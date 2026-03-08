Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Вильмар Барриос остался в запасе на матч с «Оренбургом».
Команды сыграют в 20‑м туре Мир РПЛ в 12:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Барриос остался в запасе по совокупности причин. В том числе из‑за трех желтых карточек перед игрой со «Спартаком». Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже. Решили, что начнем этим составом.
Ванья Дркушич получил травму в игре с «Балтикой», к следующей игре должен быть готов», – сказал Семак.
«Зенит» примет «Спартак» в 21‑м туре РПЛ 14 марта.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Угадал. Молодец.
Сережа молодец 👏
Вот так и проигрываются матчи. Нормальные тренеры всегда выставляют на матч сильнейший состав, побеждать нужно здесь и сейчас, а не думать, что будет в следующих турах. Это футбол, а не шахматы. А так и с Оренбургом продули и со Спартаком всё может быть.
ждем от наших экспертов" .зенит г...., футболисты г...., тренер г....., руководство г......! Или это другое ?!
Такого не будет. Им даже судья левую пенку дал и то не смогли
😁😁😁😁Бедолага
Уши не выдержали....
У вас был Соболев!
Для Семака главное выиграть у Спартака. Проиграть предпоследней команде лиги при этом - нормально. Посмотрим через неделю, ради чего это было
