Рамуш о судействе с «Парижем»: «Они вели себя неспортивно весь матч. Арбитр должен предотвращать подобное, но он ничего не делал и не говорил, позволил событиям идти своим чередом»

Рамуш о судье матча с «Парижем»: он игнорировал их неспортивное поведение.

Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш раскритиковал арбитра матча с «Парижем » за бездействие в отношении неспортивного поведения соперника.

Команда Луиса Энрике уступила «Парижу» со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка Франции. Игру обслуживал арбитр Рудди Буке .

О матче

«Наша команда играла в свою игру, а они молодцы, потому что показали хороший футбол. Я считаю, что арбитр позволил событиям развиваться своим чередом, соперники вели себя неспортивно, а он ничего не делал и не говорил. Это было неспортивно с самого начала и до конца. И так не должно было происходить, потому что арбитры существуют для того, чтобы следить за соблюдением правил и предотвращать подобные вещи. Мы здесь, чтобы играть, и видеть такое очень неприятно».

О загруженном календаре «ПСЖ»

«Да, у нас было много матчей, но это не оправдание. Мы готовы, мы команда высшего уровня. Мы готовимся каждый день. Теперь все закончилось, и мы ничего не можем с этим поделать. Есть другие соревнования, которые мы хотим выиграть», – сказал Рамуш в интервью beIN Sports.