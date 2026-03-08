  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Оренбург» победил «Зенит» – 2:1! Мостовой и Мантуан не забили пенальти, у Болотова победный на 86-й, у Соболева тоже гол, у Педро автогол
683

«Оренбург» победил «Зенит» – 2:1! Мостовой и Мантуан не забили пенальти, у Болотова победный на 86-й, у Соболева тоже гол, у Педро автогол

«Зенит» проиграл «Оренбургу».

«Оренбург» дома обыграл «Зенит» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 9-й минуте защитник гостей Густаво Мантуан не реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Фахду Муфи в результате борьбы с Александром Соболевым.

На 11-й Соболев головой открыл счет в матче после подачи Джона Джона. На 62-й мяч влетел в ворота гостей от Педро. На 86-й защитник Евгений Болотов вывел хозяев вперед. На 96-й минуте полузащитник гостей Андрей Мостовой, пробив в перекладину, не реализовал пенальти, назначенный после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 09:00, Газовик
Логотип домашней команды
Оренбург
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Зенит
Матч окончен
90’
Мостовой
Муфи
90’
+4’
Гюрлюк   Татаев
88’
Томпсон   Квеквескири
88’
  Болотов
86’
84’
Глушенков   Дуран
84’
Мантуан   Ерохин
78’
Луис Энрике   Мостовой
78’
Джон   Кондаков
Кейрос   Куль
76’
Пуэбла   Болотов
76’
Гузина
72’
Савельев   Гузина
71’
62’
Вендел   Барриос
  Педро
62’
2тайм
Перерыв
11’
  Соболев
9’
Мантуан
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Ценов, Паласиос, Муфи, Аванесян, Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев
Запасные: Квеквескири, Рыбчинский, Гузина, Татаев, Рудаков, Касимов, Жезус, Поройков, Эль Махрауи, Кантеро, Болотов, Куль
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Педро, Вендел, Джон, Луис Энрике, Глушенков, Соболев
Запасные: Горшков, Кондаков, Михайлов, Адамов, Барриос, Мостовой, Латышонок, Москвичев, Ерохин, Алип, Вега, Дуран
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
онлайны
logoГуставо Мантуан
logoАлександр Соболев
logoФахд Муфи
logoПедро дос Сантос
logoЕвгений Болотов
logoДжон Джон
logoАндрей Мостовой
logoДаниил Кондаков
683 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Переносим столетие на следующий год!
Ответ S. A.
Переносим столетие на следующий год!
Галя, у нас отмена!
Ответ S. A.
Переносим столетие на следующий год!
Лучше на следующее столетие. )))
Зенит решил подарить праздник не только девушкам, но и всей стране — респект!
Ответ S. A.
Зенит решил подарить праздник не только девушкам, но и всей стране — респект!
Пишут, вечером салют будет по всей стране
Ответ S. A.
Зенит решил подарить праздник не только девушкам, но и всей стране — респект!
Комментарий скрыт
Позорному Зениту даже липовый пенальти не помог!! Ахахахах
Ответ Dvin
Позорному Зениту даже липовый пенальти не помог!! Ахахахах
2
Ответ Dvin
Позорному Зениту даже липовый пенальти не помог!! Ахахахах
Логично👌👍
Зенит как обычно при Семаке играет как стадо баранов
Ответ сергей петров
Зенит как обычно при Семаке играет как стадо баранов
Классика! Довести в атаке мяч до СВОИХ ворот и потерять его
Ответ сергей петров
Зенит как обычно при Семаке играет как стадо баранов
Тот же самый Семак, с которым было 6 чемпионств подряд, или однофамилец?
зениту пора делать выводы. так не может больше продолжаться!
2 пенальти, но всё равно поражение против 15 места! значит нужно БОЛЬШЕ пенальти, КК игроку соперника до перерыва! принимайте уже меры, второй перенос юбилея будут высмеивать не только чужие, но и свои непробиваемые болельщики
Ответ AltHurrep
зениту пора делать выводы. так не может больше продолжаться! 2 пенальти, но всё равно поражение против 15 места! значит нужно БОЛЬШЕ пенальти, КК игроку соперника до перерыва! принимайте уже меры, второй перенос юбилея будут высмеивать не только чужие, но и свои непробиваемые болельщики
Судья должен был сам подойти и реализовать хотя бы один из пенальти
Ответ AltHurrep
зениту пора делать выводы. так не может больше продолжаться! 2 пенальти, но всё равно поражение против 15 места! значит нужно БОЛЬШЕ пенальти, КК игроку соперника до перерыва! принимайте уже меры, второй перенос юбилея будут высмеивать не только чужие, но и свои непробиваемые болельщики
Даёшь четыре пенальти, Ура товарищи!!!
Может командам тренерами махнуться? Оренбург играет, комбинирует, Зенит в своей вратарской половиной команды оказывается
Ответ Нагрузки Сборной
Может командам тренерами махнуться? Оренбург играет, комбинирует, Зенит в своей вратарской половиной команды оказывается
Да все так удивительно что они еще не забили, тупо мастерство исполнителей подводит
Ответ Нагрузки Сборной
Может командам тренерами махнуться? Оренбург играет, комбинирует, Зенит в своей вратарской половиной команды оказывается
Комментарий скрыт
когда ждать пенку ? наш нац проект в опасности
Ответ Nba today games
когда ждать пенку ? наш нац проект в опасности
не шмогла
Ответ juki_puki
не шмогла
Х2
Покажите Миллера хоть ))
Ответ HCBV
Покажите Миллера хоть ))
Он из Питера не уезжает
Оренбург в два раза больше ударов и в створ, играет комбинационно. Зенит в ватокат играет
Оренбург сегодня не просто обыграл зенит, а доставил радость всей стране! Добро торжествует, а зло повержено!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
11 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
27 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
37 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
49 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
41 минуту назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем