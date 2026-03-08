  • Спортс
  Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
9

Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»

Семак: Барриос в запасе из-за трех желтых перед игрой со «Спартаком».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Вильмар Барриос остался в запасе на матч с «Оренбургом».

Команды сыграют в 20‑м туре Мир РПЛ в 12:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барриос остался в запасе по совокупности причин. В том числе из‑за трех желтых карточек перед игрой со «Спартаком». Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже. Решили, что начнем этим составом.

Ванья Дркушич получил травму в игре с «Балтикой», к следующей игре должен быть готов», – сказал Семак.

«Зенит» примет «Спартак» в 21‑м туре РПЛ 14 марта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сережа молодец 👏
Вот так и проигрываются матчи. Нормальные тренеры всегда выставляют на матч сильнейший состав, побеждать нужно здесь и сейчас, а не думать, что будет в следующих турах. Это футбол, а не шахматы. А так и с Оренбургом продули и со Спартаком всё может быть.
ждем от наших экспертов" .зенит г...., футболисты г...., тренер г....., руководство г......! Или это другое ?!
Ответ SpirtAG
ждем от наших экспертов" .зенит г...., футболисты г...., тренер г....., руководство г......! Или это другое ?!
Такого не будет. Им даже судья левую пенку дал и то не смогли
😁😁😁😁Бедолага
Уши не выдержали....
Для Семака главное выиграть у Спартака. Проиграть предпоследней команде лиги при этом - нормально. Посмотрим через неделю, ради чего это было
Рекомендуем