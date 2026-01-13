Собослаи толкнул вингера «Барнсли» Клири в штрафной при 2:1. Судья не назначил пенальти в ворота «Ливерпуля»
Доминик Собослаи мог фолить в штрафной в матче с «Барнсли».
«Ливерпуль» избежал пенальти за возможное нарушение правил Домиником Собослаи.
Мерсисайдцы дома победили «Барнсли» (4:1) в 3-м раунде Кубка Англии.
На 61-й минуте венгерский полузащитник «красных» подтолкнул Рейеса Клири в штрафной.
Главный арбитр Фараи Халлам не обратил внимания на эпизод. Мяч сразу перешел к вратарю хозяев Георгию Мамардашвили.
Собослаи пытался пяткой отдать пас на линии своей вратарской – вингер «Барнсли» Филлипс перехватил мяч и забил
