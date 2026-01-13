«ПСЖ» упустил возможность сделать два требла подряд. Клуб вылетел из Кубка Франции в 1/16 финала

  • Спортс
«ПСЖ» не сделает второй требл подряд.

Команда Луиса Энрике вылетела из Кубка Франции, проиграв «Парижу» со счетом 0:1 в 1/16 финала турнира. 

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат и Кубок страны, а также стал обладателем трофея Лиги чемпионов. 

Отметим, что «ПСЖ» впервые не выиграет внутренний турнир при Луисе Энрике, который возглавил команду летом 2023 года. Под руководством испанца парижане ранее выиграли три Суперкубка Франции, а также по два раза победили в чемпионате и Кубке страны.

Требл «ПСЖ» – 11-й в Европе. У Луиса Энрике – уже 2-й!

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
