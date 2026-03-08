«Оренбург» победил «Зенит» – 2:1! Мостовой и Мантуан не забили пенальти, у Болотова победный на 86-й, у Соболева тоже гол, у Педро автогол

«Зенит» проиграл «Оренбургу».

«Оренбург » дома обыграл «Зенит » (2:1) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 9-й минуте защитник гостей Густаво Мантуан не реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Фахду Муфи в результате борьбы с Александром Соболевым .

На 11-й Соболев головой открыл счет в матче после подачи Джона Джона . На 62-й мяч влетел в ворота гостей от Педро . На 86-й защитник Евгений Болотов вывел хозяев вперед. На 96-й минуте полузащитник гостей Андрей Мостовой , пробив в перекладину, не реализовал пенальти, назначенный после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым.

