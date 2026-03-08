  • Спортс
  • Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
7

Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»

Глава ФГР Шишкарев: за «Спартак» до сих пор стыдно.

Сергей Шишкарев, председатель высшего совета Федерации гандбола России и болельщик «Спартака», заявил, что ему стыдно наблюдать за ситуацией в клубе.

– Год назад вы говорили, что вам стыдно за «Спартак». Сейчас мнение не изменилось?

– Мне до сих пор стыдно за «Спартак», почему должно быть иначе? Величайшие традиции, величайшая плеяда, прошу прощения, живых игроков, которые могли бы быть полезны клубу, которые создавали бы связь между болельщиками и командой.

Но никому это не надо – отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, отдельно менеджмент. Наблюдать за тем, что происходит в клубе просто‑напросто горько, – сказал Шишкарев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
болельщики
logoпремьер-лига Россия
Сергей Шишкарев
ФГР
logoМатч ТВ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять иностранные игроки??? А что он не сказал про Зобнина, Литвинова, Максименко, Денисова!?? Они не отдельно?
Ответ T622222
Опять иностранные игроки??? А что он не сказал про Зобнина, Литвинова, Максименко, Денисова!?? Они не отдельно?
Что Вы это же мощные исполнители, один Гатальский только чего стоит, на них и держится Спартак.
Если серьёзно я давно уже убежден что действуя по предварительному сговору они сливают матчи...
За Спартак не стыдно. За Спартак смешно
Всё по делу сказал . Не понимаю игроков . Ладно с тренером не всё понятно, но вы за клуб , болельщиков бейтесь .
Ответ Fuji69
Всё по делу сказал . Не понимаю игроков . Ладно с тренером не всё понятно, но вы за клуб , болельщиков бейтесь .
Можно, а зачем? (с)
Ответ Fuji69
Всё по делу сказал . Не понимаю игроков . Ладно с тренером не всё понятно, но вы за клуб , болельщиков бейтесь .
Что он сказал по делу??? Он даже про русских игроков слов не сказал. Он расист.
Это и дураку понятно. Лукойл уже давно сидит под Газпромом, каторуму Спартак как бельно на глазу. И второго пришествия тренера как Каррера они не допустят.
