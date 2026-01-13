«ПСЖ» упустил возможность сделать два требла подряд. Клуб вылетел из Кубка Франции в 1/16 финала
«ПСЖ» не сделает второй требл подряд.
«ПСЖ» упустил возможность сделать два требла подряд.
Команда Луиса Энрике вылетела из Кубка Франции, проиграв «Парижу» со счетом 0:1 в 1/16 финала турнира.
В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат и Кубок страны, а также стал обладателем трофея Лиги чемпионов.
Отметим, что «ПСЖ» впервые не выиграет внутренний турнир при Луисе Энрике, который возглавил команду летом 2023 года. Под руководством испанца парижане ранее выиграли три Суперкубка Франции, а также по два раза победили в чемпионате и Кубке страны.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54243 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости