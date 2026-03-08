Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»

Семак: Барриос в запасе из-за трех желтых перед игрой со «Спартаком».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Вильмар Барриос остался в запасе на матч с «Оренбургом ».

Команды сыграют в 20‑м туре Мир РПЛ в 12:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барриос остался в запасе по совокупности причин. В том числе из‑за трех желтых карточек перед игрой со «Спартаком ». Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже. Решили, что начнем этим составом.

Ванья Дркушич получил травму в игре с «Балтикой», к следующей игре должен быть готов», – сказал Семак.

«Зенит» примет «Спартак» в 21‑м туре РПЛ 14 марта.