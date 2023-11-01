Как стадион «Спартака» стал «Открытием» и сколько клуб на этом заработал?

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Скоро смена названия.

«Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый. Рабочий вариант – «Лукойл Арена», – пояснил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Дальнейших перспектив у партнерства, кажется, не было. С прошлого года клуб вместе со стадионом принадлежит «Лукойлу», а банк перешел в собственность владельца «Динамо» – ВТБ.

«Открытие Арена» – первый случай коммерческого нейминга стадиона РПЛ. Как банк связан с Федуном?

Арену построили в 2014-му на деньги владельца клуба Леонида Федуна. Оценочная стоимость работ – 14,5 млрд рублей.

Несмотря на близость клуба к «Лукойлу», стадиону дали имя другого бренда – «Открытие Банк Арена» (ранее – «Открытие Арена»). Дело в том, что нефтяная компания и финансовая группа на тот момент уже сотрудничали – с 2012-го «Открытие» администрировал негосударственный пенсионный фонд «Лукойл-Гарант».

В октябре 2013 году банкиры сообщили о покупке у инвестиционного фонда «ИФД «КапиталЪ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова основного расчетного центра «Лукойла» – банка «Петрокоммерц». В результате двухступенчатой сделки, окончательно закрытой в 2015 году, владельцы «Спартака» Федун и Алекперов стали миноритарными акционерами «Открытия».

Между этими событиями – в феврале 2013 года – заключили шестилетнее соглашение о названии стадиона на 1,2 млрд рублей (200 млн в год). Сейчас сложно оценивать финансовую адекватность такого контракта. С одной стороны – это всего 2,5 процента от бюджета «Спартака» в сезоне-2014/15 в 7,5 млрд рублей, но с другой – вообще первый случай коммерческого нейминга футбольной арены в России (да еще и не с основным спонсором клуба).

Осенью 2018-го «Спартак» и «Открытие» продлили партнерство на пять лет. Федун не назвал сумму новой сделки, но подчеркивал, что это крупнейший контракт по неймингу стадиона в Восточной Европе. Если так, то сумма выросла в разы – в июле того же года ВТБ заключил четырехлетний рекламный контракт с «Динамо» на 2,4 млрд рублей (600 млн в год).

Продление соглашения выглядит довольно странным, ведь «Открытие» тогда уже год как сильно потряхивало, а владельцы «Спартака» перестали быть его акционерами.

По данным «Ведомостей», отток средств из банка летом 2017 года составил 634 млрд рублей, а задолженность перед Центробанком достигала 1 трлн. Банк полностью перешел под контроль ЦБ в результате санации – мер по повышению финансовой устойчивости и избежания банкротства.

В итоге Центробанк потратил на докапитализацию «Открытия» почти 500 млрд рублей, присоединил «Бинбанк», а в декабре 2022 года продал банку ВТБ за 340 млрд.

Так собственник «Динамо» стал владельцем партнера «Спартака».

Стадион не принадлежит клубу

Стадионом (а также тренировочным комплексом в Сокольниках и рядом других объектов строительства на территории Тушинского аэродрома) с момента постройки владело ООО «СЗ «Стадион «Спартак», прямо не связанное с клубом.

«Спартак» лишь арендует стадион с момента его открытия. Цена не раскрывается, но ее можно предположить, взглянув расходы клуба на все спортивные объекты и недвижимость (офисы и т.п.) из финотчетности за последние четыре года (более ранних данных нет): 2019 год – 206 млн рублей, 2020-й – 325 млн, 2021-й – 414 млн, 2022-й – 420 млн.

Чтобы выделить из всей недвижимости долю стадиона и базы, заглянем с обратной стороны – сколько зарабатывала на аренде компания «Стадион «Спартак». По пояснительным запискам к налоговой отчетности, в 2019 году выручка от сдачи спортивных сооружений и недвижимости в аренду составила 261,5 млн рублей, в 2020-м – 105 млн, в 2021-м – 136,6 млн, в 2022-м – 94,3 млн. В общем, можно осторожно предположить, что стадион обходился клубу не менее чем в 90 млн рублей в год.

Сразу отметим, что «Спартак» кратно компенсирует арендные платежи за счет матчдэй-доходов: от 1 до 1,5 млрд в год (даже в пандемийные сезоны).

Ну и очевидный вывод: до недавнего времени владельцы «Спартака» арендовали стадион и другие объекты фактически у самих себя. Федун и Алекперов были конечными совладельцами компании «Стадион «Спартак» (через АО «Тушино 2018», АО «Частные Активы», АО «Менеджмент Группа»). А генеральный директор компании Андрей Федун – брат владельца «Спартака».

Писали, что ВТБ кредитовал на строительство арены, но это не так

В октябре 2021 года в сеть утекла якобы копия якобы договора, которую ряд медиа оценили так: из-за кредита в ВТБ на 90 млрд рублей стадион «Спартака» в залоге у банка.

«ВТБ не кредитовал строительство домашнего стадиона московского «Спартака» – «Открытие Банк Арены». Стадион не находится в залоге у кредитной организации», – юридически идеально отреагировала пресс-служба банка.

