитры РПЛ, которые отработали хотя бы три сезона из четырех.

● Лидер антитопа – Алексей Сухой, в среднем 0,25 ошибки на матч, следом идет Василий Казарцев (0,23). Ожидаемо, что их не было в прошлогоднем топ-10 арбитров от РФС.

● В лучшую сторону выделяются Кирилл Левников и Павел Кукуян (по 0,06 или в среднем одна ошибка в шестнадцати матчах). Прошлым летом Кукуян был вторым в рейтинге РФС, Левников – седьмым.

● У Артема Чистякова самый высокий процент признанных ошибок (56%), но количество ошибок – умеренное (0,14 за матч). Год назад РФС называл его лучшим молодым судьей (из тех, что провели не более четырех сезонов).

В этом сезоне ЭСК сильно изменился, а после открытой критики босса РПЛ ошибки фиксируют в два раза чаще

«Комиссия себя дискредитировала в текущем составе. У меня пропадает интерес следить за ее работой», – вспыхнул осенью президент РПЛ Александр Алаев.

Повод – отказ признать ошибочным пенальти Романа Галимова в ворота «Урала» в матче 10-го тура с «Ростовом» за игру рукой защитника Кики, которого подталкивал игрок соперника Хорен Байрамян. ЭСК единогласно поддержал судью.

А что говорят цифры?

Более того, когда выступал Алаев, процент признанных ЭСК ошибок относительно жалоб по сезону был и вовсе аномальным – всего 12% (6 ошибок в 52 рассмотренных спорных эпизодах).

После публичной критики эксперты стали придирчивее – в остальной части сезона в 61 эпизодах зафиксировали 16 судейских ляпов (уже более привычные 27%).

Общий итог сезона все равно остался минимальным: 22 ошибки в 114 рассмотренных эпизодах (только одна из пяти жалоб каждая пятая успешна). При этом в сезоне-2022/23 признали 47 ошибок в 171 эпизоде.

Возможно, это связано с кадровыми перестановками. Еще перед сезоном ЭСК покинули практически все представители РФС (Сергей Зуев, Александр Гвардис, Эдуард Малый, Николай Левников, Сергей Фурса), в качестве независимого эксперта пришел экс-арбитр Джюнейт Чакыр. Видимо, этого оказалось недостаточно – в зимнюю паузу место менеджера судей Первой лиги Николая Иванова занял экс–арбитр ФИФА Нестор Питана.

Теперь состав выглядит максимально независимым от РФС: председатель судейского комитета Павел Каманцев (председатель ЭСК, без права голоса), глава департамента судейства Милорад Мажич, Олег Соколов (ответственный секретарь ЭСК, без права голоса).

эксперты Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр и Нестор Питана (все трое – экс-арбитры ФИФА).

Но даже в этом составе к ЭСК все равно остаются вопросы.

«То, что тебе могут сказать, что ты был прав... Ну и толку с этого? Тем более, что в 99 процентах ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. – сокрушался в феврале главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. – Тебе не вернут ни очков, ни голов – так что по сути это бесполезный орган».

«За работой ЭСК следим только для интереса – многие вещи и трактовки абсолютно непонятны, – вспыхнул после майского поражения от ЦСКА главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Несмотря на это, сезон РПЛ прошел тихо относительно прошлых – без скандалов после каждого тура. Продолжаем наблюдение.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

А «Зенит» правда судят хуже? Считаем признанные ошибки

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков; Gettyimages/Marcelo Endelli / Stringer