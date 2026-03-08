Матч окончен
«Оренбург» победил «Зенит» – 2:1! Мостовой и Мантуан не забили пенальти, у Болотова победный на 86-й, у Соболева тоже гол, у Педро автогол
«Зенит» проиграл «Оренбургу».
«Оренбург» дома обыграл «Зенит» (2:1) в 20-м туре РПЛ.
Матч проходил на стадионе «Газовик».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 9-й минуте защитник гостей Густаво Мантуан не реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Фахду Муфи в результате борьбы с Александром Соболевым.
На 11-й Соболев головой открыл счет в матче после подачи Джона Джона. На 62-й мяч влетел в ворота гостей от Педро. На 86-й защитник Евгений Болотов вывел хозяев вперед. На 96-й минуте полузащитник гостей Андрей Мостовой, пробив в перекладину, не реализовал пенальти, назначенный после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
2 пенальти, но всё равно поражение против 15 места! значит нужно БОЛЬШЕ пенальти, КК игроку соперника до перерыва! принимайте уже меры, второй перенос юбилея будут высмеивать не только чужие, но и свои непробиваемые болельщики