Что же тогда за документ опубликовали (предположим, что он подлинный)? Это действительно копия договора залога, но не стадиона, а доли в компании-владельце стадиона. Это не одно и то же.

Разница существенная: если под залогом доля в компании-владельце, то стадион можно продать без обременений (главное – согласовать с залогодержателем), а если под залогом останется сам стадион, то банк при просрочке кредита может выставить его на продажу уже при новых владельцах.

В выписке реестра юрлиц доли компании «Стадион «Спартак» распределены так – АО «Тушино 2018» (99.99 %), Юрий Посаженников (менее 0,01%), Андрей Федун (менее 0,01%). Все доли – в залоге у ВТБ с октября 2021 года.

Но в этом нет чего-то необычного. Денис Пузырев детально рассказывал про проект развития территории вокруг «Открытия Арены» экс-владельцами «Спартака» и ВТБ. Как раз в рамках этих взаимоотношений банк мог выдавать кредиты под залог долей в компании «Стадион «Спартак». По данным системы Контур.Фокус, все эти доли до сих пор в залоге у ВТБ.

Правда, у компании «Стадион «Спартак» уже нет самого стадиона.

Как «Лукойл купил стадион (купил же?)

В августе 2022 года «Лукойл» сообщил о покупке «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После сделки Леонид Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака».

Bloomberg писал, что Федун с конца февраля 2022 года потерял почти 80 процентов состояния. Поэтому продал клуб с большим дисконтом – сумма не разглашалась.

Нет ее и в публичной отчетности «Лукойла» за прошлый год – возможно, потому что с марта 2022 года правительство разрешило публичным акционерным обществам (как «Лукойл») ограничивать информацию в отчетности из-за угрозы санкций.

Мы помним, что стадион не принадлежит клубу, значит «Лукойл» покупал его отдельно.

Чтобы узнать побольше о новых владельцах стадиона, мы заказали отчеты по стадиону «Спартака» из реестра недвижимости через систему Контур.Реестро. Вот детали:

1. В конце июня 2023-го собственником стадиона стало ООО «Лун-Инвест» , которое на 78,8 процентов принадлежит головному «Лукойлу» (остальные доли дочкам компании). Компанию создали в апреле 2021 года с основным видом деятельности – аренда и управление недвижимым имуществом. Чистые активы за 2022 год составили 31,9 млрд рублей (против 4,4 млн в 2021 году), годовая выручка – 4,9 млрд.

2. Договор аренды стадиона со «Спартаком» заключен на двадцать лет (с 2014-го по 2034 год). Здесь необходимо уточнить, что смена собственника недвижимости по законодательству не значит расторжение или пересмотр действующего арендного соглашения. Недвижимость переходит к новым владельцам вместе с арендаторами, но после смены собственника условия аренды могут изменяться по соглашению сторон (например, стоимость).

«Мы рады, что такой выдающийся объект переходит во владение к серьезной и надежной структуре, – сообщал о сделке Андрей Федун в августе 2022. – Стоит отметить, что стадион останется домашней ареной «Спартака». Клуб сразу же по окончании строительства получил стадион в управление на основании долгосрочного договора аренды, новому собственнику стадиона перейдут права и обязательства по этому договору».

А как же быть с залогом ВТБ?

Мы помним, что доли компании «Стадион «Спартак» в залоге у банка. И если цена продажи арены составляет более 25% от баланса компании (а это, скорее всего, так), то продажу согласовали с банком. По каким-то причинам он был не против.

Сколько стоил стадион? Условия сделки не разглашались, но уточнялось, что она может стать одной из крупнейших на рынке коммерческой недвижимости за 2022 год.

Компания «Стадион «Спартак» за 2022 год зафиксировала общие поступления от продаж в 5,4 млрд рублей (для сравнения в 2021 году было 131 млн, в 2020-м – 145 млн). Но необходимо отметить две вещи:

– рост доходов компании мог произойти не только от продажи стадиона, но и за счет реализации девелоперских проектов – например, «Клубный город на реке Primavera»;

– точно неизвестно, когда именно и по какой схеме (сразу или частями) «Лукойл» заплатил за «Открытие Арену» – в прошлом году (когда сообщалось о сделке) или в этом (регистрация перехода права собственности).

Но цифры отчетов скорее подтверждают инсайды, что стадион продали приблизительно за 5,3 млрд рублей. Это чуть больше четверти от баланса компании «Стадион «Спартак» (18,6 млрд рублей в 2021 году, 20,2 млрд – в 2022-м).

Подытожим.

«Лукойл» действительно выкупил «Спартак» практически со всей спортивной инфраструктурой. Но при этом сделал это через разные юрлица – соответственно, клуб продолжает арендовать стадион (есть действующий договор до 2034 года). Здесь ничего не меняется – собственник клуба (теперь – «Лукойл») арендует стадион фактически сам у себя (дочернего «Лун-Инвеста»).

После продажи самого клуба и основных его спортивных объектов у «Спартака» не осталось каких-то связей ни с банком «Открытие», ни его собственником – ВТБ.

Непродление соглашения на нейминг стадиона – абсолютно логично. Как и неминуемый ребрендинг в «Лукойл Арену».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Михаил Корытов, Сергей Субботин, Владимир Песня, Антон Денисов